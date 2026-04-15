Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 16 de abril

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este jueves 16 de abril de 2026 con respecto a jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo , Asignación por Embarazo, Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Pensiones no Contributivas y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

ANSES: los jubilados que recibirán cerca de $400.000 y cuándo cobrarán

Los titulares de jubilaciones y pensiones que perciban un haber inferior al mínimo podrán cobrar este jueves 16 de abril con DNI finalizado en 4.

Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y Asignación Universal por Hijo (AUH) podrán cobrar este jueves 16 de abril con DNI terminado en 4.

Las beneficiarias que tengan la Asignación por Embarazo podrán cobrar este jueves con DNI culminado en 4.

Las beneficiarias que tengan la Asignación por Prenatal y Asignación por Maternida d podrán cobrar sus montos este jueves con DNI terminado en 4 y 5.

ANSES: Asignaciones de pago único

Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento podrán cobrar sus beneficios hasta el 12 de mayo, sin importar la finalización de DNI.

ANSES: Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas cobrarán este jueves 16 de abril con DNI culminado en 8 y 9.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus montos con todas las terminaciones de DNI hasta el 12 de mayo.