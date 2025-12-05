5 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Qué podés hacer en La Barra, el destino de Punta del Este que tiene todo tipo de atractivos

Una zona que reúne playas, arte y ambiente juvenil. Un recorrido cercano donde conviven paisajes rurales y escenarios marítimos distintos.

Por
Cuenta con un atardecer tranquilo

Cuenta con un atardecer tranquilo, perfecto para tomar mate frente al mar.

Boundless Life
  • La Barra aparece como una zona costera con propuestas variadas para quienes buscan playa, arte, gastronomía y vida nocturna.
  • El destino se vincula con Punta del Este mediante el puente ondulado sobre el Arroyo Maldonado, uno de sus rasgos más reconocibles.
  • Sus playas y paradores convocan especialmente a público joven, incluso fuera de temporada.
  • Muy cerca, José Ignacio ofrece un contraste absoluto con un entorno rural, un faro accesible y playas de características bien distintas.

La Barra es un rincón de Punta del Este que tiene a disposición de sus visitantes diversas opciones de descanso, actividades al aire libre y un movimiento constante durante gran parte del año. Su ubicación estratégica, cerca de playas conocidas y puntos de interés cultural, la vuelve atractiva para quienes viajan en busca de un entorno activo sin alejarse de lo natural.

Un destino perfecto para el turismo rural y gastronómico. 
Te puede interesar:

El destino con gastronomía gauchesca cerca de Buenos Aires para conocer el finde largo de diciembre 2025

El balneario forma parte de una zona donde conviven restaurantes, galerías y paradores, lo que suma alternativas más allá de la arena. Su cercanía con otros puntos turísticos, como José Ignacio, permite explorar paisajes diferentes en pocos minutos, desde escenas de playa hasta entornos rurales.

El recorrido entre ambas localidades dan cuenta por qué esta franja costera es tan elegida, ya que se puede pasar de un ambiente juvenil y dinámico a un pueblo pequeño con playas tranquilas y rutas bordeadas de campo, manteniendo siempre el paisaje característico del este uruguayo.

La Barra

Qué se puede hacer en La Barra, el balneario uruguayo que tiene de todo

La Barra está conectada a Punta del Este a través del puente ondulado que cruza el Arroyo Maldonado, un paso icónico para quienes recorren la costa hacia el este. En esta localidad predominan las casas de colores, las galerías de arte y las playas que suelen atraer a grupos jóvenes, especialmente en temporada alta. Aun en momentos de menor movimiento, el ambiente se percibe en los paradores y la música que acompaña gran parte del día.

Desde ese lugar es fácil continuar camino hacia José Ignacio, donde el paisaje cambia por completo. La zona muestra extensiones de campo, un trazado urbano pequeño y varias estancias ocultas entre árboles que apenas se advierten desde la ruta. Las construcciones de madera con tonos suaves le dan al lugar un aire tranquilo y simple.

La Barra

Uno de los sitios más visitados es el faro de José Ignacio, al que se puede acceder abonando entrada. Al descender hacia la izquierda, las playas están cubiertas por restos de almejas, lo que hace más dificil caminar descalzo y genera un olor intenso en toda la franja costera. Pese a eso, a medida que se avanza, la arena se vuelve fina y agradable al tacto. Hacia la derecha, en cambio, el terreno tiene muchas rocas y es habitual ver pescadores esperando la caída del sol con sus baldes a mano. En ese lugar también se disfruta un atardecer tranquilo, perfecto para tomar mate frente al mar.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En Córdoba hay un pequeño pueblito rural con senderos naturales, cascadas y balnearios de encanto único.

Turismo en Córdoba: el pueblito que tiene senderos naturales, cascadas y balnearios

Un rincón de Argentina ideal para turismo en calma y naturaleza.

Turismo en Argentina: el pueblito súper sereno para descansar en medio de su naturaleza

Este es el lugar lleno de naturaleza que te desconecta de la ciudad pero está casi en el centro de CABA

Este es el lugar lleno de naturaleza que te desconecta de la ciudad pero está casi en el centro de CABA: cómo llegar

Este pueblo queda a poca distancia de Necochea.

Una escapada de Buenos Aires particular: es un pueblo de solo 2 habitantes para recorrer

Mirador emblemático del paisaje serrano de Córdoba.

Turismo en Córdoba: la subida a un cerro para tener una vista privilegiada

Paisajes patagónicos entre lagos, montañas y ríos de deshielo.

Turismo en Argentina: el pueblito del sur que tiene truchas enormes

Rating Cero

Rosalía eligió un original estilo para su cabello.

Paso a paso, cómo lograr el Halo LUX de Rosalía en el pelo

El renacer de los X-Men dentro del MCU no es solo un capricho: es una necesidad estratégica. Tras años de altibajos, polémicas, cambios de rumbo y proyectos que se han sentido más experimentales que sólidos, Marvel busca una “segunda vida”. 

Cómo es el reboot que tiene en mente Marvel para lanzar X-Men nuevamente

En redes sociales se multiplican las teorías. 

El guiño de los protagonistas de Stranger Things que alimenta un romance entre Will y Mike

El exfutbolista se separó de Ivana Figueiras.

Bomba: se separó un reconocido futbolista a pocos meses de confirmar su romance

La muerte de CriscillaAnderson generó conmoción.

Murió una de las actrices más queridas que es figura de la serie de Netflix

Rocío Marengo fue madre de su primer hijo.

El dramático relato de Rocío Marengo sobre el parto de su primer hijo: "Me asusté"

últimas noticias

Scaloni ingresó con la Copa del Mundo. 

Así ingresó Lionel Scaloni con la Copa del Mundo al sorteo del Mundial 2026

Hace 45 minutos
Trump halagó a Milei.

Trump elogió a Milei antes del sorteo del Mundial 2026: "Amo a Argentina..."

Hace 1 hora
Un destino perfecto para el turismo rural y gastronómico. 

El destino con gastronomía gauchesca cerca de Buenos Aires para conocer el finde largo de diciembre 2025

Hace 1 hora
Esta nueva opción es mucho más fácil de instalar.

Adiós a los mosquiteros tradicionales: el modelo novedoso y estético que será tendencia en el verano 2026

Hace 1 hora
Rosalía eligió un original estilo para su cabello.

Paso a paso, cómo lograr el Halo LUX de Rosalía en el pelo

Hace 1 hora