"El sol se hace esperar": Solange Abraham, de Gran Hermano, no pudo ingresar a La casa de los Famosos La participante viajó por un intercambio de Telefe a Telemundo pero su participación se retrasó unas horas o días, hasta que la producción la autorice. + Seguir en







La producción de Telemundo espera que la argentina pueda entrar este miércoles. Redes sociales

El intercambio de la participante de Gran Hermano Solange Abraham del reality de Telefe a La Casa de los Famosos en Mexico se suspendió por razones de salud.

La tucumana llegó a los estudios de Telemundo pero no pudo salir al aire, y según comunicó Santiago del Moro, la joven se descompuso tras las horas de viaje: Tuvo un retraso en un vuelo y después se descompensó un poquito".

Desde la cuenta oficial de X de la jugadora detallaron: "Sol está en los estudios en México, le bajó un poco la presión, por precaución no quisieron que ingrese así hasta que este recuperada, puede ser en las próximas horas o mañana. Los mantengo informados, ella está bien la están cuidando". Y agradecieron las preocupación de los seguidores en las redes.

Además, el conductor mexicano Javier Poza mostró a los participantes imágenes del traslado de Abraham al aeropuerto y explicó los motivos por los que todavía no se incorporó al juego: "Llegó al foro, pero la emoción y el jet lag le jugaron una mala pasada. No se siente en condiciones de compartir con ustedes esta noche. El Sol se hace esperar".