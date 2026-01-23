Increíble hallazgo en Miramar: descubrieron un colmillo de la Era del Hielo con más de 100 mil años

El fósil fue encontrado en la Reserva Natural Centinela del Mar. La pieza, rescatada por equipos técnicos y voluntarios, será acondicionada y exhibida en el Museo de Ciencias Naturales de la localidad balnearia como parte del patrimonio paleontológico de la región.

El equipo técnico del Museo Municipal de Ciencias Naturales de Miramar "Punta Hermengo" , junto a voluntarios, realizó un descubrimiento histórico en la Reserva Natural de Centinela del Mar: un colmillo de Notiomastodon platensis, de más de un metro y medio de longitud, de más de 100.000 años de antigüedad dentro de la Reserva Natural de Centinela del Mar , a unos 50 kilómetros al sur de Miramar .

Según explicó el director del Museo de Ciencias Naturales de Miramar, Daniel Boh , para C5N , el contexto ambiental de aquella época era muy diferente al actual. "Se cree que en esos tiempos el clima tuvo un aumento de temperatura. El sector de Centinela del Mar tiene una franja que corresponde a médanos fósiles" , detalló.

En ese paisaje convivían especies hoy extinguidas como perezosos gigantes, gliptodontes, grandes ciervos, guanacos gigantes y el emblemático tigre dientes de sable, el Smilodon . Incluso, en la zona se han hallado restos de lo que Boh describió como un “vampiro fósil”, lo que da cuenta de la enorme diversidad biológica que existió en la región.

El rescate del colmillo se realizó mediante técnicas clásicas de excavación paleontológica. "Se extrae el fósil y luego se lo protege con una cobertura de yeso y arpillera para facilitar el traslado” , explicó el director. En el operativo participaron técnicos del museo local, personal del Museo de Ciencias Naturales de Mar del Plata y voluntarios formados en la Tecnicatura en Paleontología que se dicta en Miramar.

Para poder determinar la antigüedad de los sedimentos donde fue encontrado el ejemplar, Boh indicó que "se calcula con isótopos de oxígeno y paleomagnetismo. Esos estudios se hicieron hace unos años y nosotros observamos los resultados según el estrato donde apareció el fósil" , destacando la importancia del análisis estratigráfico para la interpretación científica del descubrimiento.

El hallazgo de restos de estos gigantes no es raro en la zona, ya que en 2024 fueron rescatados fragmentos de varios ejemplares al norte del balneario Mar del Sud.

Desde el punto de vista biológico, los Notiomastodon presentaban diferencias clave con los elefantes actuales. "Principalmente por la forma de los molares, que son muy distintos a los de elefantes y mamuts, y estaban adaptados a comer toda clase de vegetación", aseguró el director. Estos animales, pertenecientes al grupo de los gonfoterios, eran originalmente de origen norteamericano y lograron convivir sin conflictos con la fauna sudamericana.

En el partido de General Alvarado ya se habían encontrado otros restos de esta especie, pero nunca un colmillo completo. "En nuestro distrito hemos encontrado otros restos, pero nunca un colmillo", subrayó Boh, destacando el valor excepcional de la pieza rescatada.

Sobre su extinción, el director del museo señaló que no existe una única causa concluyente. "Es posible que haya sido una crisis poblacional por el cambio climático y ambiental de esos tiempos, sumado a la cacería de los primeros humanos hace unos 15.000 años. El mismo fenómeno se dio en Australia y en algunas islas donde llegaron los humanos. Es una teoría posible, aunque la extinción de otras especies sigue siendo más indescifrable”, afirmó.

El fósil ya se encuentra en el laboratorio del Museo Municipal de Ciencias Naturales Punta Hermengo, donde será acondicionado para su futura exhibición. La institución conserva y divulga la riqueza natural de la región, con salas dedicadas a la fauna prehistórica estudiada desde hace más de un siglo por Florentino Ameghino, además de muestras de arqueología regional y una galería de fauna marina con restos de ballenas, delfines e invertebrados.

Con visitas guiadas para escuelas durante todo el año y actividades educativas para niños, el museo se consolida como un polo de divulgación científica. El hallazgo del colmillo de Notiomastodon no solo suma una pieza única al patrimonio local, sino que también aporta nuevas claves para reconstruir la historia de la megafauna que alguna vez dominó la actual costa bonaerense.