Violencia en La Plata: atacaron a puñaladas un joven y tuvieron que amputarle la pierna Un joven de 24 años perdió una de sus piernas producto de una violenta agresión por parte de mujeres y adolescentes, que lo apuñalaron con botellas y elementos punzocortantes. La víctima se encuentra en estado crítico en el Hospital San Juan de Dios.







Un joven de 24 años fue atacado a puñaladas por una patota en La Plata y tuvieron que amputarle la pierna para salvarle la vida. El brutal ataque quedó registrado en una cámara de seguridad, donde se puede ver cómo con botellas rotas se abalanzaron sobre él y le provocaron dos puñaladas en la espalda, una en la entrepierna y otra en la pierna.

La víctima, identificada como Marcelo, fue brutalmente atacado por un grupo de personas mientras se encontraba junto a un amigo en la vereda, en la zona de calle 142 entre 57 y 55, en el barrio de Los Hornos. En el video se puede ver cómo la víctima se encontraba junto a un amigo, cuando dos mujeres se acercan para increparlo, junto a otras personas, y comienzan a atacarlo.

Embed El joven recibió dos puntazos en la espalda, uno en la entrepierna y una puñalada de extrema gravedad en una pierna. Esa última herida provocó un daño irreversible que obligó a los médicos a amputarle el miembro inferior para poder salvarle la vida.

Por el hecho hay cuatro personas detenidas: dos menores de edad y dos mujeres de 19 y 20 años, acusadas de haber participado directamente en el ataque. La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.° 7 de La Plata, la caratulada como "lesiones graves" a cargo de la fiscal Virginia Bravo.

"Marcelo está buscando dadores de sangre", contó Esteban, su tío, en diálogo con C5N, y que "está luchando por su vida. Es un pibe laburador".