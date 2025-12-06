IR A
Filtraron imágenes exclusivas de la temporada 5 de Emily en París

La nueva entrega de la serie regresa con sorpresas narrativas, cambios profesionales y una protagonista que enfrenta desafíos decisivos.

El elenco de la serie regresa con personajes clave y nuevas figuras.

NETFLIX

La expectativa en torno al regreso de Emily en París creció tras la difusión de material oficial que adelanta el tono de la quinta temporada. Las imágenes reveladas y el tráiler presentado por Netflix anticipan una etapa marcada por decisiones trascendentes para la protagonista, cuyo camino personal y laboral se vuelve cada vez más complejo dentro de un entorno que no deja de transformarse.

Esta serie se centra en una misteriosa organización sobrenatural.
En esta nueva fase, Emily se encuentra al frente de una sede renovada de la Agence Grateau Roma, un movimiento que modifica sus rutinas y la obliga a adaptarse a otra ciudad, nuevos ritmos y responsabilidades adicionales. La serie, convertida en un fenómeno global, retoma así la tensión entre su vida profesional y ese entramado emocional que define gran parte de su desarrollo en entregas anteriores.

La temporada también incorpora conflictos que repercuten en la evolución del personaje. Un proyecto fallido sacude su estabilidad y desencadena tensiones que afectan tanto su carrera como sus vínculos personales. Entre intentos por recuperar el rumbo y la necesidad de encontrar equilibrio, un secreto inesperado amenaza con alterar una de sus relaciones más cercanas, abriendo interrogantes sobre los caminos que deberá elegir.

emily en paris.jpg
Emily enfrenta tensiones laborales, decisiones afectivas y un secreto que pone en riesgo un vínculo cercano.

Qué se sabe de la quinta temporada de Emily en París

La protagonista asumió la dirección de la Agence Grateau Roma, un desafío que la obliga a adaptarse a un entorno distinto mientras intenta consolidar su carrera. Sin embargo, una iniciativa laboral que no sale como esperaba desencadena un golpe profesional y una desilusión sentimental que atraviesa el eje de su historia.

En paralelo, Emily busca reconstruir su estabilidad apoyándose en la vida francesa que adoptó desde su llegada. Ese equilibrio se ve alterado por un secreto que amenaza una de sus relaciones más cercanas, dando lugar a una serie de decisiones que marcarán su crecimiento personal. La temporada combina momentos de sinceridad, oportunidades inesperadas y un tránsito más claro hacia aquello que desea para su futuro.

Tráiler de Emily en París

Embed - Emily en París | Tráiler oficial de la temporada 5 | Netflix

Reparto de Emily en París

La nueva temporada vuelve a reunir a su elenco principal y suma algunas incorporaciones que se integran a la historia creada por Darren Star. La producción mantiene el sello de MTV Entertainment Studios, Darren Star Productions y Jax Media, con un equipo que combina figuras consolidadas y nuevos talentos.

  • Lily Collins como Emily Cooper
  • Philippine Leroy-Beaulieu como Sylvie Grateau
  • Ashley Park como Mindy Chen
  • Lucas Bravo como Gabriel
  • Samuel Arnold como Julien
  • Bruno Gouery como Luc
  • William Abadie como Antoine Lambert
  • Lucien Laviscount como Alfie
  • Eugenio Franceschini como Marcello
  • Thalia Besson como Colette
  • Paul Forman como Nicolas de Léon
  • Arnaud Binard como Laurent G (Laurent Garique)
  • Minnie Driver como Poppy
  • Bryan Greenberg como Owen
  • Michèle Laroque como la madre de Nicolas de Léon

Cuándo se estrena Emily en París en Netflix

La quinta temporada estará disponible en Netflix a partir del 18 de diciembre, con diez episodios completos que continúan la historia de la protagonista. El material promocional, que incluye imágenes y el tráiler oficial, ya adelanta una entrega repleta de giros, glamour y emociones que definirán una etapa clave en la vida de Emily.

