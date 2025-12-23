IR A
IR A

Fede Bal y Evelyn Botto hicieron su primera escapada romántica: qué destino eligieron

El actor y la locutora se fueron de viaje juntos como novios oficiales por primera vez y compartieron una tierna imagen juntos en Instagram.

Fede Bal y Evelyn Botto se fueron de viaje juntos por primera vez.

Fede Bal y Evelyn Botto se fueron de viaje juntos por primera vez.

Redes sociales

El actor Federico Bal y la locutora Evelyn Botto viajaron juntos por primera vez como novios oficiales y publicaron una imagen que dio que hablar en las redes sociales. Se trata de un viaje a Nueva York, Estados Unidos, pero no contaron si se trató de un viaje comercial o de un descanso de pareja.

Suspendieron la boda de la hermana de Lionel Messi tras un grave episodio: qué pasó
Te puede interesar:

Suspendieron la boda de la hermana de Messi tras un grave episodio: qué pasó

Fue Bal quien subió la historia en la que están juntos posando con el Puente de Brooklyn de fondo y adjuntó un corazón rojo con la etiqueta a la periodista. Ella lo reposteó en su cuenta de Instagram y agregó: “¿Cómo?”.

Evelyn Botto y Fede Bal

Pero no compartieron ninguna otra imagen, por lo que parece indicar que quieren guardar la intimidad.

Fue la influencer reveló que decidió ponerle nombre al vínculo que tenían: “El noviazgo lo propuse yo porque ya estaba todo medio dicho. Le dije ‘¿qué pasa si yo te lo pregunto?’, me dijo ‘nada’ y le respondí ‘bueno, ¿querés ser mi novio?’. Fue un poco así".

"Tenemos un vínculo re copado y charlamos todo. Tenemos un ida y vuelta muy parejo, no es que se pone en duda algo. Cualquiera de los dos puede hacer lo que quiera", contó en SQP en América TV respecto al tipo de relación que tienen.

Fue entonces que concluyó: "Es nuestro primer vínculo abierto. Nuestras personalidades se llevan muy bien con eso y charlamos todo. Hay más ruido afuera, nosotros tenemos muy claro todo".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

PH @jc.fotografiaa

Wos cerró el año con un show arrollador en La Plata

Diego Lerner ingresó a Disney en 1990 y fue clave para la expansión de la compañía en la región.

Murió Diego Lerner, el argentino que marcó una época en Disney

Vin Diesel confirmó que Cristiano Ronaldo actuará en la nueva película de Rápidos y Furiosos.

Vin Diesel confirmó que Cristiano Ronaldo actuará en la nueva película de Rápidos y Furiosos

últimas noticias

play
Freddie Mercury y Brian May, Queen.

Brian May lanzará una canción inédita que había quedado afuera del disco Queen II

Hace 9 minutos
Este momento fue lo más comentado en redes el lunes pasado en Vélez.

"Queremos saber...": Ian Lucas fue acorralado por Fede Vigevani con una pregunta sobre Evangelina Anderson

Hace 19 minutos
Los profesionales se desempeñan en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal.

Salta: imputaron a cuatro médicos por mala praxis tras la muerte de un chico de 17 años

Hace 22 minutos
Incendio en Parque Chacabuco: tres hombres asistidos por inhalación de humo

Feroz incendio en una casa de Parque Chacabuco: tres hombres asistidos por inhalación de humo

Hace 30 minutos
play
Walter Block, autor de Defendiendo lo indefendible.

Prostitución, narcotráfico, chantaje y aborto: qué plantea el libro que Milei le regaló a su gabinete

Hace 58 minutos