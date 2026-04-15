Revelaron quién es la modelo de 28 años que enamoró a Marcelo Gallardo

El exdirector técnico de River, Marcelo Gallardo, se habría enamorado durante el verano en Punta del Este mientras realizaba la pretemporada con el Millonario. Y la joven sería Eliana Díaz, una modelo uruguaya de 28 años, con quien mantendría un vínculo amoroso hasta el momento.
La relación había iniciado en los primeros meses del 2026 y comenzaron a frecuentarse lejos de la exposición mediática. Pero testigos aseguraron verlos en distintas oportunidades comiendo en el Complejo Solanas y en otros puntos del balneario.
La relación se extendió en el tiempo y continúa. Uno de los detalles más llamativos ocurrió en febrero, cuando Díaz fue al amistoso entre Peñarol y River en el Campus de Maldonado. Pero, lejos de apoyar al equipo, la modelo estuvo con una camiseta aurinegra.
La joven tuvo un gran crecimiento en las redes sociales y fue noticia porque decidió salir del certamen Miss Uruguay por diferencias con la organización. También es madre de un niño de 12 años, quien también vive en Punta del Estado.