19 de marzo de 2026 Inicio
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La Quebrada que está en Argentina en la que se pueden ver cóndores

Un regalo de la naturaleza al alcance de la mano: esta formación natural en el norte del país permite avistar animales autóctonos sobrevolando las montañas.

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La imponente formación natural con avistaje de cóndores en Argentina

La imponente formación natural con avistaje de cóndores en Argentina

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  • La Quebrada de los Cóndores está a 180 kilómetros de la capital riojana, y es un área natural de gran valor cultural y natural para conocer.

  • El destino se destaca por el avistaje del cóndor andino, con la posibilidad de observar decenas de ejemplares volando a corta distancia en su hábitat natural.

  • Entre las actividades principales está el senderismo, las cabalgatas guiadas y el safari fotográfico, en un entorno de altura y relieve.

  • Para recorrer la Quebrada de manera segura y completa, se recomienda contratar guías locales y proveerse con equipamiento adecuado para el clima árido y la altitud.

En el corazón del noroeste argentino, la provincia de La Rioja tiene escenarios naturales que combinan geografía agreste con experiencias de contacto directo con la fauna autóctona. Entre ellos, la Quebrada de los Cóndores se levanta como uno de los destinos más impactantes para quienes buscan turismo de naturaleza combinado con identidad local.

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Este enclave, ubicado en altura y rodeado de formaciones rocosas imponentes, permite observar de cerca el vuelo del cóndor andino en su hábitat natural, en una experiencia que promete un buen paisaje y aventura.

Quebrada de los Condores, La Rioja

Dónde queda la quebrada de los cóndores

La Quebrada de los Cóndores se encuentra en la Sierra de los Quinteros, a unos 180 kilómetros de la capital provincial de La Rioja, dentro de un entorno de aproximadamente 800 hectáreas caracterizado por su relieve montañoso y su clima árido cálido.

Con una altitud media cercana a los 2.000 metros sobre el nivel del mar, el área presenta condiciones ideales para la presencia de cóndores, que utilizan las corrientes térmicas para planear sobre los acantilados. Este espacio natural conserva además vestigios culturales como pinturas rupestres y vertientes de agua que aportan valor histórico al recorrido.

Quebrada de los Condores, La Rioja (3)

Qué puedo hacer en la quebrada de los cóndores

La experiencia principal en la quebrada gira en torno al avistaje de aves, especialmente del cóndor andino, que puede observarse en grupos de hasta cuarenta ejemplares realizando distintos movimientos en el aire, desde vuelos circulares hasta descensos en picada.

A través de cabalgatas guiadas o caminatas por senderos zigzagueantes, los visitantes ascienden hasta una meseta desde donde acceden a miradores naturales que permiten ver a estas aves a pocos metros de distancia. La propuesta se completa con actividades como senderismo, safaris fotográficos y recorridos interpretativos que incluyen el reconocimiento del paisaje y sus elementos culturales. Se recomienda destinar entre dos y cuatro días para una visita completa y contratar guías locales para optimizar la experiencia.

Quebrada de los Condores, La Rioja (2)

Cómo llegar a la quebrada de los cóndores

El acceso a la Quebrada de los Cóndores puede realizarse en vehículo particular o mediante excursiones organizadas que parten desde la ciudad de La Rioja, siendo esta última opción la más habitual debido a las características del terreno.

Para llegar a la Qubrada desde la Ciudad de Buenos Aires hay que viajar hasta la capital riojana (en avión, o en ómnibus, porque son 1200 km) y luego manejar unos 180 km hacia el sur, tomando la Ruta Nacional 38 y, a continuación, caminos de ripio que llevan hasta el enclave natural.

Dado el clima y la altitud, resulta conveniente llevar ropa de abrigo durante todo el año, vestimenta en capas, calzado adecuado para superficies irregulares y protección solar, considerando que se trata de una zona de exposición directa al sol y a condiciones climáticas variables.

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