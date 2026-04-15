15 de abril de 2026 Inicio
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Descubrí Salta: el pueblo ubicado en la Quebrada de los Toros que está en las alturas y tiene paisajes únicos

Este refugio salteño combina historia del ramal C-14, formaciones geológicas únicas, vistas al Cerro Pacuy e Incamayo, y tradición artesanal en un entorno natural de quebrada

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Su ubicación geográfica lo hace formar parte de la Quebrada del Toro y se encuentra dentro de la ruta de la Yunga de la Puna.

Su ubicación geográfica lo hace formar parte de la Quebrada del Toro y se encuentra dentro de la ruta de la Yunga de la Puna.

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  • Ingeniero Maury se encuentra dentro del departamento de Rosario de Lerma en la provincia de Salta.
  • El pueblo creado alrededor de la estación ferroviaria antes llamada El Gólgota lleva su nombre en homenaje al ingeniero Richard Fountaine Maury quien diseñó el ramal C-14 del ferrocarril Belgrano.
  • Entre los atractivos naturales destacan monumentos creados por la naturaleza como La Oreja del Inca y el Cerro Bañado en Chocolate elevados y visibles desde los costados de las vías.
  • El Asentamiento Arqueológico de Incahuasi con ruinas de antigua fortaleza incásica construida en el siglo XV entre las quebradas de Incahuasi y del Toro le otorga gran importancia arqueológica.

Salta tiene para ofrecer miles de lugares para descubrir y descansar en rincones escondidos. Con su amplia variedad de fauna y flora combinado con diferentes culturas y una gastronomía única en cada destino, es un territorio digno de explorar. Los cerros, las montañas y las lagunas suelen ser muy buscadas por los turistas para pasar sus vacaciones o realizar escapadsa. En ese sentido, aparece en escena Ingeniero Maury, un pueblo de Salta oculto entre las montañas, ideal para quienes buscan un descanso en la naturaleza o para quienes quieran llevarse experiencias únicas relacionadas con el turismo histórico.

Una alternativa ideal para quienes priorizan descanso, naturaleza y actividades al aire libre en un ambiente diferente al habitual dentro del turismo brasileño.
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A setenta y ocho kilómetros de Salta se encuentra el pueblo de Ingeniero Maury donde se resguarda una importante historia ferroviaria y por supuesto imponentes sitios naturales de la quebrada. Este pequeño pueblo creado alrededor de la estación ferroviaria antes llamada El Gólgota se caracteriza por su encanto simplista. Si bien la estación no presta servicio a pasajeros desde hace mucho tiempo fue declarada Monumento Histórico Nacional en el año 2019, llevando ese nombre en homenaje al primer jefe y mentor de la construcción del Ramal C-14, el Ingeniero Richard Fountaine Maury.

Su ubicación geográfica lo hace formar parte de la Quebrada del Toro y se encuentra dentro de la ruta de la Yunga de la Puna, por lo que se convierte en un punto imperdible al recorrer la provincia. Lo más sorprendente de Ingeniero Maury es lo que hizo la naturaleza con sus monumentos como La Oreja del Inca o el Cerro Bañado en Chocolate que se encuentran en altura y se hacen visibles desde los costados de las vías, con un paisaje que fue mutando al pasar los años creando un entorno único para descubrir.

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Qué se puede hacer en Ingeniero Maury

Las experiencias disponibles en este pueblo de altura mezclan historia ferroviaria, patrimonio arqueológico de los Incas, naturaleza de quebrada y artesanía tradicional:

  • Visitar la Estación Ingeniero Maury declarada Monumento Histórico Nacional en 2019
  • Descubrir la estación que lleva ese nombre en homenaje al primer jefe y mentor de la construcción del Ramal C-14
  • Conocer la historia ferroviaria del pueblo creado alrededor de la estación antes llamada El Gólgota
  • Observar La Oreja del Inca, monumento natural elevado visible desde los costados de las vías
  • Contemplar el Cerro Bañado en Chocolate, formación creada por la naturaleza
  • Ascender al cerro El Gólgota ubicado en el cordón de la Cordillera Oriental a 3.510 metros sobre el nivel del mar
  • Observar desde este punto el Cerro Pacuy, el cerro Incamayo y las ruinas donde está el Sillón del Inca
  • Visitar el Asentamiento Arqueológico de Incahuasi con ruinas de antigua fortaleza incásica

Dónde queda Ingeniero Maury

Ingeniero Maury se encuentra dentro del departamento de Rosario de Lerma en la provincia de Salta. Este destino escondido está ubicado a 78 kilómetros de la capital provincial y a 2111 metros sobre el nivel del mar. Su ubicación geográfica lo hace formar parte de la Quebrada del Toro y se encuentra dentro de la ruta de la Yunga de la Puna.

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Cómo llegar a Ingeniero Maury

La mejor alternativa para llegar a Ingeniero Maury es desde Salta capital. En primer lugar se debe tomar la Autopista Circunvalación Oeste por 21 kilómetros y combinarla con la Ruta Provincial 24. Luego de permanecer en ese camino por 10 kilómetros más es necesario girar en dirección a la Ruta Nacional 51, donde luego de casi 40 kilómetros adicionales se llegará al destino ubicado a poco más de 60 kilómetros de la capital provincial. E

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