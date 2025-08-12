Turismo en Argentina: es un pueblito y tiene paisajes soñados

12 de agosto de 2025 Inicio
Con una arquitectura neogótica con referencias a construcciones aristocráticas, este destino permite tener contacto con un entorno natural lleno de escenarios únicos.

Se encuentra a 1.350 metros sobre el nivel del mar.

Villa Nougués tiene la particularidad de simular ser una ventana hacia Europa en pleno corazón del norte de Argentina, con sus construcciones aristocráticas que hacen referencia a la elegancia de los Pirineos franceses.

Una propuesta imperdible para hacer una escapada.
Está cerca de Buenos Aires y hace la Fiesta de la Mujer Campesina: un pueblo ideal para una escapada

Este encantador destino tucumano, concebido por el ingeniero Luis F. Nougués a finales del siglo XIX, se encuentra a 1350 metros sobre el nivel del mar, rodeado de abundante vegetación que incluye pinos, palmeras, hortensias y violetas que crean un mosaico de colores únicos en la región.

La arquitectura de estilo neogótico y las casonas señoriales distribuidas entre colinas conforman un paisaje que transporta a los visitantes hacia las campiñas alpinas europeas. Este refugio aristocrático sirvió como residencia de verano de las élites tucumanas y se consolidó como una de las primeras villas de la provincia, manteniendo hasta hoy su carácter exclusivo y su ambiente de serenidad montañosa.

El contraste entre las construcciones de piedra gris y la abundante vegetación que la rodea genera una postal con rincones ideales para descansar y relajarse. El sendero que lleva hasta esta villa serrana atraviesa las místicas yungas tucumanas, ofreciendo un preludio perfecto para la experiencia que aguarda en este rincón mágico del noroeste argentino.

Villa Nougués, Tucumán
Trekking, paseos en bicicleta, caminatas y parapente, son algunas de las cosas que se pueden hacer en los cerros de Villa Nougués, Tucumán.

Dónde queda Villa Nougués

Villa Nougués se encuentra ubicada en el Departamento de Lules, provincia de Tucumán, a aproximadamente 45 kilómetros de San Miguel de Tucumán, la capital provincial. Esta pintoresca localidad serrana se sitúa a 1350 metros de altitud, ofreciendo un clima privilegiado y vistas panorámicas excepcionales de la región. Su posición geográfica la convierte en un oasis montañoso accesible, distante apenas 1250 kilómetros de Buenos Aires, lo que la ubica como un destino ideal para escapadas desde la capital hacia el norte argentino.

Qué puedo hacer en Villa Nougués

Villa Nougués ofrece una experiencia completa para quienes buscan tranquilidad, cultura y aventura en un entorno natural privilegiado:

  • Recorrer a pie o en bicicleta las pintorescas calles empedradas para admirar las fachadas de estilo europeo y la arquitectura neogótica que caracteriza sus construcciones señoriales.
  • Visitar la imponente Iglesia del Sagrado Corazón, un templo de estilo neogótico construido en 1989 que representa uno de los íconos arquitectónicos más destacados de la villa.
  • Atravesar el emblemático puente colgante, una estructura que ofrece vistas espectaculares del valle que lo rodea y constituye un punto fotográfico imperdible.
  • Explorar la mística Gruta de la Virgen de Lourdes, un sitio de peregrinación y contemplación enclavado en el paisaje montañoso.
  • Disfrutar de actividades deportivas como golf en la tradicional cancha local o practicar parapentismo aprovechando las corrientes térmicas de la sierra.
  • Admirar la majestuosa Cascada del río Noque, donde las aguas cristalinas se precipitan creando un espectáculo natural de extraordinaria belleza.
  • Ascender al Cerro Taficillo y recorrer la Sierra San Javier para contemplar panorámicas únicas de las yungas tucumanas.
  • Participar de eventos culturales en el anfiteatro a cielo abierto, donde la naturaleza sirve como escenario para diversas manifestaciones artísticas.
  • Hospedarse en la histórica Hostería Villa Nougués, un establecimiento que conserva el encanto aristocrático de épocas pasadas.
Villa Nougués, Tucumán
Construcciones de arquitectura europea y una amplia variedad de vegetación, un combo que ofrece un paisaje imperdible.

Cómo llegar a Villa Nougués

Para llegar a Villa Nougués desde Buenos Aires se puede elegir viajar en auto realizando un recorrido de aproximadamente 14 horas por la Autopista Córdoba-Rosario, continuando hacia el norte hasta Tucumán. Alternativamente, es posible llegar por vía aérea o en servicios de micro de larga distancia hasta San Miguel de Tucumán, capital provincial.

Desde ese lugar, el trayecto final se completa tomando la Ruta Provincial 338, que se extiende entre las yungas y los cerros húmedos tucumanos hasta alcanzar este destino serrano. El camino de acceso constituye parte integral de la experiencia, ofreciendo vistas espectaculares de la selva de montaña y anticipando la belleza que aguarda en esta villa de ensueño..

