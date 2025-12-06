Récord mundial: los increíbles siete saltos cuádruples del patinador Ilia Malinin en una final El estadounidense de 21 años ganó su tercera final consecutiva del Grand Prix y se convirtió en el primer patinador en la historia en realizar siete saltos cuádruples en un programa libre, con 238,24 puntos. Por + Seguir en







Malinin es el dominador absoluto en patinaje artístico. Atsushi Tomura

El estadounidense Ilia Malinin ganó su tercera final del Grand Prix de patinaje artístico en Nagoya, Japón y demostró ser el dominador de la especialidad en una jornada histórica: se convirtió en el primer patinador en completar siete saltos cuádruples, batió su récord mundial en el programa libre con 238,24 puntos.

Con tan solo 21 años, el nacido en Fairfax, Virginia quedó en los libros dorados del deporte al mejorar la plusmarca que había fijado el pasado 2 de noviembre en el Skate Canadá con 228,97, para imponerse de forma espectacular y de nuevo con ese cuádruple axel que es el único en intentarlo.

El Axel es el salto más icónico y difícil del patinaje artístico. Inventado por el patinador noruego Axel Paulsen, es famoso porque es el único que despega hacia adelante, resultando en media rotación extra (un simple tiene 1.5 vueltas, un doble 2.5, un triple 3.5, un cuádruple 4.5).

malinin podio Malinin, con la medalla dorada: segundo terminó el japonés Yuma Kagiyama y tercero su compatriota Shun Sato. A dos meses de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina (del 6 y al 22 de febrero de 2026), el estadounidense Ilia Malinin volvió a deslumbrar con su ya famoso cuádruple Axel, que le valió la medalla dorada en Japón. De esta manera, repitió triunfo en este gran certamen y añadió una presea más a su vitrina junto al bronce y los dos oros mundiales obtenidos en Saitama (2023), Montreal (2024) y Boston (2025), respectivamente.

En el cómputo del programa corto y el libre, se adjudicó el triunfo con una puntuación final de 335.30, muy superior a las de los dos patinadores con los que se ha subido al podio, los locales Yuma Kagiyama (302.41) y Shun Sato (292.08).

Malinin patinaje artistico El estadounidense Malinin lleva tres medallas doradas consecutivas en los Grand Prix de patinaje artístico.