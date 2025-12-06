Filtraron imágenes exclusivas de la temporada 5 de Emily en París

El elenco de la serie regresa con personajes clave y nuevas figuras.
NETFLIX
La expectativa en torno al regreso deEmily en París creció tras la difusión de material oficial que adelanta el tono de la quinta temporada. Las imágenes reveladas y el tráiler presentado por Netflix anticipan una etapa marcada por decisiones trascendentes para la protagonista, cuyo camino personal y laboral se vuelve cada vez más complejo dentro de un entorno que no deja de transformarse.
En esta nueva fase, Emily se encuentra al frente de una sede renovada de la Agence Grateau Roma, un movimiento que modifica sus rutinas y la obliga a adaptarse a otra ciudad, nuevos ritmos y responsabilidades adicionales. La serie, convertida en un fenómeno global, retoma así la tensión entre su vida profesional y ese entramado emocional que define gran parte de su desarrollo en entregas anteriores.
La temporada también incorpora conflictos que repercuten en la evolución del personaje. Un proyecto fallido sacude su estabilidad y desencadena tensiones que afectan tanto su carrera como sus vínculos personales. Entre intentos por recuperar el rumbo y la necesidad de encontrar equilibrio, un secreto inesperado amenaza con alterar una de sus relaciones más cercanas, abriendo interrogantes sobre los caminos que deberá elegir.
Qué se sabe de la quinta temporada de Emily en París
La protagonista asumió la dirección de la Agence Grateau Roma, un desafío que la obliga a adaptarse a un entorno distinto mientras intenta consolidar su carrera. Sin embargo, una iniciativa laboral que no sale como esperaba desencadena un golpe profesional y una desilusión sentimental que atraviesa el eje de su historia.
En paralelo, Emily busca reconstruir su estabilidad apoyándose en la vida francesa que adoptó desde su llegada. Ese equilibrio se ve alterado por un secreto que amenaza una de sus relaciones más cercanas, dando lugar a una serie de decisiones que marcarán su crecimiento personal. La temporada combina momentos de sinceridad, oportunidades inesperadas y un tránsito más claro hacia aquello que desea para su futuro.
Tráiler de Emily en París
Embed - Emily en París | Tráiler oficial de la temporada 5 | Netflix
Reparto de Emily en París
La nueva temporada vuelve a reunir a su elenco principal y suma algunas incorporaciones que se integran a la historia creada por Darren Star. La producción mantiene el sello de MTV Entertainment Studios, Darren Star Productions y Jax Media, con un equipo que combina figuras consolidadas y nuevos talentos.
Lily Collins como Emily Cooper
Philippine Leroy-Beaulieu como Sylvie Grateau
Ashley Park como Mindy Chen
Lucas Bravo como Gabriel
Samuel Arnold como Julien
Bruno Gouery como Luc
William Abadie como Antoine Lambert
Lucien Laviscount como Alfie
Eugenio Franceschini como Marcello
Thalia Besson como Colette
Paul Forman como Nicolas de Léon
Arnaud Binard como Laurent G (Laurent Garique)
Minnie Driver como Poppy
Bryan Greenberg como Owen
Michèle Laroque como la madre de Nicolas de Léon
Cuándo se estrena Emily en París en Netflix
La quinta temporada estará disponible en Netflix a partir del 18 de diciembre, con diez episodios completos que continúan la historia de la protagonista. El material promocional, que incluye imágenes y el tráiler oficial, ya adelanta una entrega repleta de giros, glamour y emociones que definirán una etapa clave en la vida de Emily.