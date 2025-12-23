Fede Bal y Evelyn Botto hicieron su primera escapada romántica: qué destino eligieron El actor y la locutora se fueron de viaje juntos como novios oficiales por primera vez y compartieron una tierna imagen juntos en Instagram. + Seguir en







Fede Bal y Evelyn Botto se fueron de viaje juntos por primera vez. Redes sociales

El actor Federico Bal y la locutora Evelyn Botto viajaron juntos por primera vez como novios oficiales y publicaron una imagen que dio que hablar en las redes sociales. Se trata de un viaje a Nueva York, Estados Unidos, pero no contaron si se trató de un viaje comercial o de un descanso de pareja.

Fue Bal quien subió la historia en la que están juntos posando con el Puente de Brooklyn de fondo y adjuntó un corazón rojo con la etiqueta a la periodista. Ella lo reposteó en su cuenta de Instagram y agregó: “¿Cómo?”.

Evelyn Botto y Fede Bal Redes sociales Pero no compartieron ninguna otra imagen, por lo que parece indicar que quieren guardar la intimidad.

Fue la influencer reveló que decidió ponerle nombre al vínculo que tenían: “El noviazgo lo propuse yo porque ya estaba todo medio dicho. Le dije ‘¿qué pasa si yo te lo pregunto?’, me dijo ‘nada’ y le respondí ‘bueno, ¿querés ser mi novio?’. Fue un poco así".

"Tenemos un vínculo re copado y charlamos todo. Tenemos un ida y vuelta muy parejo, no es que se pone en duda algo. Cualquiera de los dos puede hacer lo que quiera", contó en SQP en América TV respecto al tipo de relación que tienen.

Fue entonces que concluyó: "Es nuestro primer vínculo abierto. Nuestras personalidades se llevan muy bien con eso y charlamos todo. Hay más ruido afuera, nosotros tenemos muy claro todo".