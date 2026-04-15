15 de abril de 2026 Inicio
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Escapadas por Buenos Aires 2026: el destino rural con una historia interesante y mucha tranquilidad

A pocos kilómetros de la capital, una localidad combina tradición ferroviaria, aire puro y propuestas simples en un entorno marcado por la calma.

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El pueblo rural cerca de Buenos Aires con una gran impronta ferroviaria. Creative Commons

  • El crecimiento del turismo de cercanía posiciona a pequeños pueblos como alternativas accesibles para quienes buscan descanso sin viajar largas distancias.

  • Gowland se presenta como una opción dentro del partido de Mercedes, con identidad ferroviaria y un entorno natural que favorece el ritmo pausado.

  • Las propuestas incluyen recorridos tranquilos, espacios verdes, experiencias gastronómicas y visitas a centros vinculados a la producción rural.

  • Su cercanía con la Ciudad de Buenos Aires permite planificar visitas breves o escapadas de fin de semana sin una logística compleja.

El turismo de proximidad continúa consolidándose en la provincia de Buenos Aires con destinos que combinan historia, tranquilidad y accesibilidad. En ese contexto, Gowland aparece como una alternativa que reúne características propias de los pueblos rurales y una cercanía que facilita su incorporación en planes de corta duración.

Las lluvias serán intermitentes durante el transcurso de la jornada del miércoles. 
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Ubicado dentro del partido de Mercedes, este pequeño núcleo urbano conserva una fuerte impronta ferroviaria que estructura tanto su identidad como su dinámica cotidiana. La presencia de las vías y la estación marcan el ritmo del lugar, donde predominan los espacios abiertos y la calma.

La propuesta se completa con actividades simples, contacto con la naturaleza y opciones gastronómicas que refuerzan el perfil del destino. Su escala reducida permite recorrerlo sin dificultad y combinar la experiencia con otros puntos cercanos.

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El turismo en Mercedes suma a Gowland como un punto cercano con propuestas vinculadas a la naturaleza y la producción local.

El turismo en Mercedes suma a Gowland como un punto cercano con propuestas vinculadas a la naturaleza y la producción local.

Dónde queda

Gowland se encuentra en el partido de Mercedes, en el centro-oeste de la provincia de Buenos Aires, extendiéndose a la vera de las vías del Ferrocarril Sarmiento, que funciona como eje estructural del pueblo y principal referencia geográfica.

La ubicación, a unos 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, lo posiciona como un destino accesible dentro de la región, con un entorno rural caracterizado por la tranquilidad y la cercanía con áreas productivas y espacios verdes.

Qué hacer

Las actividades en Gowland están atravesadas por un ritmo pausado, ideal para caminatas sin apuro, recorridos por la estación ferroviaria y momentos de descanso al aire libre. El entorno invita a disfrutar de la simpleza del paisaje y la vida de pueblo.

Uno de los puntos destacados es la Cervecería Franz Scheitler, que elabora sus productos a partir de una receta alemana tradicional y abre sus puertas los días viernes y sábados, lo que requiere planificación previa para su visita.

También se puede conocer la Estación Experimental Mercedes, un predio dependiente del Ministerio de Asuntos Agrarios dedicado al estudio de variedades frutales y sistemas de cultivo, rodeado de vegetación y con un perfil vinculado a la producción rural.

La cercanía con la ciudad de Mercedes amplía las opciones disponibles, sumando propuestas gastronómicas, museos y actividades culturales que complementan la experiencia y permiten organizar una salida más completa.

Cómo llegar

En auto, el acceso desde la Ciudad de Buenos Aires se realiza a través de la Autopista Acceso Oeste hasta Luján, para luego continuar por la ruta hacia Mercedes y finalmente ingresar a Gowland por caminos señalizados; el recorrido es de aproximadamente 100 kilómetros y demanda cerca de una hora y media.

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Gowland, en la provincia de Buenos Aires, se consolida en el turismo rural por su entorno ferroviario y su ritmo tranquilo.

Gowland, en la provincia de Buenos Aires, se consolida en el turismo rural por su entorno ferroviario y su ritmo tranquilo.

En transporte público, es posible utilizar el servicio del Ferrocarril Sarmiento, que conecta Gowland con Moreno, desde donde se puede enlazar con la red que llega a la Capital, en un trayecto que ofrece una alternativa sin necesidad de conducir y con tiempos acordes a un viaje interurbano.

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