Qué hacer por Retiro si recién llegas a Buenos Aires Retiro ha recuperado su brillo con nuevas peatonales y áreas de descanso, lo que facilita caminar y conocer este punto de CABA. Por + Seguir en







Conocé las actividades de Turismo que podés hacer en esta zona de Buenos Aires Redes Sociales

Retiro integra la terminal de transporte con la zona financiera conocida como la "City" porteña. La mezcla de palacios y estaciones ferroviarias refleja la influencia europea en el diseño de Buenos Aires.

La zona destaca por edificios históricos como el Círculo Militar, el Plaza Hotel y la Basílica del Santísimo Sacramento.

A su vez, la calle Florida se mantiene como la arteria más popular para las compras y el turismo internacional.

Tomar un café con alfajores o facturas es un ritual sugerido para los momentos de descanso. Para quienes arriban a la Terminal de Ómnibus o a la Estación de Trenes en este abril de 2026, Retiro se presenta como la gran puerta de entrada al Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Lejos de ser solo un punto de tránsito, este barrio combina una arquitectura señorial con espacios verdes que invitan a una primera caminata porteña.

Si acabas de bajar del micro o del tren y tenés unas horas antes de hacer el check-in, la zona ofrece un recorrido estratégico para empezar a sentir el pulso de la capital, moviéndote entre monumentos históricos y una propuesta gastronómica que se ha renovado profundamente en los últimos años.

Cuáles son los lugares imperdibles de Retiro si visitas Buenos Aires kavanagh edificio.webp Retiro se define como el corazón logístico y financiero de Buenos Aires, funcionando como un nudo de transportes que conecta la ciudad con el resto del país.

Para quienes llegan por primera vez, el punto de partida indiscutido es la Plaza San Martín, un sector que concentra hitos arquitectónicos de principios del siglo XX como la imponente estación de tren, el Palacio San Martín y el emblemático Edificio Kavanagh, reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Además de su riqueza patrimonial, la plaza alberga el Cenotafio a los Caídos en la Guerra de las Malvinas, un sitio de profundo respeto histórico.

Más allá de la arquitectura, la experiencia en Retiro se completa con el pulso comercial de la calle Florida, famosa por su variedad de souvenirs y su vibrante atmósfera urbana. Muy cerca se encuentran las Galerías Pacífico, un centro comercial histórico que destaca por sus frescos artísticos y es el lugar ideal para disfrutar de la pastelería local.

Para culminar la jornada con un auténtico sabor argentino, la zona de la Recova ofrece opciones gastronómicas de excelencia, donde el bife de chorizo se consagra como el plato estrella para cualquier visitante.