15 de abril de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 15 de abril

El minorista opera a $1.335 para la compra y $1.385 para la venta en el Banco Nación tras conocerse el IPC de marzo de 3,4%.

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El dólar oficial
El dólar oficial, a la baja en lo que va de abril.Pexels

El dólar minorista cotiza este miércoles a $1.335 para la compra y $1.385 para la venta en el Banco Nación, luego de una jornada de martes sin cambios, en un contexto de calma cambiaria.

El dólar oficial no tuvo variaciones este martes en BNA.
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La dinámica actual confirma la tendencia observada a principios de 2026. El escenario asocia una demanda acotada por el bajo nivel de importaciones con un incremento sostenido de los depósitos privados en dólares, con un techo récord de u$s38.677 millones.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich instó este martes a los empresarios a invertir y a poner en práctica las reformas aprobadas en el Congreso y a animarse a invertir en el país. "Estamos sacando un montón de leyes, pero hay que ponerlas en marcha. Formen sindicatos por empresa, contraten trabajadores, armen el FAL, háganse dueños de las leyes, saquen los dólares de los colchones y de las cajas fuertes e inviertan", expresó.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial se mueve en un marco de estabilidad.

El dólar oficial se mueve en un marco de estabilidad.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.335 para la compra y $1.385 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.390 para la compra y $1.410 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.364.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.800,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.467,09 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.404,47.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.378,5.

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