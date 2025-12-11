11 de diciembre de 2025 Inicio
Turismo en Córdoba: dos ríos imperdibles con aguas limpias y cristalinas

Con paisajes encantadores y un ritmo de armonía y paz, estos cauces son emblemas naturales para disfrutar todo el año.

Por
En Córdoba hay dos ríos imperdibles con aguas cristalinas y limpias.

sanmarcossierras.info
  • Los ríos San Marcos y Quilpo están ubicados en el Valle de Punilla, Córdoba.
  • Esta zona es conocida por su estilo hippie, ideal para relarse y descansar.
  • Sus aguas se distinguen por ser limpias y cristalinas.
  • Para acceder es necesario tomar la Ruta Nacional 38.

En el Valle de Punilla, en Córdoba, se destacan dos ríos con paisajes encantadores y un ritmo de armonía y paz. Por un lado, San Marcos Sierras ofrece uno de sus emblemas naturales para disfrutar todo el año: su río, que es ideal para recorrer y caminar por sus márgenes, apreciando los morteros aborígenes y una acequia antigua.

A solo 4 kilómetros del pueblo, entre piedras y playitas de arena, se encuentra el río Quilpo, otro de los imperdibles para refrescarse. De aguas limpias y cristalinas, es el mejor lugar para que los niños disfruten en las zonas de baja profundidad, mientras que los jóvenes y adultos aprovechan sus piletones más profundos.

En San Marcos Sierras y Río Quilpo, se puede disfrutar de la naturaleza haciendo senderismo y actividades acuáticas en sus ríos de aguas claras, visitar el Museo Hippie, explorar el Cerro de la Cruz para vistas panorámicas, y recorrer sus pintorescas calles de tierra, con opciones de arte, gastronomía local (miel) y un ambiente tranquilo y bohemio.

San Marcos y Quilpo, Córdoba

Dónde quedan los ríos San Marcos y Quilpo

San Marcos Sierras y el Río Quilpo están en el Valle de Punilla, al noroeste de Córdoba y aa unos 130 km de la capital. Se trata de una zona "hippie" famosa por su tranquilidad, miel, calles de tierra, y los ríos Quilpo y San Marcos que lo atraviesan.

Qué puedo hacer en los ríos San Marcos y Quilpo

Los ríos San Marcos y Quilpo son Ideales para nadar, refrescarse y hacer picnics. Hay balnearios y campings con servicios. El Río Quilpo es famoso por sus aguas cristalinas y zonas para niños.

Es posible realizar actividades de senderismo, y explorar el "Paseo de los Túneles Vegetales", caminos entre vegetación exuberante, y el sendero al "Diquecito".

Por otro lado el Cerro de la Cruz y Mirador de la Espina ofrecen vistas espectaculares del valle y la Quebrada del Río San Marcos.

En el río San Marcos se encuentran dos fuentes de agua hipotermales: Agua Mineral Grande y Chica. La primera cuenta con gran riqueza en sales de hierro, calcio y magnesio y su temperatura es de unos 22° C. La segunda, de menor dimensión y caudal, se encuentra subiendo unos 200 metros por el arroyo Las Cañas o de Charbonier.

Siguiendo su curso se pueden encontrar un par de sitios imperdibles. Uno de ellos es Tres Piletas. Ya un poco más alejado –a unos 9 kilómetros–, ofrece un lugar paradisíaco ideal para chapuzones y para los amantes de la pesca. Por aquí, también, aparece una espectacular caída de agua en cascada, un espacio ideal para las familias que deseen acampar, ya sea en verano o el cualquier otra época del año.

Por otra parte, para seguir disfrutando de la calidez del río Quilpo, de camino a la estancia La Fronda aparece el vado de López, ofreciendo tranquilidad entre múltiples arroyos y arroyuelos.

Cómo llegar a los ríos San Marcos y Quilpo

Para llegar a San Marcos Sierras desde Córdoba Capital, la mejor opción es en auto (aprox. 130 km, por la Ruta Nacional 38) o en colectivo, tomando uno que vaya hacia Capilla del Monte o San Marcos, haciendo a veces transbordo, aunque existen servicios directos; el trayecto es de unas pocas horas y es muy popular para disfrutar del río Quilpo, que está cerca del pueblo.

Para llegar desde Buenos Aires en avión, se debe volar desde Buenos Aires al Aeropuerto Ingeniero Taravella en Córdoba Capital, lo cual toma menos de 2 horas, y desde allí, alquilar un auto o tomar un bus/transfer para recorrer los 130-150 km restantes hasta San Marcos Sierras y Quilpo. Las principales aerolíneas son Aerolíneas Argentinas, Flybondi y JetSMART.

