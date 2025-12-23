Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.150.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Una alternativa de corto plazo para quienes buscan previsibilidad. Las tasas actuales permiten estimar ganancias concretas en apenas un mes.

Los especialistas sugieren revisar periódicamente las tasas vigentes y reinvertir tanto el capital.

El plazo fijo sigue siendo una de las alternativas más elegidas por los ahorristas que priorizan previsibilidad y bajo riesgo. En diciembre de 2025, invertir $3.150.000 a 30 días permite conocer de antemano cuánto se obtendrá al vencimiento, según la tasa que aplique cada banco.

En un contexto donde las entidades financieras fijan libremente sus rendimientos, las diferencias entre operar en sucursal o por canales digitales se vuelven cada vez más relevantes. Esta competencia genera oportunidades para quienes comparan opciones antes de invertir su capital.

Analizar las tasas nominales, el interés efectivo y la relación con la inflación proyectada puede ser determinante para decidir si conviene realizar este tipo de colocaciones en pesos durante el cierre del año.

Los rendimientos de un plazo fijo a 30 días dependen tanto del canal de contratación como de la tasa ofrecida por la entidad. En el caso de una operación realizada en sucursal, por ejemplo del Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, el depósito de $3.150.000 genera intereses por $53.075,34. De este modo, el monto total al vencimiento alcanza los $3.203.075,34.

La opción electrónica, en cambio, muestra números más favorables. Al operar por homebanking o su aplicación, la TNA asciende al 23,50% y la TEA al 26,21%. Bajo estas condiciones, los intereses obtenidos en 30 días llegan a $60.842,47, aumentando el total final a $3.210.842,47.

Esta diferencia permite ver la estrategia de los bancos para incentivar la operatoria digital, que suele ofrecer mejores tasas y mayor comodidad. Además, la modalidad online facilita la reinversión automática, una práctica habitual entre quienes buscan optimizar el rendimiento mes a mes.

Inflación

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Las proyecciones inflacionarias continúan siendo un factor central al evaluar inversiones en pesos. De acuerdo con estimaciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central, la inflación mensual se ubicaría en torno al 2% hacia fines de 2025.

En ese escenario, los plazos fijos que pagan tasas superiores al promedio logran ofrecer un rendimiento real positivo en el corto plazo. Esto permite, al menos parcialmente, proteger el valor del ahorro frente al avance de los precios.

No obstante, los especialistas sugieren revisar periódicamente las tasas vigentes y reinvertir tanto el capital como los intereses obtenidos. Esta estrategia ayuda a sostener el rendimiento efectivo ante posibles cambios en la inflación o en las condiciones del sistema financiero.