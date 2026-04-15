"El sol se hace esperar": Solange Abraham, de Gran Hermano, no pudo ingresar a La casa de los Famosos

El intercambio de la participante de Gran Hermano Solange Abraham del reality de Telefe a La Casa de los Famosos en Mexico se suspendió por razones de salud.
La participante viajó por un intercambio de Telefe a Telemundo pero su participación se retrasó unas horas o días, hasta que la producción la autorice.
El intercambio de la participante de Gran Hermano Solange Abraham del reality de Telefe a La Casa de los Famosos en Mexico se suspendió por razones de salud.
La tucumana llegó a los estudios de Telemundo pero no pudo salir al aire, y según comunicó Santiago del Moro, la joven se descompuso tras las horas de viaje: Tuvo un retraso en un vuelo y después se descompensó un poquito".
Desde la cuenta oficial de X de la jugadora detallaron: "Sol está en los estudios en México, le bajó un poco la presión, por precaución no quisieron que ingrese así hasta que este recuperada, puede ser en las próximas horas o mañana. Los mantengo informados, ella está bien la están cuidando". Y agradecieron las preocupación de los seguidores en las redes.
Además, el conductor mexicano Javier Poza mostró a los participantes imágenes del traslado de Abraham al aeropuerto y explicó los motivos por los que todavía no se incorporó al juego: "Llegó al foro, pero la emoción y el jet lag le jugaron una mala pasada. No se siente en condiciones de compartir con ustedes esta noche. El Sol se hace esperar".
Fabio Agostini, es el participante, de 35 años, que tiene amplia experiencia en el formato del reality y uno de los candidatos a ganar La Casa de los Famosos, el juego de la televisión de Estados Unidos y México. Llegó por el intercambio con Solange Abraham y se quedará durante una semana en la casa más famosa del país.