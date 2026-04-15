15 de abril de 2026 Inicio
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Temporal en el AMBA: barrios inundados, calles anegadas y muchas complicaciones tras la tormenta

Las precipitaciones comenzaron por la madrugada y afectaron distintas zonas del área metropolitana. En algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires cayó más agua en dos horas que en todo lo que va del mes.

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Llueve en el AMBA: calles anegadas y complicaciones en la circulación.

Las intensas lluvias registradas durante la madrugada de este miércoles provocaron con calles anegadas, inundaciones y demoras en la circulación en la Ciudad de Buenos Aires y la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA),

Las lluvias serán intermitentes durante el transcurso de la jornada del miércoles. 
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Uno de los focos más afectados fue el barrio de Barracas, en el sur de la Ciudad, donde el agua llegó a cubrir por completo varias calles. Una situación similar se vivió en San Isidro, donde también se reportaron importantes anegamientos.

Ya en la zona sur de la provincia, precisamente la localidad de Avellaneda aparece entre las áreas más comprometidas, con el Puente Pueyrredón completamente inundado. Allí, la avenida Hipólito Yrigoyen presenta acumulación de agua en ambos sentidos, lo que dificulta el tránsito y genera importantes demoras.

En la paso de autos y camiones produce un constante oleaje que obliga a peatones y conductores a extremar las precauciones. El mismo panorama se replica en Dock Sud y Temperley.

De acuerdo con los reportes, la intensidad de las lluvias fue tal que en barrios porteños como Palermo y Belgrano cayó en pocas horas un volumen de agua superior al promedio de todo el mes de abril. Si bien en estas zonas también se registraron anegamientos, la situación comenzó a normalizarse

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