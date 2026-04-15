Este pueblo de Brasil es uno de los más fríos y es perfecto para visitar en invierno: dónde está La localidad aparece como una alternativa distinta para quienes buscan naturaleza y bajas temperaturas. Sus paisajes serranos la convierten en una propuesta poco habitual dentro del país vecino. Por + Seguir en







Una alternativa ideal para quienes priorizan descanso, naturaleza y actividades al aire libre en un ambiente diferente al habitual dentro del turismo brasileño. Instagram @setur.urubici

Esta localidad del sur de Brasil se distingue por registrar algunas de las temperaturas más bajas del país durante el invierno.

El destino se volvió atractivo para quienes buscan una experiencia diferente al clásico turismo de playa brasileño.

Sus paisajes de montaña, miradores y sitios históricos la ubican como una opción ideal para escapadas naturales.

Además de su clima frío, el lugar ofrece actividades de aventura, recorridos culturales y escenarios panorámicos. Brasil suele estar asociado a playas, calor y destinos costeros, pero dentro de su amplio territorio también existen rincones con un clima completamente distinto que sorprenden a muchos viajeros. Entre estos aparece un pequeño pueblo de montaña que se convirtió en uno de los sitios más elegidos para quienes desean vivir una experiencia invernal en el país vecino.

Ubicada en el estado de Santa Catarina, esta localidad ganó notoriedad por sus bajas temperaturas, al punto de ser uno de los pocos lugares de Brasil donde puede nevar durante el invierno. Su entorno natural, marcado por sierras, caminos de montaña y miradores, la transformó en una propuesta turística cada vez más buscada.

Con poco más de 11 mil habitantes y una atmósfera tranquila, Urubici se presenta como una alternativa ideal para quienes priorizan descanso, naturaleza y actividades al aire libre en un ambiente diferente al habitual dentro del turismo brasileño.

Urubici, Brasil Instagram @setur.urubici Cuál es el pueblo brasilero que se destaca por sus temperaturas bajas El pueblo brasilero reconocido por su clima frío es Urubici, una pequeña localidad situada en el sur de Brasil, dentro del estado de Santa Catarina, a aproximadamente 175 kilómetros de Florianópolis. El destino se encuentra en una región serrana y es considerado uno de los lugares más fríos del país, con temperaturas promedio cercanas a los 11 grados en algunas de sus zonas más elevadas.

Uno de sus mayores atractivos es el Morro da Igreja, el punto habitado más alto de Brasil con 1.822 metros de altura, conocido por sus vistas panorámicas y por ser una de las áreas donde más se sienten las bajas temperaturas. Además, la localidad fue reconocida en 2025 como uno de los 10 destinos más acogedores del planeta en los Traveller Review Awards de una reconocida plataforma de viajes.

Urubici, Brasil Instagram @setur.urubici Entre las actividades destacadas aparece la Serra do Corvo Branco, un impactante camino rodeado de altos paredones de piedra que ofrece algunos de los paisajes más llamativos de la región. También sobresalen el Cânion do Espraiado, el Parque Mundo Novo para quienes buscan turismo aventura con rappel en cascadas, y el Morro do Avencal, donde pueden observarse inscripciones rupestres de más de 4.000 años de antigüedad. Otro de los puntos de interés es la Gruta Nossa Senhora de Lourdes, una cueva natural ubicada a 10 kilómetros del centro con una cascada de 10 metros y un importante valor religioso para la región. Para llegar desde Florianópolis, el recorrido en auto demanda algo más de tres horas por las rutas BR-282 y SC-110.