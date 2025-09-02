2 de septiembre de 2025 Inicio
Turismo en Argentina: están en el sur y son unas cuevas impactantes

Este destino tiene en un solo lugar la posibilidad de admirar el valor histórico como también la belleza natural característica de la región patagónica.

Este yacimiento arqueológico se ubica a exactamente 7 kilómetros del núcleo urbano de la ciudad de El Calafate.

Este yacimiento arqueológico se ubica a exactamente 7 kilómetros del núcleo urbano de la ciudad de El Calafate.

Las Cuevas de Walichu, en los alrededores de El Calafate, son uno de los tesoros arqueológicos más llamativos de la Patagonia argentina. Este sitio histórico extraordinario, ubicado a tan solo 7 kilómetros del centro urbano, ofrece a los visitantes la oportunidad única de contemplar los restos dejados por los primeros habitantes de estas tierras ancestrales.

Esta joya arqueológica mezcla de manera perfecta el valor histórico con la belleza natural característica de la región patagónica. Las formaciones rocosas sedimentarias guardan aleros y cavernas naturales que sirvieron como refugio al hombre prehistórico, mientras que el entorno de estepa patagónica a orillas del Lago Argentino crea un paisaje único que lleva a los visitantes miles de años atrás en el tiempo.

El verdadero tesoro de este lugar se encuentra en las pinturas rupestre del Paleolítico que decoran sus paredes llenas de rocas, ejecutadas en tonos rojos, ocres, amarillos, negros y blancos mediante técnicas ancestrales como el arrastre digital, la digitopuntura y el soplado a través de huesos ahuecados de guanaco. Estas manifestaciones artísticas dan una muestra de la cosmovisión y el legado que los pueblos originarios quisieron transmitir a las generaciones futuras, convirtiendo cada caverna en un museo natural al aire libre.

Dónde queda Cuevas de Walichu

Las Cuevas de Walichu se encuentran ubicadas en las proximidades de El Calafate, en la provincia de Santa Cruz, Patagonia argentina. Este yacimiento arqueológico se ubica a exactamente 7 kilómetros del núcleo urbano de la ciudad, posicionándose sobre las márgenes del imponente Lago Argentino.

El sitio forma parte de una formación geológica compuesta por roca sedimentaria característica de la región, rodeada por la típica vegetación esteparia patagónica que crea un ambiente natural único e inmersivo para los visitantes que buscan conectar con la historia ancestral de estos territorios.

Qué puedo hacer en Cuevas de Walichu

Las Cuevas de Walichu ofrecen una experiencia cultural y natural que será del gusto de los fanáticos de la historia y la arqueología:

  • Recorrer los senderos especialmente diseñados que permiten descubrir gradualmente las maravillas que la naturaleza y el hombre prehistórico crearon hace milenios en estas cavernas naturales.
  • Contemplar las extraordinarias pinturas rupestres del Paleolítico, realizadas en una paleta de colores que incluye rojos intensos, ocres, amarillos, negros y blancos, cada una narrando historias de la cosmovisión de los pueblos originarios.
  • Aprender sobre las técnicas artísticas ancestrales utilizadas por estos antiguos habitantes, incluyendo el arrastre de dedos, la dÍgito puntura con dedos o mechones de pelo, y el innovador método de soplado mediante huesos de guanaco ahuecados.
  • Explorar los aleros y cuevas naturales que funcionaron como refugios y espacios ceremoniales para el hombre prehistórico, observando cómo aprovecharon estas formaciones geológicas naturales.
  • Disfrutar del paisaje patagónico desde las costas pedregosas del Lago Argentino, respirando el aire puro sureño mientras se contempla una muy buena vista panorámica.
  • Visitar el centro de interpretación que funciona como punto de encuentro, donde se profundiza en los valores arqueológicos y antropológicos de este sitio histórico.
  • Realizar fotografía de paisajes y documentación histórica en un entorno que mezcla patrimonio cultural con belleza natural patagónica.
Cómo llegar a Cuevas de Walichu

Para acceder a las Cuevas de Walichu desde El Calafate, es necesario tomar la Ruta Provincial 11 en dirección hacia el Lago Argentino. El recorrido en auto desde el centro de la ciudad hasta el sitio arqueológico es de aproximadamente 7 kilómetros, y está claramente señalizado con carteles indicativos ubicados del lado del lago que marcan la entrada al yacimiento.

Una vez que se llega al punto de acceso, la exploración de las cuevas debe realizarse a pie a través de los senderos habilitados especialmente para los visitantes. Es recomendable contar con calzado cómodo y apropiado para caminar sobre terreno irregular, además de llevar abrigo adecuado para las condiciones climáticas.

