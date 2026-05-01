Dos conductores estallaron de bronca tras no ser nominados al Martín Fierro: "Fue adrede"

Los conductores Adrián Pallares y Rodrigo Lussich estallaron de bronca contra APTRA tras no ser nominados a los premios Martín Fierro. Consideraron que "fue adrede" y apuntaron contra Luis Ventura por considerar que Intrusos mutó a otro tipo de ciclo: "Por eso nos tienen bronca".
Pallares criticó: "Que el programa no esté nominado nos parece una injusticia, primero decir que obviamente los que están nominados tienen su mérito, pero nos da la sensación que en la terna de interés general fuerzan para que entren programas de espectáculos y queda afuera Intrusos. Me parece que es animosidad de APTRA, el presidente o alguien contra Intrusos".
"Sobre todo por qué está todo el canal América nominado, creo que Secretos Verdaderos no está, todo el canal nominado menos Intrusos", sumó Rodrigo Lussich y agregó que siente que está hecho “adrede”.
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Y sumó en Sálvese Quien Pueda que “claramente a muchos periodistas de espectáculo puristas nuestro Intrusos no les va a gustar, porque bailamos, cantamos y nos reímos. Intrusos fue un programa crítico de los Martín Fierro, y eso se paga".
Fue entonces cuando dispararon contra APTRA: "Creo que a Ventura no le debe gustar no haber sido el conductor reemplazo de Rial cuando se fue de Intrusos, pero no se dio. La mayoría de los tipos que están votando estuvieron en Intrusos y no están más entonces no votan, o no estuvieron nunca y por eso nos tienen bronca".