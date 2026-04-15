Levantan este miércoles un exitoso programa de Telefe a dos meses de su inicio: el motivo El ciclo se emite por las tardes y no estará al aire el miércoles por cuestiones televisivas propias del canal, lo que despertó enojos de sus fanáticos. + Seguir en







El programa de Telefe no se emitirá el miércoles. Telefe

El canal Telefe tomó la decisión de levantar de su programación a la novela Todas las flores porque se juega el partido de Copa Libertadores entre Rosario Central y Libertad de Paraguay. Por eso, como el evento coincide con el horario del programa, no se emitirá para dar prioridad al fútbol.

La programación del canal se modifica por este miércoles y algunos programas fueron reordenados para que puedan ser emitidos y que no cambie en su totalidad. La semana pasada ocurrió algo similar con el partido de Boca ante la U. Católica por Copa Libertadores.

La grilla quedó con DGO: Espiando la casa a las 16:15, Bahar, ¿Estás lista para despertar? A las 17:30, y luego llega la previa del partido, el encuentro y el post. A las 21 se emite Telefe Noticias, luego Pasapalabra y cierra la jornada con Gran Hermano.

El encuentro de Rosario Central es a las 19 y corresponde a la fase de grupos de la Copa Libertadores, certamen que el canal tiene los derechos y debe pasar un partido por semana, por eso va rotando entre Boca y Central.

La novela Todas las flores es de los creadores de Avenida Brasil y tiene a Sophie Charlotte, Letícia Colin, Regina Casé, Humberto Carrão, Fábio Assunção, Caio Castro, Mariana Sousa Nunes y Nicolas Prattes en su elenco, todos reconocidos actores de Brasil.