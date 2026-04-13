13 de abril de 2026 Inicio
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Turismo por Buenos Aires: el pueblo donde se pueden encontrar las mejores empanadas de la región

Ubicado en el partido de Mar Chiquita, este pequeño paraje rural invita a descubrir los sabores auténticos del campo bonaerense. Es un destino ideal para una escapada gastronómica.

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La localidad balnearia es perteneciente al partido de Mar Chiquita.

La localidad balnearia es perteneciente al partido de Mar Chiquita.

  • Santa Elena es un destino gastronómico en Mar Chiquita, famoso por celebrar la Fiesta de la Empanada.
  • Sus empanadas se caracterizan por ser cocidas en horno de barro con carne cortada a cuchillo y repulgue artesanal.
  • El pueblo ofrece un entorno de paz rural, ideal para caminatas tranquilas, lectura y descanso lejos del ruido urbano.
  • Se encuentra a 400 km de CABA y se accede principalmente por la Ruta 2 y luego la Ruta Interbalnearia 11.

La provincia de Buenos Aires continúa revelando tesoros ocultos en este abril de 2026, donde los viajeros ya no solo buscan el mar o la sierra, sino también la identidad de los pueblos que mantienen vivas las recetas típicas de nuestro país.

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En la llanura pampeana, a pocos kilómetros de la costa atlántica, existe un rincón poco conocido que celebra la Fiesta de la Empanada, atrayendo cientos de visitantes hacia una experiencia culinaria genuina en la región.

Santa Elena es el nombre de esta localidad que se ha ganado un lugar de privilegio en el mapa del turismo gastronómico. Lejos de las luces de las grandes ciudades, este pueblo se destaca por su sencillez y por un secreto a voces que atrae a comensales de toda la provincia: sus empanadas.

Qué se puede hacer en Santa Elena

Santa Elena

Para muchos, uno de los grandes atractivos para visitar este lugar es el recorrido gastronómico. Los almacenes de ramos generales y las pequeñas hosterías locales son los guardianes de las famosas empanadas de Santa Elena. Cocidas en hornos de barro y con un repulgue artesanal, estas empanadas destacan por la jugosidad de su carne cortada a cuchillo y el uso de condimentos regionales.

Es el sitio perfecto para una escapada tranquila, con caminatas por sus calles arboladas y disfrutando de la paz rural. A diferencia de los destinos costeros vecinos que suelen tener mayor movimiento, Santa Elena conserva una atmósfera más silenciosa. Es un lugar ideal para la lectura, el dibujo o simplemente para observar la arquitectura de sus casas bajas.

Finalmente, la cercanía con la Albufera de Mar Chiquita permite extender el paseo hacia un ecosistema único en el país. A solo unos minutos de viaje, los visitantes pueden disfrutar de actividades de naturaleza como el avistaje de aves, la pesca deportiva o caminatas por la playa. Esta combinación de "campo y mar" hace que el pueblo se convierta en un refugio único.

Dónde queda Santa Elena

Santa Elena (3)

Santa Elena se encuentra situada en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, dentro del partido de Mar Chiquita. Está ubicada estratégicamente sobre la Ruta Interbalnearia 11, a escasos kilómetros de localidades como Santa Clara del Mar y Mar de Cobo. Se encuentra a aproximadamente 400 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a solo unos minutos de la ciudad de Mar del Plata.

Cómo llegar a Santa Elena

Llegar a Santa Elena desde la Ciudad de Buenos Aires en auto es un viaje sencillo de aproximadamente cuatro horas y media. El trayecto más habitual consiste en tomar la Ruta Provincial 2 hasta la ciudad de Las Armas, y desde allí empalmar con la Ruta Provincial 55 hacia Coronel Vidal, para luego tomar la Ruta Provincial 202 que conecta con la Ruta 11. Alternativamente, se puede viajar directo por la Ruta 2 hasta Mar del Plata y luego subir unos kilómetros por la Ruta 11 hacia el norte.

Para quienes prefieren el transporte público, la opción más cómoda es viajar en micro de larga distancia hasta la terminal de Santa Clara del Mar o Mar del Plata. Desde estos puntos, existen servicios de colectivos locales (como la línea 221) que recorren la costa por la Ruta 11 y tienen paradas estratégicas en el acceso a Santa Elena.

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