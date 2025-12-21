21 de diciembre de 2025 Inicio
Turismo en Argentina: el pueblito que es la "capital del paisaje de sol y río"

Este encantador paraje se encuentra en el Valle de Punilla, a 45 km de Córdoba Capital y solo 15 km de Villa Carlos Paz.

Por
El Río San Antonio cruza esta pequeña localidad de Córdoba. 

Córdoba Turismo
  • Villa Icho Cruz es apodada la "capital del paisaje, del sol y del río" debido a sus playas de arena fina y aguas cristalinas.
  • El Río San Antonio ofrece extensos bancos de arena blanca y aguas bajas ideales para el disfrute familiar.
  • Permite realizar trekking al Cerro de la Cruz, avistaje de aves, cabalgatas y visitas a ferias artesanales locales.
  • Se puede llegar desde CABA en auto, micro o avión, conectando finalmente a través de la Ruta Provincial 14.

Córdoba es encantadora para el turismo por su paisaje serrano y sus ríos. En su extensa superficie, hay destinos donde el tiempo parece detenerse y la naturaleza es la única protagonista.

Restaurantes y cafés de autor impulsan la nueva identidad turística del pueblo.
Turismo en Argentina: el pueblo alternativo para ir en pareja en enero 2026 con pocas valijas

Villa Icho Cruz es uno de esos lugares ideales para vacacionar quienes buscan pasar un verano de relax en un entorno natural. Ubicada en el Valle de Punilla, esta localidad es famosa por sus playas de arena fina y sus aguas cristalinas, por eso la página oficial de turismo de Córdoba la define como la "capital del paisaje, del sol y del río".

Su geografía está marcada por el paso del sereno Río San Antonio, que tiene unas costas únicas en la provincia, con extensos bancos de arena blanca, siendo un espacio ideal para pasar todo el día. Es un destino espectacular para visitar solo, con tu pareja o en familia.

Dónde queda Icho Cruz

ICHO CRUZ (3)

Villa Icho Cruz se encuentra en la provincia de Córdoba, dentro del Valle de Punilla, a solo 45 kilómetros al suroeste de la ciudad de Córdoba Capital. Está estratégicamente ubicada sobre la Ruta Provincial 14, formando parte del cordón de localidades del sur de Punilla, muy cerca de Villa Carlos Paz (a unos 15 km) y vecina a Tala Huasi y Mayu Sumaj.

Qué puedo hacer en Icho Cruz

Icho Cruz combina el descanso absoluto con la aventura tranquila. El río es un lugar ideal para refrescarse en verano, de aguas bajas y cristalinas, perfecto para que los niños jueguen con seguridad. Además, los balnearios cuentan con servicios de parrillas, mesas y proveedurías.

Para quienes les gusta hacer trekking y senderismo, el margen del río ofrece un hermoso paseo por senderos naturales que conectan con localidades vecinas. También se puede realizar un ascenso al Cerro de la Cruz, que ofrece una vista panorámica privilegiada de todo el valle.

El lugar es un escenario excelente para el avistaje de aves como zorzales, calandrias y benteveos; el terreno está repleto de hierbas serranas medicinales y aromáticas. Vale la pena recorrer el paisaje, ya sea caminando, en bicicleta o en cabalgatas.

ICHO CRUZ

Se puede visitar el Museo Municipal La Memoria para conocer la historia local y la formación del pueblo, y visitar el paseo de Artesanos que se forma en la calle principal donde se pueden comprar productos regionales. No te podés ir sin probar la gastronomía local en sus parrilladas y casas de té, que mantienen ese aire acogedor de pueblo serrano.

Cómo llegar a Icho Cruz

Llegar a este paraíso desde Buenos Aires es sencillo y tenés tres opciones principales:

  • Si vas en auto, debés tomar la Autopista Rosario-Córdoba (RN 9). Al llegar a la ciudad de Córdoba, continuá por la Autopista Justiniano Allende Posse (RN 20) hacia Villa Carlos Paz. Antes de entrar al centro de Carlos Paz, tomá la variante que conecta con la Ruta Provincial 14 (camino a las Altas Cumbres), que te lleva directo a Icho Cruz tras pasar por San Antonio de Arredondo y Mayu Sumaj.
  • El viaje en micro dura entre 10 a 11 horas. Desde la Terminal de Retiro, podés tomar un micro de larga distancia hasta la Terminal de Villa Carlos Paz o la Terminal de Córdoba Capital. Desde allí, las empresas interurbanas tienen frecuencias cada hora que te dejan en el centro de Icho Cruz en unos 30-40 minutos.
  • La opción más rápida es tomar un avión desde Aeroparque o Ezeiza hasta el Aeropuerto Internacional Ing. Ambrosio Taravella (COR). Desde el aeropuerto, podés alquilar un auto o tomar un transfer/colectivo hasta la Terminal de Ómnibus y luego el interurbano hacia la villa.
Rating Cero

Ahora, llegó a la gran N roja, El hombre de tu vida, la novela argentina que ahora está en este sitio web y es tendencia, arrasó en 2011 en la televisión nacional y ahora lo está haciendo en este boom de streaming.
play

Esta novela con Guillermo Francella fue furor en su momento y ahora se puede ver en Netflix: cuál es

La presentación del look se dio a través de sus redes sociales.

La impresionante transformación de Guillermina Valdés: cambió de look al cierre del 2025

Brad Pitt vuelve a destacarse en el catálogo de Netflix.
play

Fue filmada en Argentina, está en Netflix y la protagoniza Brad Pitt: la película para ver antes de fin de año

George Clooney recordó a su hermana Adelia.

Murió la hermana de George Clooney a los 65 años: el desgarrador mensaje del actor

Pity Álvarez hizo delirar a 35 mil personas que estuvieron en el estadio Mario Alberto Kempes

Pity Álvarez volvió a los escenarios en Córdoba después de siete años: las perlitas de su show

Christian Petersen es un reconocido chef y empresario argentino de 56 años

Revelan un dato alentador sobe la salud de Christian Petersen

