Turismo en Argentina: el destino para veranear que es famoso por sus salames Esta ciudad del norte provincial, fundada por inmigrantes italianos, junta patrimonio histórico jesuítico, tradición vitivinícola y producción gastronómica artesanal en un entorno natural ideal para descansar a solo 45 minutos de la capital. Por + Seguir en







El primer vino americano que probó Felipe V, Rey de España durante 1700-1746, provenía de este lugar. Córdoba turismo

Colonia Caroya se encuentra a 50 kilómetros al norte de la ciudad de Córdoba.

Se destaca por su producción de salames caseros, quesos y vinos de excelente calidad elaborados por tradición italiana.

La Estancia Jesuítica de Colonia Caroya, declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en 2000, fue el primer establecimiento agrícola-ganadero organizado por la Compañía de Jesús en 1616.

El Camino del Vino ofrece experiencias de enoturismo en bodegas emblemáticas como La Caroyense y Terra Camiare, con recorridos que incluyen degustaciones y la historia de 400 años de producción vitivinícola. Colonia Caroya es un destino ideal para quienes buscan descansar en pleno contacto con la naturaleza mientras descubren la idiosincrasia de un poblado creado por inmigrantes italianos, ubicado a unos 45 minutos de Córdoba capital. Los visitantes disfrutarán de la gastronomía local acompañada de vinos regionales y sus paisajes.

Alrededor de sus áreas rurales corren acequias que proveen agua a toda la producción caroyense, destacada a nivel nacional por sus salames caseros, quesos y vinos de excelente calidad. Aunque no se trata de una región predominante en el cultivo de la vid, cuenta con una larga y suntuosa trayectoria en materia vitivinícola. De acuerdo a especialistas de la región, el primer vino americano que probó Felipe V, Rey de España durante 1700-1746, provenía de este lugar.

El Camino del Vino en Córdoba se materializa en bodegas y viñedos que ofrecen experiencias de enoturismo, como La Caroyense donde se descubre la elaboración desde la molienda hasta la pasteurización con degustación incluida, y Terra Camiare con sus 400 años de historia.

A los sabores se suman pintorescos paseos culturales que permiten descubrir las costumbres de los primeros italianos que fundaron el poblado, manteniendo visibles aún las tradiciones friulanas que caracterizan la ciudad. La Estancia Jesuítica de Colonia Caroya, declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en 2000, representa una parada infaltable al ser el primer establecimiento agrícola-ganadero organizado por la Compañía de Jesús en 1616.

Colonia Caroya Córdoba turismo Dónde queda Colonia Caroya Colonia Caroya es una ciudad del norte de la provincia de Córdoba, Argentina, ubicada en el departamento Colón sobre la Ruta Nacional 9. Se encuentra situada a unos 50 kilómetros al norte de la ciudad de Córdoba, lo que representa aproximadamente 45 minutos a una hora de viaje dependiendo del tráfico. Se trata de una ciudad lineal atravesada por la avenida San Martín, arteria de 9 kilómetros de extensión cubierta de plátanos que constituye la más larga del país con esta característica.

Qué puedo hacer en Colonia Caroya Las experiencias y atractivos disponibles en esta localidad cordobesa son variados: Visitar las bodegas y viñedos que forman parte del Camino del Vino en Córdoba, recorriendo establecimientos dedicados a la producción vitivinícola regional.

Conocer La Caroyense, uno de los símbolos de Colonia Caroya, donde se descubre cómo se elaboran los vinos regionales desde la molienda hasta la pasteurización con degustación incluida.

Recorrer Terra Camiare, bodega con más de 400 años de historia que ofrece degustaciones de sus mejores productos y recorridos por sus instalaciones tradicionales.

Visitar la Estancia Jesuítica de Colonia Caroya, declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en 2000, primer establecimiento agrícola-ganadero organizado por la Compañía de Jesús en 1616.

Explorar el Museo Casa Copetti que refleja cómo era la vida de los primeros colonos que llegaron a estas tierras.

Conocer la parroquia de Nuestra Señora de Monserrat, destacada por su decoración interior proyectada por el artista Carlos Camilloni.

Recorrer otras capillas y oratorios para complementar el circuito religioso de la localidad.

Pasear por la avenida San Martín, conocida como "Calle Ancha", que resguarda el Monumento al Inmigrante y se extiende por 9 kilómetros cubierta de plátanos.

Disfrutar de la plaza Nicolás Avellaneda, principal espacio verde y recreativo de Colonia Caroya, elegido para emplazar carnavales y festivales.

Realizar excursiones de día que ofrecen inmersión a la vitivinicultura de la localidad en aproximadamente cuatro horas, incluyendo traslado y guía.

Descubrir las costumbres y tradiciones friulanas mantenidas por los descendientes de los primeros italianos que fundaron el poblado. Colonia Caroya TripAdvisor Cómo llegar a Colonia Caroya Para acceder a Colonia Caroya desde la ciudad de Córdoba se debe tomar la Ruta Nacional 9 norte, pasando por la Estación Juárez Celman y General Paz, recorriendo aproximadamente 50 kilómetros que se completan en una hora de viaje dependiendo del tráfico. Quienes prefieran viajar en transporte público pueden utilizar servicios que conecten ambas localidades. Desde Córdoba capital también existen varias excursiones de día que ofrecen visitas y recorridos por las bodegas de Colonia Caroya, consistiendo en una inmersión a la vitivinicultura local en un tiempo aproximado de cuatro horas con traslado y guía incluidos.