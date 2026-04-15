El canal Telefe tomó la decisión de levantar de su programación a la novela Todas las flores porque se juega el partido de Copa Libertadores entre Rosario Central y Libertad de Paraguay. Por eso, como el evento coincide con el horario del programa, no se emitirá para dar prioridad al fútbol.
La programación del canal se modifica por este miércoles y algunos programas fueron reordenados para que puedan ser emitidos y que no cambie en su totalidad. La semana pasada ocurrió algo similar con el partido de Boca ante la U. Católica por Copa Libertadores.
La grilla quedó con DGO: Espiando la casa a las 16:15, Bahar, ¿Estás lista para despertar? A las 17:30, y luego llega la previa del partido, el encuentro y el post. A las 21 se emite Telefe Noticias, luego Pasapalabra y cierra la jornada con Gran Hermano.
El encuentro de Rosario Central es a las 19 y corresponde a la fase de grupos de la Copa Libertadores, certamen que el canal tiene los derechos y debe pasar un partido por semana, por eso va rotando entre Boca y Central.
La novela Todas las flores es de los creadores de Avenida Brasil y tiene a Sophie Charlotte, Letícia Colin, Regina Casé, Humberto Carrão, Fábio Assunção, Caio Castro, Mariana Sousa Nunes y Nicolas Prattes en su elenco, todos reconocidos actores de Brasil.
Según explica la página de Telefe, la novela es un drama de dos hermanas enfrentadas por el destino y la ambición. Maíra (Sophie Charlotte), es una joven perfumista con discapacidad visual que descubre que su madre no estaba muerta y que tiene una hermana, Vanessa (Letícia Colin), quien necesita un trasplante de médula para sobrevivir. Lo que comienza como un acto de amor puro, pronto se revela como una red de engaños. Atrapada en las mentiras de su propia familia, Maíra deberá luchar por su libertad para regresar a Río de Janeiro, decidida a recuperar lo que le arrebataron y a lograr justicia.