Turismo en Argentina: el pueblito que es la "capital del paisaje de sol y río"

Villa Icho Cruz es uno de esos lugares ideales para vacacionar quienes buscan pasar un verano de relax en un entorno natural. Ubicada en el Valle de Punilla, esta localidad es famosa por sus playas de arena fina y sus aguas cristalinas, por eso la página oficial de turismo de Córdoba la define como la "capital del paisaje, del sol y del río".
Su geografía está marcada por el paso del sereno Río San Antonio, que tiene unas costas únicas en la provincia, con extensos bancos de arena blanca, siendo un espacio ideal para pasar todo el día. Es un destino espectacular para visitar solo, con tu pareja o en familia.
Dónde queda Icho Cruz
Villa Icho Cruz se encuentra en la provincia de Córdoba, dentro del Valle de Punilla, a solo 45 kilómetros al suroeste de la ciudad de Córdoba Capital. Está estratégicamente ubicada sobre la Ruta Provincial 14, formando parte del cordón de localidades del sur de Punilla, muy cerca de Villa Carlos Paz (a unos 15 km) y vecina a Tala Huasi y Mayu Sumaj.
Qué puedo hacer en Icho Cruz
Icho Cruz combina el descanso absoluto con la aventura tranquila. El río es un lugar ideal para refrescarse en verano, de aguas bajas y cristalinas, perfecto para que los niños jueguen con seguridad. Además, los balnearios cuentan con servicios de parrillas, mesas y proveedurías.
Para quienes les gusta hacer trekking y senderismo, el margen del río ofrece un hermoso paseo por senderos naturales que conectan con localidades vecinas. También se puede realizar un ascenso al Cerro de la Cruz, que ofrece una vista panorámica privilegiada de todo el valle.
El lugar es un escenario excelente para el avistaje de aves como zorzales, calandrias y benteveos; el terreno está repleto de hierbas serranas medicinales y aromáticas. Vale la pena recorrer el paisaje, ya sea caminando, en bicicleta o en cabalgatas.
Se puede visitar el Museo Municipal La Memoria para conocer la historia local y la formación del pueblo, y visitar el paseo de Artesanos que se forma en la calle principal donde se pueden comprar productos regionales. No te podés ir sin probar la gastronomía local en sus parrilladas y casas de té, que mantienen ese aire acogedor de pueblo serrano.
Cómo llegar a Icho Cruz
Llegar a este paraíso desde Buenos Aires es sencillo y tenés tres opciones principales:
Si vas en auto, debés tomar la Autopista Rosario-Córdoba (RN 9). Al llegar a la ciudad de Córdoba, continuá por la Autopista Justiniano Allende Posse (RN 20) hacia Villa Carlos Paz. Antes de entrar al centro de Carlos Paz, tomá la variante que conecta con la Ruta Provincial 14 (camino a las Altas Cumbres), que te lleva directo a Icho Cruz tras pasar por San Antonio de Arredondo y Mayu Sumaj.
El viaje en micro dura entre 10 a 11 horas. Desde la Terminal de Retiro, podés tomar un micro de larga distancia hasta la Terminal de Villa Carlos Paz o la Terminal de Córdoba Capital. Desde allí, las empresas interurbanas tienen frecuencias cada hora que te dejan en el centro de Icho Cruz en unos 30-40 minutos.
La opción más rápida es tomar un avión desde Aeroparque o Ezeiza hasta el Aeropuerto Internacional Ing. Ambrosio Taravella (COR). Desde el aeropuerto, podés alquilar un auto o tomar un transfer/colectivo hasta la Terminal de Ómnibus y luego el interurbano hacia la villa.