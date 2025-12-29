Cuáles son los balnearios que más se destacan para visitar Uruguay en 2026

Ambos destinos ofrecen un equilibrio perfecto entre servicios de calidad y precios más accesibles, ideales para quienes buscan disfrutar del mar uruguayo en un ambiente auténtico y relajado.

De cara a la temporada de verano 2026, Uruguay se consolida como uno de los destinos más atractivos de la región, con Punta del Este reafirmándose como el centro del lujo y el entretenimiento. Este balneario emblemático continúa marcando tendencia gracias a la dualidad de sus playas: la Mansa, elegida por las familias por sus aguas tranquilas, y la Brava, reconocida por la escultura de La Mano y sus condiciones ideales para el surf. Para 2026, el destino proyecta una fuerte afluencia de visitantes impulsada por una propuesta gastronómica renovada y paradores exclusivos en zonas cercanas como Manantiales, donde los eventos de moda y el alto perfil conviven con un entorno residencial apacible.

En paralelo, los viajeros interesados en el concepto de “lujo descalzo” y en propuestas sustentables dirigen su atención hacia José Ignacio y Cabo Polonio. José Ignacio se afirma como un refugio sofisticado, donde la elegancia se integra con paisajes abiertos y una cocina de excelencia, lejos de las grandes multitudes. En contraste, Cabo Polonio gana protagonismo entre quienes priorizan la desconexión total; sin infraestructura urbana tradicional, este parque nacional ofrece cielos nocturnos imponentes y un vínculo directo con una de las mayores colonias de lobos marinos de Sudamérica.

Por último, destinos como La Paloma y Atlántida se destacan como alternativas preferidas para el turismo familiar y deportivo en 2026. La Paloma, ubicada en Rocha, suma atractivo por sus extensas playas, como La Balconada, y por el creciente interés en el avistaje de ballenas francas. Atlántida, referente de la Costa de Oro, mantiene su encanto gracias a su arquitectura singular, con construcciones emblemáticas como El Águila. Ambos balnearios combinan buenos servicios, identidad local y valores más accesibles, ideales para disfrutar del litoral uruguayo en un clima relajado.

Para la temporada de verano 2026, Uruguay se prepara para recibir una afluencia récord de turistas, impulsada por un tipo de cambio más equilibrado y una propuesta turística renovada . Punta del Este continúa como el epicentro indiscutido y refuerza su imagen de “Mónaco del Sur”, destacándose por su constante capacidad de reinvención. El destino ofrece desde paradores exclusivos en la Playa Brava hasta la serenidad familiar de la Playa Mansa, todo enmarcado en servicios de lujo, gastronomía internacional y una vida nocturna activa que convoca tanto a celebridades como a visitantes de la región.

Con un perfil más sofisticado y pausado, José Ignacio se proyecta en 2026 como el refugio chic por excelencia. A pocos kilómetros de la península, este antiguo pueblo de pescadores conserva su esencia rústica con estándares de alta gama. Sus playas extensas y su emblemático faro conforman el escenario ideal para quienes priorizan la discreción, los atardeceres memorables y una propuesta gastronómica de autor que evita las multitudes, lo que lo ubica entre los destinos más codiciados de la costa atlántica.

La Paloma Uruguay

Para los viajeros de espíritu bohemio y aventurero, Cabo Polonio y Punta del Diablo encabezan las preferencias del próximo verano. Cabo Polonio propone una experiencia de desconexión total gracias a su acceso en vehículos 4x4, la ausencia de alumbrado público y sus cielos nocturnos imponentes, además del contacto directo con colonias de lobos marinos. Punta del Diablo, en cambio, mantiene su identidad de aldea de pescadores y artesanos, muy valorada por el público joven y los amantes del surf que buscan un clima relajado en playas como La Viuda o El Rivero.

Dentro del departamento de Rocha, La Pedrera y La Paloma se consolidan como alternativas versátiles para 2026. La Pedrera se caracteriza por su ambiente juvenil, su pintoresca calle principal y una agenda de festivales culturales, mientras que La Paloma se afirma como el destino familiar por excelencia. Este balneario ofrece una infraestructura completa, playas oceánicas aptas para deportes acuáticos y espacios naturales como la Laguna de Rocha, ideales para el avistamiento de aves y el contacto con la naturaleza.

piriapolis Tripadvisor

Hacia el oeste, Piriápolis y Atlántida emergen como referentes para quienes buscan historia, mística y tranquilidad. Piriápolis atrae por su combinación de cerros y mar, con íconos como el Argentino Hotel y el Cerro San Antonio, muy apreciados por el turismo local. Atlántida, ubicada a pocos minutos de Montevideo, seduce con construcciones emblemáticas como “El Águila” y un entorno sereno, elegido por familias que priorizan playas de aguas templadas y una oferta cultural alineada con la identidad local.

El verano 2026 también marca una tendencia en alza hacia destinos de interior costero y relax absoluto, como Costa Azul y Manantiales. Manantiales se consolida como un punto estratégico que fusiona la energía de paradores exclusivos, como Bikini Beach, con zonas residenciales arboladas y silenciosas a escasa distancia del mar. Esta diversidad de escenarios, que va del lujo cosmopolita a la simpleza frente al océano, reafirma a Uruguay como un destino integral capaz de adaptarse a los distintos perfiles de viajeros en la nueva temporada.