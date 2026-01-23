23 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Increíble hallazgo en Miramar: descubrieron un colmillo de la Era del Hielo con más de 100 mil años

El fósil fue encontrado en la Reserva Natural Centinela del Mar. La pieza, rescatada por equipos técnicos y voluntarios, será acondicionada y exhibida en el Museo de Ciencias Naturales de la localidad balnearia como parte del patrimonio paleontológico de la región.

Daniela Salinas
Por
Daniela Salinas
El ejemplar del Notiomastodon platensis.

El ejemplar del Notiomastodon platensis.

El equipo técnico del Museo Municipal de Ciencias Naturales de Miramar "Punta Hermengo", junto a voluntarios, realizó un descubrimiento histórico en la Reserva Natural de Centinela del Mar: un colmillo de Notiomastodon platensis, de más de un metro y medio de longitud, de más de 100.000 años de antigüedad dentro de la Reserva Natural de Centinela del Mar, a unos 50 kilómetros al sur de Miramar.

Los especialistas sugieren tomar sol con precauciones.
Te puede interesar:

Vitamina D: cómo tomar sol, con qué partes del cuerpo y por qué no hay que broncearse

Según explicó el director del Museo de Ciencias Naturales de Miramar, Daniel Boh, para C5N, el contexto ambiental de aquella época era muy diferente al actual. "Se cree que en esos tiempos el clima tuvo un aumento de temperatura. El sector de Centinela del Mar tiene una franja que corresponde a médanos fósiles", detalló.

En ese paisaje convivían especies hoy extinguidas como perezosos gigantes, gliptodontes, grandes ciervos, guanacos gigantes y el emblemático tigre dientes de sable, el Smilodon. Incluso, en la zona se han hallado restos de lo que Boh describió como un “vampiro fósil”, lo que da cuenta de la enorme diversidad biológica que existió en la región.

El rescate del colmillo se realizó mediante técnicas clásicas de excavación paleontológica. "Se extrae el fósil y luego se lo protege con una cobertura de yeso y arpillera para facilitar el traslado”, explicó el director. En el operativo participaron técnicos del museo local, personal del Museo de Ciencias Naturales de Mar del Plata y voluntarios formados en la Tecnicatura en Paleontología que se dicta en Miramar.

Para poder determinar la antigüedad de los sedimentos donde fue encontrado el ejemplar, Boh indicó que "se calcula con isótopos de oxígeno y paleomagnetismo. Esos estudios se hicieron hace unos años y nosotros observamos los resultados según el estrato donde apareció el fósil", destacando la importancia del análisis estratigráfico para la interpretación científica del descubrimiento.

Notiomastodon platensis General Alvarado 22 -1-26
El hallazgo de restos de estos gigantes no es raro en la zona, ya que en 2024 fueron rescatados fragmentos de varios ejemplares al norte del balneario Mar del Sud.

El hallazgo de restos de estos gigantes no es raro en la zona, ya que en 2024 fueron rescatados fragmentos de varios ejemplares al norte del balneario Mar del Sud.

Desde el punto de vista biológico, los Notiomastodon presentaban diferencias clave con los elefantes actuales. "Principalmente por la forma de los molares, que son muy distintos a los de elefantes y mamuts, y estaban adaptados a comer toda clase de vegetación", aseguró el director. Estos animales, pertenecientes al grupo de los gonfoterios, eran originalmente de origen norteamericano y lograron convivir sin conflictos con la fauna sudamericana.

En el partido de General Alvarado ya se habían encontrado otros restos de esta especie, pero nunca un colmillo completo. "En nuestro distrito hemos encontrado otros restos, pero nunca un colmillo", subrayó Boh, destacando el valor excepcional de la pieza rescatada.

