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Gloria Carrá y Ángela Torres conmovieron a todos tras cantar juntas: "Iluminaste mi mundo"

La reconocida actriz compartió el escenario con su hija durante un recital y ambas protagonizaron un encuentro musical que emocionó a todo el público. Luego, la experimentada actriz expresó sus sensaciones mediante un tierno mensaje en las redes sociales.

Gloria Carrá emocionada en el escenario junto a su hija

Gloria Carrá emocionada en el escenario junto a su hija, Ángela Torres. 

Ángela Torres y Gloria Carrá unieron sus voces sobre el escenario para protagonizar un momento especial que terminó con una fuerte ovación. La joven cantante ofreció un show en vivo y sorprendió a los presentes con una invitación inesperada para compartir una canción junto a su mamá, quien luego compartió el recuerdo en su cuenta de Instagram y señaló que hubo un "tejido invisible del amor" que las envolvió durante el show.

El gesto de la artista generó aplausos de los espectadores y transformó el recital en una escena íntima atravesada por la complicidad familiar y la pasión por la música. Madre e hija se mostraron relajadas mientras intercambiaban miradas y sonrisas durante la interpretación, que generó emoción en el público.

Antes de comenzar la canción, Ángela presentó a su madre con mucho orgullo y dejó en claro el vínculo que las une desde el aspecto artístico. "Es un honor cantar con ella", expresó ante sus fanáticos mientras generaba uno de los instantes más celebrados de toda la noche.

Tras el show a dúo frente a los seguidores de su hija, Gloria publicó en su cuenta de Instagram un emotivo posteo para recordar el encuentro. "Ayer pasó algo muy profundo. Cantamos juntas… pero no era solo una canción. Sentí tu mirada amorosa sosteniéndome", escribió la actriz en su perfil oficial.

La publicación incluyó varias fotos del dúo y una dedicatoria de una madre orgullosa a una joven que triunfa como cantante en los escenarios. "El amor siempre estuvo. Iluminaste mi mundo el día que naciste y lo seguís haciendo. Gracias, hija, por ese corazón enorme", concluyó su mensaje Carrá.

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