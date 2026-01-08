8 de enero de 2026 Inicio
Turismo en Córdoba: el "mar" para visitar en el verano 2026 que tiene atardeceres dorados

Este destino se consolida como uno de los que enamora a todos los turistas que lo visitan.

Por
En Córdoba hay un pueblito con mar ideal para visitar en el verano 2026 que tiene los atardeceres dorados más lindos.

prensa.cba.gov.ar
  • Miramar de Ansenuza está ubicada en el noreste de Córdoba, a orillas de la gran Laguna Mar Chiquita.
  • Tiene la particularidad de ser un "mar" interior salado en la provincia.
  • Sus atardeceres son considerados uno de los más impactantes del país.
  • Las actividades que se destacan son las relacionadas al agua, como los paseos en kayak y kitesuf y avistaje de flamencos.

Miramar de Ansenuza, al noreste de la provincia de Córdoba, se consolida como uno de esos destinos que sorprenden y enamoran a quienes buscan algo distinto para las vacaciones de verano. A orillas de la imponente Laguna Mar Chiquita, el mayor lago salado de Sudamérica, este pintoresco pueblo combina naturaleza, tranquilidad y propuestas turísticas en un entorno único.

Durante el verano, Miramar de Ansenuza ofrece una amplia variedad de actividades para todos los gustos. Paseos en kayak y kitesurf sobre la laguna, avistaje de aves (con flamencos rosados como protagonistas), caminatas por la costanera, excursiones guiadas por la Reserva Natural de Ansenuza y recorridos en bicicleta permiten disfrutar del paisaje de manera activa.

Uno de los grandes encantos de Miramar de Ansenuza aparece al caer la tarde. Sus atardeceres, considerados entre los más impactantes del país, tiñen el cielo de tonos rosados, naranjas y violetas que se reflejan sobre la laguna, creando postales inolvidables. Un espectáculo natural que invita a detenerse, mirar y dejarse llevar, y que termina de convertir a este destino cordobés en una opción imperdible para el verano.

Laguna Mar Chiquita, Miramar de Ansenuza, Córdoba

Dónde queda Miramar de Ansenuza

Miramar de Ansenuza queda en el noreste de Córdoba, a orillas de la gran Laguna Mar Chiquita (o Mar de Ansenuza), siendo la única localidad situada directamente sobre sus costas, a unos 197 km de la ciudad de Córdoba capital.

Es conocida por su biodiversidad, oferta turística y la particularidad de ser un "mar" interior salado en Córdoba.

Qué puedo hacer en Miramar de Ansenuza

En Miramar de Ansenuza, se puede hacer avistaje de aves (especialmente flamencos) desde la costa o en excursiones en lancha, disfrutar de sus atardeceres espectaculares desde la costanera o miradores, visitar las ruinas del Gran Hotel Viena (con visitas guiadas) y las antiguas construcciones de la ciudad inundada, realizar actividades recreativas como caminatas, ciclismo, trekking o disfrutar de la gastronomía local con platos típicos como lenguado, corvina negra y pejerrey, acompañados de cervezas artesanales y picadas con producto regionales.

También es posible hacer una visita al Parque Nacional Ansenuza para una experiencia más profunda en la naturaleza.

Cómo llegar a Miramar de Ansenuza

Para llegar a Miramar de Ansenuza desde Córdoba Capital en auto, la ruta más directa es tomar la Ruta Nacional 19 hacia el noreste, pasando Río Primero, luego la Ruta Provincial 10 y finalmente la Ruta Provincial 17, para llegar directamente a la localidad, un trayecto de aproximadamente 197 km y unas 2 horas y poco más.

Para llegar a Miramar de Ansenuza desde Córdoba Capital en colectivo, hay que ir a la Terminal de Ómnibus de Córdoba, comprar pasaje para Miramar, con empresas como Central de Pasajes, Via Bariloche o Plusmar, que ofrecen servicios directos o con transbordo, con una duración aproximada de 3.5 a 4 horas y costos variables según la empresa y horario.

Para llegar a Miramar de Ansenuza desde Buenos Aires en avión, se debe volar desde Buenos Aires a Córdoba, que es el aeropuerto más cercano, y luego alquilar un auto o tomar un bus/taxi para cubrir los 200 km restantes hasta Miramar, ya que no hay vuelos directos a un aeropuerto local cerca de Miramar. La duración del vuelo es corta (aprox. 1.30 hs), pero la mayor parte del viaje será por tierra desde Córdoba.

