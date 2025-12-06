IR A
Entre Iron Man e Indiana Jones: C5N en el festival de cultura pop más grande de Latinoamérica

Originado en Brasil y expandido a México, reúne a fans del cine, series, cómics, videojuegos y anime para vivir experiencias inmersivas con paneles, invitados especiales y coleccionables.

La CCXP se celebra en Rio de Janeiro.

Desde 2014, en Brasil, se celebra la Comic Con Experience (CCXP), el evento que convoca a todos los fanáticos de la pantalla, tanto chica como grande. Esta edición, realizada en Río de Janeiro, reúne actores, compañías cinematográficas, personajes de fantasía, videojuegos y comics, entre otras cosas.

Mariano Ojeda, enviado especial dl C5N, charló con Adrián Salonia y su equipo. El periodista se encuentra en tierras brasileras, en el marco de una nueva CCXP a la que describió cómo "la convención de cultura pop más grande de toda Latinoamérica".

convencion pop
Ojeda reflejó los datos que reflejan el peso de este evento para la industria del entretenimiento. "Para que se den una idea, podés ver pasar a Indiana Jones o Iron Man por acá", aseguró.

El CCXP es de los encuentros más convocantes del año, en materia de películas, series y personajes. Tanto en México, como en Brasil, el especialista confirmó que “por año, durante los 4 días que dura, pasan 200 mil personas por este evento de cine y series”.

Actores, productores, periodistas y fans: todos juntos en la CCXP

A medida que pasan las horas, el fervor de los asistentes crece con la aparición de distintas figuras de la pantalla. "Ayer estuvo Timothée Chalamet, el actor que interpretó a Bob Dylan, en diciembre estrenará Marty Supremo y estuvo promocionándola aquí".

En la misma línea mencionó otras apariciones. "Hoy están los actores de la quinta temporada de The Boys, los actores de Paradise. Ayer estuvieron los de Fallout. Todo, todo de primer nivel. Todos los diciembres sucede lo mismo", aseveró.

"Donde veas, hay gente caminando. Esto es realmente una fiesta para toda la familia, para los fanáticos del cine y las series. Es espectacular. Es un evento que alguna vez en tu vida tenés que vivir para entenderlo. Es hermoso el color. Es hermoso lo que se vive", cerró Ojeda, entre el calor de la gente presente en la CCXP.

