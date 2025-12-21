Turismo en Argentina: el pueblito que es la "capital del paisaje de sol y río"

Este encantador paraje se encuentra en el Valle de Punilla, a 45 km de Córdoba Capital y solo 15 km de Villa Carlos Paz.

Córdoba es encantadora para el turismo por su paisaje serrano y sus ríos . En su extensa superficie, hay destinos donde el tiempo parece detenerse y la naturaleza es la única protagonista.

Villa Icho Cruz es uno de esos lugares ideales para vacacionar quienes buscan pasar un verano de relax en un entorno natural. Ubicada en el Valle de Punilla , esta localidad es famosa por sus playas de arena fina y sus aguas cristalinas, por eso la página oficial de turismo de Córdoba la define como la "capital del paisaje, del sol y del río" .

Su geografía está marcada por el paso del sereno Río San Antonio , que tiene unas costas únicas en la provincia, con extensos bancos de arena blanca , siendo un espacio ideal para pasar todo el día. Es un destino espectacular para visitar solo, con tu pareja o en familia.

Villa Icho Cruz se encuentra en la provincia de Córdoba, dentro del Valle de Punilla , a solo 45 kilómetros al suroeste de la ciudad de Córdoba Capital . Está estratégicamente ubicada sobre la Ruta Provincial 14, formando parte del cordón de localidades del sur de Punilla, muy cerca de Villa Carlos Paz (a unos 15 km) y vecina a Tala Huasi y Mayu Sumaj.

Icho Cruz combina el descanso absoluto con la aventura tranquila. El río es un lugar ideal para refrescarse en verano, de aguas bajas y cristalinas, perfecto para que los niños jueguen con seguridad. Además, los balnearios cuentan con servicios de parrillas, mesas y proveedurías.

Para quienes les gusta hacer trekking y senderismo, el margen del río ofrece un hermoso paseo por senderos naturales que conectan con localidades vecinas. También se puede realizar un ascenso al Cerro de la Cruz, que ofrece una vista panorámica privilegiada de todo el valle.

El lugar es un escenario excelente para el avistaje de aves como zorzales, calandrias y benteveos; el terreno está repleto de hierbas serranas medicinales y aromáticas. Vale la pena recorrer el paisaje, ya sea caminando, en bicicleta o en cabalgatas.

Se puede visitar el Museo Municipal La Memoria para conocer la historia local y la formación del pueblo, y visitar el paseo de Artesanos que se forma en la calle principal donde se pueden comprar productos regionales. No te podés ir sin probar la gastronomía local en sus parrilladas y casas de té, que mantienen ese aire acogedor de pueblo serrano.

Cómo llegar a Icho Cruz

Llegar a este paraíso desde Buenos Aires es sencillo y tenés tres opciones principales: