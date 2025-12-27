IR A
Es francesa y tiene un relato que atrapa a todos en Netflix: la serie cargada de drama y suspenso

Este thriller de seis episodios fue uno de los títulos europeos más exitosos en la plataforma en 2025.

La historia de Netflix sigue a Alba

La historia de Netflix sigue a Alba, una madre soltera con un pasado oscuro. 

Netflix incorporó varias producciones francesas a su catálogo este último año. En su mayoría son dramas cargados de suspenso, lo que resulta muy atrapante. Pero el atractivo principal reside en la belleza de sus locaciones que aportan una mística a la historia y terminan por cautivar al espectador.

Corta, intensa, dramática y súper emotiva son las características más destacadas por los fanáticos de esta historia.
Sol negro (Soleil Noir en su idioma original) arribó en la plataforma el 9 de julio de 2025, acumulando rápidamente miles de visualizaciones de usuarios en todo el mundo. Es una miniserie ideal para un maratón de fin de semana; tiene 6 episodios, con una duración de entre 45 y 55 minutos cada uno.

A pocos días de su estreno, alcanzó el Top 10 en más de 40 países, incluyendo gran éxito en Argentina, México y España. La crítica elogió sus constantes giros de guion y su estética cuidada. Fue filmada íntegramente en el sur de Francia, recorriendo localidades de la Costa Azul que ofrecen impresionantes vistas al Mediterráneo. Estos escenarios aportan una atmósfera de lujo y misterio esencial para la trama.

Netflix: sinopsis de Sol negro

sol negro

La historia sigue a Alba, una madre soltera con un pasado turbulento que huye para empezar de cero. Encuentra trabajo como recolectora en una prestigiosa y lujosa plantación de flores en la Provenza francesa, donde se producen las fragancias más caras del mundo.

Sin embargo, la tranquilidad dura poco: el patriarca de la familia propietaria, Arnaud Lasserre, aparece muerto en circunstancias sospechosas y Alba se convierte en la principal sospechosa. El giro dramático ocurre cuando se revela que el fallecido era su padre biológico y que ella figura como la heredera universal en su testamento, desatando la furia y la ambición del resto del clan familiar.

Tráiler de Sol negro

Embed - Sol Negro | Tráiler en Español (Serie de Netflix)

Reparto de Sol negro

  • Ava Baya como Alba
  • Isabelle Adjani como Béatrice
  • Thibault de Montalembert como Arnaud Lasserre
  • Guillaume Gouix como Mathieu
  • Amina Ben Ismail como Noor
  • Claire Romain como Manon
