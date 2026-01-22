Los tres cocineros quedaron expuestos por las críticas de los eliminados en el repechaje.
Germán Martitegui, el jurado más exigente deMasterChef Celebrity, le respondió al locutor Esteban Mirol, quien lanzó críticas contra el reality de Telefe después de quedar afuera en la instancia del repechaje. "Dijo un montón de cosas de nosotros", le reprochó el cocinero.
La interna surgió por los comentarios del periodista, que fue el primero en quedar eliminado del certamen y después volvió para el repechaje. "Yo dije que no se la iba a hacer fácil", recordó el chef.
El cocinero eligió blanquear lo que pensaba del exparticipante, aunque dijo no haber escuchado las críticas del mediático: "Es Mirol", ironizó. Sin embargo, fiel a su estilo directo, Martitegui subrayó que le molestó que usara palabras como "maltrato".
Por su parte, el conductor de noticias consideró que "cocinaba bien" y aseguró que no le gustaron las devoluciones por las que, finalmente, se tuvo que ir del certamen antes que otros participantes.
El desplante de Esteban Mirol tras ser eliminado
Esteban Mirol protagonizó un escándalo tras ser eliminado del repechaje de MasterChef Celebrity junto a Luis Ventura: "No solo renunció, sino que a los gritos", fueron los comentarios luego de la grabación. En este contexto, se filtró una frase demoledora del locutor: “Ni se gasten en probar mi plato”.
Además, aseguraron que la situación fue "terrible", tanto que Wanda Nara quedó descolocada. "Toda la producción no sabía dónde meterse”, según los testigos.