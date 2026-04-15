Escapadas por Buenos Aires 2026: el destino rural con una historia interesante y mucha tranquilidad

El pueblo rural cerca de Buenos Aires con una gran impronta ferroviaria.Creative Commons
El crecimiento del turismo de cercanía posiciona a pequeños pueblos como alternativas accesibles para quienes buscan descanso sin viajar largas distancias.
Gowland se presenta como una opción dentro del partido de Mercedes, con identidad ferroviaria y un entorno natural que favorece el ritmo pausado.
Las propuestas incluyen recorridos tranquilos, espacios verdes, experiencias gastronómicas y visitas a centros vinculados a la producción rural.
Su cercanía con la Ciudad de Buenos Aires permite planificar visitas breves o escapadas de fin de semana sin una logística compleja.
El turismo de proximidad continúa consolidándose en la provincia de Buenos Aires con destinos que combinan historia, tranquilidad y accesibilidad. En ese contexto, Gowland aparece como una alternativa que reúne características propias de los pueblos rurales y una cercanía que facilita su incorporación en planes de corta duración.
Ubicado dentro del partido de Mercedes, este pequeño núcleo urbano conserva una fuerte impronta ferroviaria que estructura tanto su identidad como su dinámica cotidiana. La presencia de las vías y la estación marcan el ritmo del lugar, donde predominan los espacios abiertos y la calma.
La propuesta se completa con actividades simples, contacto con la naturaleza y opciones gastronómicas que refuerzan el perfil del destino. Su escala reducida permite recorrerlo sin dificultad y combinar la experiencia con otros puntos cercanos.
Dónde queda
Gowland se encuentra en el partido de Mercedes, en el centro-oeste de laprovincia de Buenos Aires, extendiéndose a la vera de las vías del Ferrocarril Sarmiento, que funciona como eje estructural del pueblo y principal referencia geográfica.
La ubicación, a unos 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, lo posiciona como un destino accesible dentro de la región, con un entorno rural caracterizado por la tranquilidad y la cercanía con áreas productivas y espacios verdes.
Qué hacer
Las actividades en Gowland están atravesadas por un ritmo pausado, ideal para caminatas sin apuro, recorridos por la estación ferroviaria y momentos de descanso al aire libre. El entorno invita a disfrutar de la simpleza del paisaje y la vida de pueblo.
Uno de los puntos destacados es la Cervecería Franz Scheitler, que elabora sus productos a partir de una receta alemana tradicional y abre sus puertas los días viernes y sábados, lo que requiere planificación previa para su visita.
También se puede conocer la Estación Experimental Mercedes, un predio dependiente del Ministerio de Asuntos Agrarios dedicado al estudio de variedades frutales y sistemas de cultivo, rodeado de vegetación y con un perfil vinculado a la producción rural.
La cercanía con la ciudad de Mercedes amplía las opciones disponibles, sumando propuestas gastronómicas, museos y actividades culturales que complementan la experiencia y permiten organizar una salida más completa.
Cómo llegar
En auto, el acceso desde la Ciudad de Buenos Aires se realiza a través de la Autopista Acceso Oestehasta Luján, para luego continuar por la ruta hacia Mercedes y finalmente ingresar a Gowland por caminos señalizados; el recorrido es de aproximadamente 100 kilómetros y demanda cerca de una hora y media.
En transporte público, es posible utilizar el servicio del Ferrocarril Sarmiento, que conecta Gowland con Moreno, desde donde se puede enlazar con la red que llega a la Capital, en un trayecto que ofrece una alternativa sin necesidad de conducir y con tiempos acordes a un viaje interurbano.