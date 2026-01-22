"Dijo un montón de cosas de nosotros": tras las críticas, un jurado de MasterChef cruzó a Esteban Mirol El chef más exigente del certamen de cocina rompió el silencio y contestó a los desplantes del periodista, quien les había dicho que "ni se gasten" en probar su plato. + Seguir en







Los tres cocineros quedaron expuestos por las críticas de los eliminados en el repechaje. Redes sociales

Germán Martitegui, el jurado más exigente de MasterChef Celebrity, le respondió al locutor Esteban Mirol, quien lanzó críticas contra el reality de Telefe después de quedar afuera en la instancia del repechaje. "Dijo un montón de cosas de nosotros", le reprochó el cocinero.

La interna surgió por los comentarios del periodista, que fue el primero en quedar eliminado del certamen y después volvió para el repechaje. "Yo dije que no se la iba a hacer fácil", recordó el chef.

El cocinero eligió blanquear lo que pensaba del exparticipante, aunque dijo no haber escuchado las críticas del mediático: "Es Mirol", ironizó. Sin embargo, fiel a su estilo directo, Martitegui subrayó que le molestó que usara palabras como "maltrato".

Por su parte, el conductor de noticias consideró que "cocinaba bien" y aseguró que no le gustaron las devoluciones por las que, finalmente, se tuvo que ir del certamen antes que otros participantes.

Esteban Mirol en el reality de Telefe Redes Sociales El desplante de Esteban Mirol tras ser eliminado Esteban Mirol protagonizó un escándalo tras ser eliminado del repechaje de MasterChef Celebrity junto a Luis Ventura: "No solo renunció, sino que a los gritos", fueron los comentarios luego de la grabación. En este contexto, se filtró una frase demoledora del locutor: “Ni se gasten en probar mi plato”.