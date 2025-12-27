IR A
Preocupación por la salud de una exparticipante de Gran Hermano internada en terapia intensiva

La modelo y actriz permanece en la Clínica Bazterrica por leptospirosis desde hace una semana. Esta enfermedad es producida por una bacteria presente en la orina de animales como perros, caballos, roedores, entre otros.

Se trata de Silvina Scheffler, ex pareja de Nito Artaza. 

Silvina Scheffler, exparticipante de Gran Hermano edición 2007 y expareja de Nito Artaza, permanece internada en terapia intensiva por leptospirosis.

La noticia fue confirmada por el periodista Federico Flowers mediante un posteo en su cuenta de X, donde explicó que la profesora de Educación Física permanece desde hace una semana en la clínica Bazterrica "muy débil, tiene que recuperar y estabilizar los riñones".

Scheffler participó de Gran Hermano en el año 2007, edición que ganó Marianela Mirra. Si bien fue la quinta eliminada en la casa más famosa del país, se volvió reconocida por un episodio donde entró al confesionario y se largó a llorar porque no tenía cremas.

"Yo pido pocas cosas, pero la crema la necesito con urgencia", expresó ante la mirada del Big, y añadió: "Cualquier crema humectante. Si es para estrías, mejor. Pero si no, cualquier crema para el cuerpo porque no tenemos nada y las estrías me salen a full. Y eso no tiene vuelta atrás". Ante la negativa de Gran Hermano, la participante se largó a llorar.

Después de Gran Hermano, Silvina tuvo varias oportunidades en el teatro y, en Córdoba, conoció al comediante Nito Artaza. La pareja fue tan popular que llegaron a participar juntos del Bailando por un sueño 2015. Sin embargo, tras cuatro años de relación, ambos se separaron en medio de una ola de rumores sobre una supuesta infidelidad de Artaza con la actriz y cantante Cecilia Milone.

¿Qué es la Leptospirosis, enfermedad que padece Silvina Scheffler?

La leptospirosis es una enfermedad producida por una bacteria que puede estar presente en la orina de ciertos animales como roedores, perros, vacas, cerdos, caballos y animales silvestres. Se transmite por el contacto directo con la orina de animales infectados o con agua y ambientes contaminados.

La bacteria puede sobrevivir durante largos períodos en lugares húmedos y protegidos de la luz, por lo que el riesgo de contagio aumenta especialmente en contextos de inundaciones o al realizar actividades recreativas en ríos, lagos, lagunas y arroyos, como nadar, pescar, acampar o practicar deportes náuticos.

leptospirosis

En cuanto a los síntomas, suele comenzar como un cuadro similar a una gripe, con fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y malestar general, aunque puede evolucionar hacia una segunda fase de mayor gravedad. Es importante estar alerta ante la aparición de estos signos, sobre todo si hubo exposición a situaciones de riesgo.

El tratamiento se basa en antibióticos, que resultan más efectivos si se administran durante la primera semana de síntomas, por vía oral o intravenosa, según la gravedad; en los casos más severos, puede ser necesario el ingreso en una unidad de cuidados intensivos.

