En modo Navidad: esta calle de Buenos Aires te traslada al mundo de Harry Potter por el fin de semana Una propuesta temática llega a Caballito por dos días. Ambientación especial, actividades y entrada sin costo para disfrutar en familia.







La cita contará con actividades para todas las edades, y la participación será libre y gratuita.

Un pasaje de Caballito se prepara para recibir una ambientación inspirada en el Callejón Diagon durante un fin de semana.

La propuesta navideña ofrecerá decoración temática, nieve artificial y música de la saga para acompañar el recorrido.

El evento incluirá juegos, trivias y actividades pensadas para seguidores del universo creado por J. K. Rowling.

Los visitantes podrán acceder a merchandising oficial y disfrutar de la feria sin costo de ingreso. Un pasaje de la Ciudad de Buenos Aires se transformará por unos días en un espacio temático dedicado al mundo mágico, con una escenografía que busca recrear la atmósfera del icónico Callejón Diagon. La propuesta está dirigida a quienes disfrutan de la estética navideña y al mismo tiempo son seguidores de la famosa saga literaria y cinematográfica.

La iniciativa tendrá lugar en el barrio de Caballito e invita a recorrer un ambiente decorado especialmente para la ocasión. En ese lugar se mezclan detalles de las fiestas con elementos reconocibles del universo de Harry Potter, desde música característica hasta efectos visuales pensados para potenciar la experiencia.

Cómo es la calle que te hará sentir en el mundo de Harry Potter y está en Buenos Aires El pasaje elegido para esta propuesta se encuentra en Juan B. Ambrosetti 740, donde se desarrollará una feria navideña el sábado 6 y domingo 7 de diciembre, entre las 15 y las 20. La ambientación quedará a cargo de Libria Store, la librería temática que reproducirá la estética del Callejón Diagon con escenografías, efectos de nieve artificial y música asociada al Mundo Mágico. Durante el recorrido habrá espacios decorados con detalles característicos que buscan transportar a los visitantes a ese universo conocido por millones de lectores.

Libria Store navidad harry potter Libria Store La experiencia incluirá trivias, juegos y actividades interactivas pensadas para que los participantes demuestren cuánto saben sobre la saga. Quienes acierten más respuestas podrán llevarse premios especiales. Además, la librería ofrecerá productos oficiales, como varitas, prendas, accesorios y objetos coleccionables vinculados al Mundo Mágico, ideales para aficionados de todas las edades.

La organización recordó que el ingreso es sin cargo, no requiere inscripción y no se suspende por lluvia. También se recomienda ir con tiempo suficiente para recorrer todos los sectores y aprovechar cada propuesta del evento.