Turismo en Argentina: el destino secreto para ver pingüinos en la Patagonia

Las excursiones náuticas parten desde el puerto local y requieren aproximadamente una hora de navegación para alcanzar la Isla Pingüino.

El Parque Interjurisdiccional Marino "Isla Pingüino" es uno de los tesoros naturales más extraordinarios en la Argentina. Ubicado en la provincia de Santa Cruz, en las aguas del Mar Argentino al sur de Puerto Deseado, esta área natural protegida de 159.526 hectáreas abarca un conjunto de islas e islotes costeros, donde la Isla Pingüino llama la atención como la formación de mayor envergadura y la que otorga su denominación a esta reserva marina única.

La riqueza de este santuario patagónico se encuentra en su particular biodiversidad marina y costera, donde la gran cantidad de fitoplancton crea las condiciones ideales para el desarrollo de una fauna única. Entre sus aguas cristalinas prosperan especies como la merluza austral, el langostino patagónico y diversos tipos de calamares, mientras que sus costas repletas de rocas contienen apostaderos de lobos marinos de un pelo y grandes elefantes marinos que encuentran refugio en este paraíso natural.

El verdadero protagonista de este destino secreto es el carismático pingüino de penacho amarillo, una especie distintiva por sus llamativas plumas doradas laterales y sus ojos rojizos. La colonia que habita en el parque constituye la única población reproductiva patagónica de esta especie que puede ser visitada por turistas en todo el continente, convirtiéndose en una experiencia única e irrepetible para los fanáticos de la vida silvestre y las fotos de naturaleza.

Parque Interjurisdiccional Marino "Isla Pingüino" Argentina.gob.ar Dónde queda Parque Interjurisdiccional Marino "Isla Pingüino" El Parque Interjurisdiccional Marino "Isla Pingüino" se encuentra ubicado en la ecorregión marina de la plataforma patagónica, específicamente sobre las aguas del Mar Argentino al sur de la ciudad de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz. Esta área natural protegida abarca un territorio marino que se extiende desde el extremo occidental de la Isla Chaffers como límite norte, siguiendo el contorno de la línea costera hasta Punta Mercedes como límite sur, con una extensión de 12 millas náuticas hacia el oeste en toda su amplitud.

El parque incluye diversas formaciones insulares como las islas Pingüino, Chata, Castillo, Blanca y Liebres, siendo la Isla Pingüino la formación principal que da nombre a esta reserva marina de características únicas en la Patagonia de nuestro país.

Qué puedo hacer en Parque Interjurisdiccional Marino "Isla Pingüino" El Parque Interjurisdiccional Marino "Isla Pingüino" ofrece experiencias naturales excepcionales para los visitantes: Observar la única colonia reproductiva patagónica del pingüino de penacho amarillo que puede ser visitada por turistas en todo el continente, una especie caracterizada por sus distintivas plumas doradas y ojos rojizos.

Contemplar las extensas colonias de pingüinos de Magallanes que llegan a la isla para poner sus nidos durante la temporada reproductiva, creando un espectáculo natural impresionante.

Avistar apostaderos de lobos marinos de un pelo y elefantes marinos del sur en sus hábitats naturales, ofreciendo oportunidades únicas para la observación de mamíferos marinos patagónicos.

Realizar avistamiento de aves costero-marinas incluyendo gaviotas australes, gaviotines sudamericanos, cormoranes grises y roqueros, petreles, albatros, ostreros y skúas en su entorno natural.

Explorar los vestigios históricos de una antigua factoría que procesaba grasa de lobos marinos.

Visitar las ruinas del histórico faro de la Marina Argentina, que servía como guía para la navegación en estas aguas patagónicas.

Sacar fotos de la vida silvestre en un entorno natural donde convergen especies marinas y terrestres únicas de la Patagonia.

Disfrutar de la observación de fauna marina desde embarcaciones especializadas que permiten acercarse respetuosamente a las colonias sin perturbar su comportamiento natural. Parque Interjurisdiccional Marino "Isla Pingüino" AMP Argentina Cómo llegar a Parque Interjurisdiccional Marino "Isla Pingüino" Para acceder al Parque Interjurisdiccional Marino "Isla Pingüino", los visitantes deben dirigirse primero a la ciudad de Puerto Deseado en la provincia de Santa Cruz, que funciona como punto de partida para las excursiones hacia el área protegida. Desde este lugar, el acceso al parque se realiza únicamente por vía marítima a través de embarcaciones turísticas especializadas que operan durante la temporada habitual de avistamiento, generalmente entre los meses de octubre y marzo. Las excursiones náuticas parten desde el puerto local y requieren aproximadamente una hora de navegación para alcanzar la Isla Pingüino. Es fundamental coordinar previamente la visita con operadores turísticos autorizados, ya que se trata de un área natural protegida con regulaciones específicas para la conservación de la fauna.