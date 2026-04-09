9 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Descubrí Argentina: el pueblo jujeño que combina el arte rupestre con paisajes únicos

Paredes de piedra que se alzan sobre el territorio de la puna y comida regional que despierta la mayor admiración de la cultura andina.

Por
El increíble pueblo de Jujuy con paredes de piedra para conocer en el próximo viaje. 

El increíble pueblo de Jujuy con paredes de piedra para conocer en el próximo viaje. 

Argentina.gob.ar
  • Barrancas, en la puna jujeña, es el destino ideal para visitar paisajes de altura: tiene uno de los conjuntos de arte rupestre más relevantes del país.
  • El destino propone experiencias de turismo comunitario con fuerte presencia de tradiciones andinas, por lo que, además de las vistas imponentes, se aprende sobre la cultura de la puna.
  • Los paredones naturales de Barrancas, más las reservas y centros interpretativos de arte rupestre permiten un recorrido histórico y cultural completo.
  • Ubicado cerca de Salinas Grandes, en Jujuy, este lugar es una alternativa distinta para las vacaciones de invierno.

En el extremo norte argentino, el pequeño poblado de Barrancas, también conocido como Abdón Castro Tolay, se consolida como una propuesta singular para quienes buscan combinar naturaleza con información y disfrute cultural. A más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, en plena puna jujeña, el destino ofrece una experiencia que se aleja de los circuitos tradicionales y pone en primer plano el vínculo con el territorio y las comunidades que lo habitan.

Esta guía reúne algunos de los puntos más representativos para aprovechar al máximo una visita. 
Te puede interesar:

Estos son los 25 planes que te permiten recorrer Buenos Aires en su totalidad y conocer cada detalle

Barrancas, Jujuy (2)

Qué se puede hacer en Barrancas

El principal atractivo del pueblo radica en sus paredones naturales, formaciones que le dan nombre al lugar y que funcionan como soporte de antiguas manifestaciones culturales. Allí se conservan pictografías y petroglifos de origen preincaico e incaico, considerados entre los más importantes de la Argentina, que pueden recorrerse mediante visitas guiadas organizadas por la comunidad.

El itinerario se completa con el Centro de Interpretación Arqueológica, un espacio que permite comprender la historia milenaria de la región, y con la Reserva Municipal Natural y Cultural, donde se combinan biodiversidad y vestigios de pueblos originarios. A su vez, el contacto con artesanas locales suma una dimensión productiva y cultural, al mostrar el proceso completo de la lana, desde la esquila hasta la confección de prendas. En materia gastronómica, Barrancas invita a probar platos típicos de la puna, con sabores exóticos como carne de llama y cordero, más granos de maíz y papa.

Barrancas, Jujuy (1)

Dónde queda Barrancas

El pueblo se ubica en la provincia de Jujuy, a unos 175 kilómetros de San Salvador de Jujuy, y a corta distancia de Salinas Grandes, uno de los paisajes más emblemáticos del norte argentino. Su localización en la puna lo convierte en un destino de altura, con condiciones climáticas particulares y vistas abiertas características de la región.

Cómo llegar a Barrancas

El acceso a Barrancas desde la Ciudad de Buenos Aires es principalmente por la Ruta Nacional 34, en dirección hacia las Salinas Grandes Jujuy. Desde ahí, mediante un desvío señalizado por la Ruta Provincial 75, se llega al lugar. El viaje dura aproximadamente 20 horas en auto. Desde Purmamarca, el trayecto es de aproximadamente 113 kilómetros, lo que lo convierte en una excursión posible dentro de un recorrido más amplio por la Quebrada y la puna. Para el alojamiento, el pueblo cuenta con posadas y casas de familia que ofrecen una modalidad de turismo comunitario, una experiencia más directa con la realidad cotidiana del norte argentino.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El pueblo rural bonaerense al que se puede llegar en transporte público desde CABA.

Escapadas en Buenos Aires: el pueblo que está a 100 kilómetros de distancia, tiene bares rurales y es poco conocido

Quienes lo visitan destacan la tranquilidad de este pueblo.

Vacaciones en Salta: el pueblo colgado de la montaña que es una joya escondida del norte

El tesoro oculto en Brasil, perfecto para el Turismo que valora la naturaleza salvaje

Esta playa brasileña está en el corazón del Amazonas, no es tan conocida y es un destino perfecto para visitar

Este es uno de los sitios pasados por alto en las agendas de Turismo que vale la pena conocer

Así es el barrio de Rawson, el rincón de Buenos Aires conocido por un cuento de Cortazar

Ramón Biaus, turismo rural bonaerense con identidad gastronómica.

Escapadas en Buenos Aires: el destino en medio del campo con una tradición gastronómica única

Payogasta, paisaje rojo en el corazón del Valle Calchaquí.

Para conocer Salta: el pueblo donde predomina el rojo y es ideal para conocer más de una vez en la vida

Rating Cero

Yo tuve la suerte de tener una madre que me escuchó y perdió mucho por hacerlo, expresó Anna del Boca.

Anna del Boca habló tras la exposición de su padre en el Congreso: "No me interesa iluminar más esta oscuridad"

La serie de misterio y drama adolescente que es tendencia en la N roja, estrenó la tercera parte.
play

Esta serie que combina misterios, mentiras y drama adolescente estrenó su tercera temporada en Netflix y es tendencia: cómo se llama

Una nueva pareja confirmó su separación.

Quien es la cantante argentina que confirmó sobre su separación tras ponerse en pareja a fines de 2024

El dúo Miranda! antes era un trío: qué fue de la vida del guitarrista Lolo, que inspiró la canción más conocida. 

Qué pasó con "Lolo": el famoso guitarrista de Miranda

Esta gran producción estadounidense ya está disponible en la popular plataforma de streaming que no para de sumar estrenos a su catálogo y últimamente se han inscripto muchos suscriptores que la convierten en la mejor del mundo. 
play

De qué se trata Extraction, la película de acción y suspenso que está sorprendiendo a todos en Netflix

Este reparto logra transmitir con sensibilidad el conflicto central de la historia: el equilibrio entre el amor familiar y la búsqueda de un sueño propio.
play

Esta adaptación italiana sobre una familia sorda y una hija que se dedica al canto es de lo más visto de Netflix

últimas noticias

Maitena Rojas fue vista por última vez en la EES N°16 en Merlo.

Búsqueda desesperada de una adolescente en Merlo: llegó al colegio y desapareció

Hace 4 minutos
La industria, en caída libre.

La industria bajó un 8,7% interanual en febrero y encadenó su octavo mes consecutivo de caída

Hace 5 minutos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump y la advertencia a Irán: "Si no llegan a un acuerdo, va a ser muy doloroso"

Hace 13 minutos
Yo tuve la suerte de tener una madre que me escuchó y perdió mucho por hacerlo, expresó Anna del Boca.

Anna del Boca habló tras la exposición de su padre en el Congreso: "No me interesa iluminar más esta oscuridad"

Hace 22 minutos
Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos, y Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel.

Israel mantendrá "negociaciones directas" con Líbano por el desarme de Hezbolá y para "establecer paz"

Hace 38 minutos