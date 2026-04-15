Sol Pérez afirmó que su vida sexual "es casi imposible", pero que quiere "buscar otro bebé"

La modelo reveló detalles de su intimidad con Guido Mazzoni durante el primer año de vida de su hijo Marco. "Nos intentamos organizar", remarcó, pero ambos tienen agendas cargadas.

Sol Pérez tuvo una cesárea el 4 de abril de 2025 para que naciera Marco, su primer hijo junto al empresario y abogado Guido Mazzoni . Un año después, la modelo reveló que la vida sexual de ambos "es casi imposible" aunque "intentan" organizarse y se lamentó especialmente por su marido.

" Encima yo quiero buscar otro bebé... No coincidimos para la hora de la siesta… Cuando Marco duerme la siesta, Guido está trabajando. Generalmente, Guido se queda un rato más en casa a la mañana y yo voy a trabajar ", detalló la joven de 32 años en el nuevo ciclo de entrevistas de Carolina Pampita Ardohain por Infobae.

Ante la coincidencia en el horario matutino, Pampita sugirió aprovechar el tiempo para un mañanero, pero Sol fue tajante: "Imposible". "Él se levanta 6.30 de la mañana y empieza a buscar a Marco para jugar. No, vamos buscando horarios cuando Marco ya está dormido a la noche, cuando podemos... ", explicó.

Sol Pérez en #LoDePampita : "El sexo en la maternidad es casi imposible" Mirá la entrevista completa de #LoDePampita con Caro Ardohain en https://t.co/DRpwRpe7Ie pic.twitter.com/8RB7fN5jwR

La presentadora compartió que le pidió a su novio aunque sea "un viernes al mes" tener un plan solo para ellos dos y "volver a ser novios un ratito". "Sino es como que vas perdiendo eso de la pareja, de ir a cenar ", se lamentó.

La influencer fit reconoció: " Tenemos cero de noviazgo. Es como todo: Marco, Marco, Marco, todo Marco . Él se queda al lado de Marco cuando yo voy a Gran Hermano entonces llego y me hace 'shhh'".

El día que Marco se ahogó comiendo

En el cuarto día de maternidad, el hijo de Sol se ahogó a tomar la teta y la abogada se pegó el susto de su vida.

En una entrevista en el canal de streaming OLGA, en el programa Sería Increíble, la joven relató lo sucedido con el hijo. "Marco siempre durmió muy bien, entonces eso es un golazo. Quiere comer, quiere comer todo el tiempo. Vos estás comiendo algo y le tenés que compartir. Le gustan todas las frutas, el pomelo, las pasas de uva, los dátiles; se come todo el gordo", expresó la modelo.

Además, añadió: "Dar la teta es un universo, necesitás muchísima ayuda, te juro. El bebé no te muerde. Se le mete bien el pezón donde se le tiene que meter, en el paladar, para que no tome aire. Es lo mejor, la verdad que es un golazo".