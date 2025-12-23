23 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.150.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Una alternativa de corto plazo para quienes buscan previsibilidad. Las tasas actuales permiten estimar ganancias concretas en apenas un mes.

Por
Los especialistas sugieren revisar periódicamente las tasas vigentes y reinvertir tanto el capital.

Los especialistas sugieren revisar periódicamente las tasas vigentes y reinvertir tanto el capital.

  • El plazo fijo vuelve a captar el interés de quienes buscan un rendimiento previsible en pesos a corto plazo.
  • Las tasas varían según el canal elegido, con mejores resultados al operar de forma electrónica.
  • Un depósito de $3.150.000 a 30 días permite estimar con precisión intereses y monto final.
  • La comparación con la inflación resulta clave para evaluar si el rendimiento conserva poder de compra.

El plazo fijo sigue siendo una de las alternativas más elegidas por los ahorristas que priorizan previsibilidad y bajo riesgo. En diciembre de 2025, invertir $3.150.000 a 30 días permite conocer de antemano cuánto se obtendrá al vencimiento, según la tasa que aplique cada banco.

Al menos en el horizonte de 30 días, este tipo de colocaciones permite resguardar el valor del ahorro.
Te puede interesar:

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.350.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

En un contexto donde las entidades financieras fijan libremente sus rendimientos, las diferencias entre operar en sucursal o por canales digitales se vuelven cada vez más relevantes. Esta competencia genera oportunidades para quienes comparan opciones antes de invertir su capital.

Analizar las tasas nominales, el interés efectivo y la relación con la inflación proyectada puede ser determinante para decidir si conviene realizar este tipo de colocaciones en pesos durante el cierre del año.

Dinero1

Cuánto ganas por depositar $3.150.000 en un plazo fijo según el banco

Los rendimientos de un plazo fijo a 30 días dependen tanto del canal de contratación como de la tasa ofrecida por la entidad. En el caso de una operación realizada en sucursal, por ejemplo del Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, el depósito de $3.150.000 genera intereses por $53.075,34. De este modo, el monto total al vencimiento alcanza los $3.203.075,34.

La opción electrónica, en cambio, muestra números más favorables. Al operar por homebanking o su aplicación, la TNA asciende al 23,50% y la TEA al 26,21%. Bajo estas condiciones, los intereses obtenidos en 30 días llegan a $60.842,47, aumentando el total final a $3.210.842,47.

Esta diferencia permite ver la estrategia de los bancos para incentivar la operatoria digital, que suele ofrecer mejores tasas y mayor comodidad. Además, la modalidad online facilita la reinversión automática, una práctica habitual entre quienes buscan optimizar el rendimiento mes a mes.

Inflación

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Las proyecciones inflacionarias continúan siendo un factor central al evaluar inversiones en pesos. De acuerdo con estimaciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central, la inflación mensual se ubicaría en torno al 2% hacia fines de 2025.

En ese escenario, los plazos fijos que pagan tasas superiores al promedio logran ofrecer un rendimiento real positivo en el corto plazo. Esto permite, al menos parcialmente, proteger el valor del ahorro frente al avance de los precios.

No obstante, los especialistas sugieren revisar periódicamente las tasas vigentes y reinvertir tanto el capital como los intereses obtenidos. Esta estrategia ayuda a sostener el rendimiento efectivo ante posibles cambios en la inflación o en las condiciones del sistema financiero.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia ofrece descuentos para compras navideñas.

Estos son los descuentos de Cuenta DNI para hacer las compras navideñas en 2025

Cuánto gano por mes con plazos fijos con la nueva tasa de interés

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.450.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

La aplicación del Banco Provincia tiene promociones especiales para Navidad.

Cómo son las promociones navideñas que tiene Cuenta DNI y qué hacer para aprovecharlas

Con montos intermedios, como $2.950.000, es posible obtener un rendimiento mensual concreto y fácil de calcular.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 2.950.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Es conveniente prestar atención no solo al porcentaje informado, sino también al monto final que se recibe al vencimiento del plazo.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 3.750.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Ese día, los usuarios podrán acceder a un 35% de reintegro sobre el total de la compra.

Así podés aprovechar el descuento mejorado en carnicerías de Cuenta DNI para diciembre 2025

Rating Cero

Freddie Mercury y Brian May, Queen.
play

Brian May lanzará una canción inédita que había quedado afuera del disco Queen II

Este momento fue lo más comentado en redes el lunes pasado en Vélez.

"Queremos saber...": Ian Lucas fue acorralado por Fede Vigevani con una pregunta sobre Evangelina Anderson

Bruce Willis y su mujer llevan 14 años de matrimonio.

"Él era el centro de todo": el desgarrador relato de Emma Heming sobre cómo la enfermedad de Bruce Willis cambió la Navidad

Asesinato en Mónaco se convirtió rápidamente en uno de los documentales más vistos de Netflix gracias a un relato real cargado de intriga y tensión.
play

Este crimen parece de ficción pero fue un hecho real de los 90 y es un documental sorpresa de Netflix: cuál es

El Grinch vuelve a ser de lo más visto de Netflix.
play

Esta película es perfecta para ver en familia y te divertirá con su animación: es de lo más visto de Netflix

Fede Bal y Evelyn Botto se fueron de viaje juntos por primera vez.

Fede Bal y Evelyn Botto hicieron su primera escapada romántica: qué destino eligieron

últimas noticias

play
Freddie Mercury y Brian May, Queen.

Brian May lanzará una canción inédita que había quedado afuera del disco Queen II

Hace 9 minutos
Este momento fue lo más comentado en redes el lunes pasado en Vélez.

"Queremos saber...": Ian Lucas fue acorralado por Fede Vigevani con una pregunta sobre Evangelina Anderson

Hace 19 minutos
Los profesionales se desempeñan en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal.

Salta: imputaron a cuatro médicos por mala praxis tras la muerte de un chico de 17 años

Hace 22 minutos
Incendio en Parque Chacabuco: tres hombres asistidos por inhalación de humo

Feroz incendio en una casa de Parque Chacabuco: tres hombres asistidos por inhalación de humo

Hace 30 minutos
play
Walter Block, autor de Defendiendo lo indefendible.

Prostitución, narcotráfico, chantaje y aborto: qué plantea el libro que Milei le regaló a su gabinete

Hace 58 minutos