Descubrí Argentina: el pueblo jujeño que combina el arte rupestre con paisajes únicos Paredes de piedra que se alzan sobre el territorio de la puna y comida regional que despierta la mayor admiración de la cultura andina. Por + Seguir en







El increíble pueblo de Jujuy con paredes de piedra para conocer en el próximo viaje. Argentina.gob.ar

Barrancas, en la puna jujeña, es el destino ideal para visitar paisajes de altura: tiene uno de los conjuntos de arte rupestre más relevantes del país.

El destino propone experiencias de turismo comunitario con fuerte presencia de tradiciones andinas, por lo que, además de las vistas imponentes, se aprende sobre la cultura de la puna.

Los paredones naturales de Barrancas, más las reservas y centros interpretativos de arte rupestre permiten un recorrido histórico y cultural completo.

Ubicado cerca de Salinas Grandes, en Jujuy, este lugar es una alternativa distinta para las vacaciones de invierno. En el extremo norte argentino, el pequeño poblado de Barrancas, también conocido como Abdón Castro Tolay, se consolida como una propuesta singular para quienes buscan combinar naturaleza con información y disfrute cultural. A más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, en plena puna jujeña, el destino ofrece una experiencia que se aleja de los circuitos tradicionales y pone en primer plano el vínculo con el territorio y las comunidades que lo habitan.

Barrancas, Jujuy (2) Argentina.gob.ar Qué se puede hacer en Barrancas El principal atractivo del pueblo radica en sus paredones naturales, formaciones que le dan nombre al lugar y que funcionan como soporte de antiguas manifestaciones culturales. Allí se conservan pictografías y petroglifos de origen preincaico e incaico, considerados entre los más importantes de la Argentina, que pueden recorrerse mediante visitas guiadas organizadas por la comunidad.

El itinerario se completa con el Centro de Interpretación Arqueológica, un espacio que permite comprender la historia milenaria de la región, y con la Reserva Municipal Natural y Cultural, donde se combinan biodiversidad y vestigios de pueblos originarios. A su vez, el contacto con artesanas locales suma una dimensión productiva y cultural, al mostrar el proceso completo de la lana, desde la esquila hasta la confección de prendas. En materia gastronómica, Barrancas invita a probar platos típicos de la puna, con sabores exóticos como carne de llama y cordero, más granos de maíz y papa.

Barrancas, Jujuy (1) Argentina.gob.ar Dónde queda Barrancas El pueblo se ubica en la provincia de Jujuy, a unos 175 kilómetros de San Salvador de Jujuy, y a corta distancia de Salinas Grandes, uno de los paisajes más emblemáticos del norte argentino. Su localización en la puna lo convierte en un destino de altura, con condiciones climáticas particulares y vistas abiertas características de la región.

Cómo llegar a Barrancas El acceso a Barrancas desde la Ciudad de Buenos Aires es principalmente por la Ruta Nacional 34, en dirección hacia las Salinas Grandes Jujuy. Desde ahí, mediante un desvío señalizado por la Ruta Provincial 75, se llega al lugar. El viaje dura aproximadamente 20 horas en auto. Desde Purmamarca, el trayecto es de aproximadamente 113 kilómetros, lo que lo convierte en una excursión posible dentro de un recorrido más amplio por la Quebrada y la puna. Para el alojamiento, el pueblo cuenta con posadas y casas de familia que ofrecen una modalidad de turismo comunitario, una experiencia más directa con la realidad cotidiana del norte argentino.