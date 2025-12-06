6 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Récord mundial: los increíbles siete saltos cuádruples del patinador Ilia Malinin en una final

El estadounidense de 21 años ganó su tercera final consecutiva del Grand Prix y se convirtió en el primer patinador en la historia en realizar siete saltos cuádruples en un programa libre, con 238,24 puntos.

Por
Malinin es el dominador absoluto en patinaje artístico.

Malinin es el dominador absoluto en patinaje artístico.

Atsushi Tomura

El estadounidense Ilia Malinin ganó su tercera final del Grand Prix de patinaje artístico en Nagoya, Japón y demostró ser el dominador de la especialidad en una jornada histórica: se convirtió en el primer patinador en completar siete saltos cuádruples, batió su récord mundial en el programa libre con 238,24 puntos.

Varios campeones de patinaje artístico viajaban en el avión que chocó en Washington.
Te puede interesar:

Conmoción en el deporte: varios campeones de patinaje artístico murieron en el avión que chocó en Washington

Con tan solo 21 años, el nacido en Fairfax, Virginia quedó en los libros dorados del deporte al mejorar la plusmarca que había fijado el pasado 2 de noviembre en el Skate Canadá con 228,97, para imponerse de forma espectacular y de nuevo con ese cuádruple axel que es el único en intentarlo.

El Axel es el salto más icónico y difícil del patinaje artístico. Inventado por el patinador noruego Axel Paulsen, es famoso porque es el único que despega hacia adelante, resultando en media rotación extra (un simple tiene 1.5 vueltas, un doble 2.5, un triple 3.5, un cuádruple 4.5).

malinin podio
Malinin, con la medalla dorada: segundo terminó el japonés Yuma Kagiyama y tercero su compatriota Shun Sato.

Malinin, con la medalla dorada: segundo terminó el japonés Yuma Kagiyama y tercero su compatriota Shun Sato.

A dos meses de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina (del 6 y al 22 de febrero de 2026), el estadounidense Ilia Malinin volvió a deslumbrar con su ya famoso cuádruple Axel, que le valió la medalla dorada en Japón. De esta manera, repitió triunfo en este gran certamen y añadió una presea más a su vitrina junto al bronce y los dos oros mundiales obtenidos en Saitama (2023), Montreal (2024) y Boston (2025), respectivamente.

En el cómputo del programa corto y el libre, se adjudicó el triunfo con una puntuación final de 335.30, muy superior a las de los dos patinadores con los que se ha subido al podio, los locales Yuma Kagiyama (302.41) y Shun Sato (292.08).

Malinin patinaje artistico
El estadounidense Malinin lleva tres medallas doradas consecutivas en los Grand Prix de patinaje artístico.

El estadounidense Malinin lleva tres medallas doradas consecutivas en los Grand Prix de patinaje artístico.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Esta pista de patinaje sobre hielo está abierta todo el año y es un plan ideal de Buenos Aires

Esta pista de patinaje sobre hielo está abierta todo el año y es un plan ideal de Buenos Aires: cómo encontrarla

La estrella pop confirmó su romance con el político canadiense.

Katy Perry blanqueó su romance con el exprimer ministro Justin Trudeau: la foto romántica en Japón

El ataque fue confirmado y difundido por el Comando Sur de los Estados Unidos.

EEUU atacó una embarcación cerca de las costas de Venezuela: cuatro muertos

Los bonos cotizan en verde en Wall Street. 

Reacción positiva en Wall Street al anuncio de Caputo: baja el riesgo país y suben los bonos

Lamelas aseguró que vino a ayudar a Javier Milei.

El embajador de EEUU ratificó las "relaciones carnales": "Trump me pidió que ayudara a su amigo, Javier Milei"

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela crecen.

Estados Unidos instó a sus ciudadanos que abandonen Venezuela "de inmediato" por el alto riesgo de detenciones

Rating Cero

La estrella pop confirmó su romance con el político canadiense.

Katy Perry blanqueó su romance con el exprimer ministro Justin Trudeau: la foto romántica en Japón

La pelea entre las influencers sigue creciendo a partir de sus publicaciones en redes sociales.

Guerra de carteras: Wanda Nara usó un bolso de lujo y no tardaron en compararla con la China Suárez y Mauro Icardi

Esta serie se centra en una misteriosa organización sobrenatural.
play

La serie de Netflix sobre un misterio sobrenatural que tenés que ver: tiene 6 capítulos

El elenco de la serie regresa con personajes clave y nuevas figuras.
play

Filtraron imágenes exclusivas de la temporada 5 de Emily en París

La reacción de la actriz se hizo viral en redes.

El gesto que dejó a todos hablando: la China Suárez reaccionó a un posteo de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

La Sole encaró a Pergolini en vivo.

El tenso momento entre La Sole y Mario Pergolini en pleno programa: "Yo te sufrí"

últimas noticias

Malinin es el dominador absoluto en patinaje artístico.

Récord mundial: los increíbles siete saltos cuádruples del patinador Ilia Malinin en una final

Hace 14 minutos
La estrella pop confirmó su romance con el político canadiense.

Katy Perry blanqueó su romance con el exprimer ministro Justin Trudeau: la foto romántica en Japón

Hace 19 minutos
Kerstin Gurtner murió congelada en una montaña de Austria abandonada por su novio

Tenía 33 años, el novio la abandonó en la montaña y murió congelada

Hace 24 minutos
La pelea entre las influencers sigue creciendo a partir de sus publicaciones en redes sociales.

Guerra de carteras: Wanda Nara usó un bolso de lujo y no tardaron en compararla con la China Suárez y Mauro Icardi

Hace 1 hora
Conocé el valor del trámite automotriz.

Qué costo tiene hacer la VTV en diciembre 2025 y cuáles son los autos que pagarán más de $140.000

Hace 1 hora