15 de abril de 2026 Inicio
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Anuncian la prohibición de una conocida y polémica jugada: "daña la imagen del fútbol argentino"

La Gerencia Técnica de la Dirección Nacional de Arbitraje decidió, a partir de la próxima fecha, penalizar a los jugadores que se paren con sus dos piernas sobre la pelota porque considera que se trata de una acción antideportiva y de provocación al rival.

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En el futbol argentino no se podrá pisar la pelota por considerarla una conducta antideportiva. 

En el futbol argentino no se podrá pisar la pelota por considerarla una conducta antideportiva. 

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La Dirección Nacional de Arbitraje (DNA) prohibió que los futbolistas se paren sobre la pelota con ambos pies tras una polémica en el Torneo Apertura. El organismo, que aplicará la nueva normativa desde la próxima fecha, considera que este tipo de jugadas genera grandes "trastornos" en los partidos y daña la imagen del futbol nacional.

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El comunicado oficial de la entidad surgió luego de la acción de Julián Palacios en el encuentro entre Estudiantes y Unión de Santa Fe en la que el mediocampista del Tatengue frenó el balón y se paró sobre él. Los jugadores del León, con Lucas Alario a la cabeza, reclamaron por la acción del rival durante el segundo tiempo y, al finalizar el partido, se generó una riña entre ambos planteles.

Tras el análisis de lo sucedido, la Gerencia Técnica de la DNA anunció que dicha conducta es sancionable como falta de respeto al juego profesional. Según la circular, esta práctica provoca un malestar innecesario entre los protagonistas del encuentro y señala, además, el riesgo de lesión física para el propio infractor.

"Consiste en que un jugador salte sobre el balón con ambos pies, con la intención de provocar al equipo contrario", explicaron desde la entidad arbitral e instruyen a los jueces de forma clara respecto al castigo disciplinario que deberán aplicar en el campo. El organismo afirma que con esta medida se protege el espíritu del fútbol nacional.

"Esto se debe a una conducta específica que ha provocado disrupciones en el entorno de juego. Esta práctica, que genera confrontaciones generalizadas, daña significativamente la imagen de un deporte con amplio alcance nacional e internacional", remarcó el texto sobre la acción que derivó en este cambio reglamentario contundente.

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"Por lo tanto, la Gerencia Técnica de la Dirección Nacional de Arbitraje anuncia que dicha conducta es sancionable como falta de respeto al juego, tal como se estipula en el reglamento", continuó la circular, que se apoya en la Regla XII sobre faltas y conducta incorrecta para justificar las amonestaciones.

"Por consiguiente, la Gerencia Técnica instruye a los árbitros que, al identificar una conducta antideportiva tal, la sancionen con un tiro libre indirecto a favor del equipo contrario", detalló el comunicado oficial, el cual aclaró que la falta se ejecutará en el lugar exacto de la infracción y que el referí también deberá amonestar al infractor con tarjeta amarilla.

Con la sanción de tiro libre más la amonestación del jugador que realizó la acción provocativa, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) intentará evitar los tumultos y las peleas que esta clase de lujos provocan habitualmente en las canchas, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del juego.

El comunicado completo de la Dirección Nacional de Arbitraje

Comunicado Dirección Nacional de Arbitraje
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