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Revelaron quién es la modelo de 28 años que enamoró a Marcelo Gallardo

La relación con la joven habría empezado los primeros meses del 2026 durante la temporada de River en Punta del Este y continúa en ese país, ya que la mujer es uruguaya.

¿Gallardo con nueva novia?

¿Gallardo con nueva novia?

Redes sociales

El exdirector técnico de River, Marcelo Gallardo, se habría enamorado durante el verano en Punta del Este mientras realizaba la pretemporada con el Millonario. Y la joven sería Eliana Díaz, una modelo uruguaya de 28 años, con quien mantendría un vínculo amoroso hasta el momento.

Gustavo De Luca fue convocado a la guerra cuando jugaba en la reserva de River.
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La relación había iniciado en los primeros meses del 2026 y comenzaron a frecuentarse lejos de la exposición mediática. Pero testigos aseguraron verlos en distintas oportunidades comiendo en el Complejo Solanas y en otros puntos del balneario.

Eliana Díaz

La relación se extendió en el tiempo y continúa. Uno de los detalles más llamativos ocurrió en febrero, cuando Díaz fue al amistoso entre Peñarol y River en el Campus de Maldonado. Pero, lejos de apoyar al equipo, la modelo estuvo con una camiseta aurinegra.

La joven tuvo un gran crecimiento en las redes sociales y fue noticia porque decidió salir del certamen Miss Uruguay por diferencias con la organización. También es madre de un niño de 12 años, quien también vive en Punta del Estado.

Eliana Díaz
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