Sobre su extinción, el director del museo señaló que no existe una única causa concluyente. "Es posible que haya sido una crisis poblacional por el cambio climático y ambiental de esos tiempos, sumado a la cacería de los primeros humanos hace unos 15.000 años. El mismo fenómeno se dio en Australia y en algunas islas donde llegaron los humanos. Es una teoría posible, aunque la extinción de otras especies sigue siendo más indescifrable”, afirmó.

Embed - Museo de Ciencias Naturales de Miramar

El fósil ya se encuentra en el laboratorio del Museo Municipal de Ciencias Naturales Punta Hermengo, donde será acondicionado para su futura exhibición. La institución conserva y divulga la riqueza natural de la región, con salas dedicadas a la fauna prehistórica estudiada desde hace más de un siglo por Florentino Ameghino, además de muestras de arqueología regional y una galería de fauna marina con restos de ballenas, delfines e invertebrados.

Con visitas guiadas para escuelas durante todo el año y actividades educativas para niños, el museo se consolida como un polo de divulgación científica. El hallazgo del colmillo de Notiomastodon no solo suma una pieza única al patrimonio local, sino que también aporta nuevas claves para reconstruir la historia de la megafauna que alguna vez dominó la actual costa bonaerense.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La inquietante teoría de una Gran Implosión de materia oscura.
play

Qué es la Gran Implosión, la inquietante teoría que divide a los astrónomos

Apareció una franja marrón en el Océano Atlántico.

Apareció una franja marrón en medio del océano Atlántico: qué es y por qué preocupa

Medía hasta 12 metros de largo y pesaba entre 8 y 10 toneladas.

Descubrieron en Neuquén una nueva especie de titanosaurio en sorprendente estado de conservación

¿Este fenómeno puede volver a ocurrir?

La advertencia de un experto tras el meteotsunami en la Costa: "Puede volver a ocurrir"

Estos son los feriados que traerá el 2026

Cuáles son todos los fines de semana largos que tiene confirmado el 2026

Nuevos incendios en La Pampa.

Incendios en La Pampa: las llamas ya consumieron casi 170 mil hectáreas

Rating Cero

La cinta ya se encuentra en producción bajo la dirección de los hermanos Russo, responsables de éxitos anteriores como Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame. 

Este será el protagonista de Avengers Doomsday y los fans de Marvel están como locos: de quién se trata

Conspiraciones políticas, sacrificios personales y duelos épicos se llevan la atención en este relato.
play

La película que se destaca en Netflix y es protagonizada por Leonardo DiCaprio: será tu favorita

La pelicula explora las tensiones personales y políticas que atraviesan a ambas reinas.
play

Hoy en Netflix: el drama de época protagonizado por Margot Robbie basado en hechos reales

Lali Espósito charló con estudiantes en un encuentro de Fundación Sí. 

Lali Espósito, sobre su posición política: "Tuve una crianza más bien peronista"

La modelo debió ser operada de pólipos en las cuerdas vocales.

Evangelina Anderson fue operada y no podrá hablar por una semana: qué le pasó

Los tres cocineros quedaron expuestos por las críticas de los eliminados en el repechaje.

"Dijo un montón de cosas de nosotros": tras las críticas, un jurado de MasterChef cruzó a Esteban Mirol

últimas noticias

La Luna en Piscis de hoy impulsa amores nuevos.

La Luna en Piscis de hoy impulsa amores nuevos: cuáles son los signos más impactados

Hace 9 minutos
Estos son los feriados que traerá el 2026

Cuáles son todos los fines de semana largos que tiene confirmado el 2026

Hace 11 minutos
Nuevos incendios en La Pampa.

Incendios en La Pampa: las llamas ya consumieron casi 170 mil hectáreas

Hace 14 minutos
Javier Milei ya está en el país. 

El Gobierno calificó como "muy fructífero" el viaje de Milei a Davos

Hace 52 minutos
Daniel Crisci tiene 58 años y se encuentra en buen estado de salud. 

Uruguay: encontraron con vida al argentino desaparecido en Punta del Este

Hace 1 hora