Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 23 de enero

El oficial cotiza en Banco Nación a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el cierre de una semana marcada por la paz cambiaria. Por su parte, el mayorista se aleja del techo de la banda.

El dólar blue cotiza abajo de los $1.500. 

El dólar oficial cotizó este viernes a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación, tras una rueda de jueves donde se mantuvo estable, y arrastró la caída semanal de $5. Por su parte, el blue se mantiene en torno a los $1.495.

El riesgo país no estaba tan bajo desde 2018, cuando se ubicó en los 552 puntos.
En esta línea, el mayorista se ubica a 8,6% del techo de la banda de flotación, la mayor distancia desde octubre, en una calma cambiaria apoyada en el carry trade, con tasas de interés reales significativamente positivas y un tipo de cambio administrado que incentivan las colocaciones en moneda local y desalientan la dolarización, lo que contribuye a moderar la inflación, pero también al enfriamiento de la economía.

En paralelo, el Banco Central volvió a comprar divisas en el Mercado Libre de Cambios. En la rueda del martes se alzó con otros u$s8 millones. Si bien se trató de una compra menor comparada con las anteriores jornadas, continúa siendo positiva. Así, encadenó nueve ruedas consecutivas con saldo neto comprador y en lo que va de enero ya acumula más de u$s700 millones.

Tipos de dólar
Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.401,60 para la compra y $1.452,09 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.480 para la compra y $1.500 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.429,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.885,00.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.501,39, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.458,81.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.444,00.

