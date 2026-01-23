23 de enero de 2026 Inicio
Uruguay: encontraron con vida al argentino desaparecido en Punta del Este

Daniel Crisci, de 58 años, había desaparecido tras ingresar al mar en su moto uruguaya. Según informó la Armada Nacional de Uruguay se encuentra en buen estado de salud.

Daniel Crisci tiene 58 años y se encuentra en buen estado de salud. 

Encontraron con vida al turista argentino que había desaparecido en las costas de Punta del Este, Uruguay, tras ingresar al mar con su moto de agua. En el lugar, las autoridades establecieron un gran operativo y la Armada Nacional de Uruguay informó que se encuentra en buen estado de salud.

Se trata de Daniel Crisci, abogado de 58 años, quien había salido de la zona de La Rinconada de Portezuelo en su moto de agua amarilla; sin embargo, con el correr de las horas, no volvió a la orilla, lo que desató las alarmas.

A partir de ese momento, la Prefectura del Puerto de Punta del Este inició un gran operativo de búsqueda para poder encontrar con vida a Crisci. Durante la noche trabajaron dos embarcaciones, dos aeronaves de Aviación Naval y drones.

El turista argentino fue encontrado el viernes a las 7 de la mañana; según las autoridades, el abogado se encontraba en buen estado de salud y a las 9 arribó al puerto.

Según información de El País Uruguay, el hombre contó que sufrió "una posible falla mecánica que le impidió mantener la propulsión de la moto de agua". El personal de rescate lo trasladó a Punta del Este para poder ser atendido por personal médico.

Turista argentino desaparecido en Uruguay: cuál fue el desperfecto que sufrió la moto de agua

