Esta película es perfecta para ver en familia y te divertirá con su animación: es de lo más visto de Netflix

Es, en definitiva, una obra que celebra cómo la bondad puede ablandar incluso el corazón más endurecido.

El Grinch vuelve a ser de lo más visto de Netflix.

El Grinch vuelve a ser de lo más visto de Netflix.

Netflix

Con la llegada de la temporada festiva, El Grinch vuelve a escalar posiciones hasta convertirse en uno de los títulos más vistos de Netflix. Esta versión animada, producida por el reconocido estudio Illumination, responsable de Mi Villano Favorito, funciona como una puerta de entrada ideal para que las nuevas generaciones descubran el clásico cuento del Dr. Seuss. Con una estética colorida y personajes rediseñados, la película presenta al icónico ermitaño verde de una manera más accesible y divertida, invitando a las familias a sumergirse en una aventura visualmente atractiva desde el primer minuto.

La historia presenta a un Grinch cínico y solitario que vive en lo alto del Monte Crumpit junto a su fiel perro Max. Su rutina se altera cuando los habitantes de Villa Quién organizan una celebración navideña tres veces más grande de lo habitual. Para recuperar la calma, el Grinch pone en marcha un plan audaz: robar la Navidad. En el camino, se cruza con la pequeña Cindy-Lou, cuya inocencia y espíritu solidario desafían su mirada amarga del mundo y convierten el relato en una experiencia emotiva.

El Grinch

El éxito sostenido de esta producción se explica por su equilibrio entre humor físico y un mensaje profundo sobre la importancia de la comunidad. Al dejar de lado el tono más ácido de adaptaciones anteriores, la película apuesta por la redención y el optimismo, lo que la transforma en una opción segura y entretenida para ver en familia. En definitiva, celebra el poder de la bondad para transformar incluso los corazones más cerrados, garantizando risas y una sensación reconfortante que la consolida como una de las joyas navideñas del catálogo actual.

Sinopsis de El Grinch, la película para toda la familia que está en Netflix

La historia de El Grinch traslada al espectador a las afueras de Villa Quién, donde vive un ser verde y solitario que siente un profundo rechazo por la Navidad. Aislado en una cueva en la cima del Monte Crumpit junto a su fiel, aunque subestimado, perro Max, el protagonista sufre el entusiasmo desbordante y los ruidosos preparativos festivos de sus vecinos. Cuando el pueblo anuncia una celebración todavía más grandiosa, el Grinch decide ponerle un freno y elabora un plan arriesgado: disfrazarse de Santa Claus en Nochebuena para robar regalos, adornos y banquetes, con la intención de apagar la alegría navideña de una vez por todas.

El Grinch - Netflix

El plan comienza a tambalear cuando aparece Cindy-Lou Quien, una niña de espíritu generoso que solo desea interceptar a Santa para pedir ayuda para su madre soltera, quien trabaja sin descanso. A diferencia de adaptaciones previas, esta versión animada presenta a un Grinch ingenioso, rodeado de inventos tecnológicos y humor sarcástico, lo que lo vuelve un personaje tan ácido como carismático. La perseverancia y la ternura de Cindy-Lou empiezan a resquebrajar la coraza emocional que él construyó tras años de soledad y aislamiento.

El desenlace se convierte en una clara lección sobre la redención y el verdadero sentido de las fiestas. Entre situaciones cómicas y una animación vibrante, esta mirada ficticia sobre la vida ermitaña del Grinch demuestra que su rechazo no surge de la maldad, sino de la falta de afecto. La película transmite a grandes y chicos que la Navidad no depende de los objetos acumulados, sino del valor de la comunidad y de la importancia de incluir a quienes se sienten olvidados, consolidándose como una de las propuestas más cálidas del catálogo de Netflix.

Tráiler de El Grinch

Embed - EL GRINCH Trailer Oficial Español Latino (2018)

Reparto de El Grinch

  • Benedict Cumberbatch
  • Cameron Seely
  • Rashida Jones
  • Kenan Thompson
  • Pharrell Williams
  • Angela Lansbury
