Turismo en Argentina: es un pueblito y tiene paisajes soñados

Villa Nougués tiene la particularidad de simular ser una ventana hacia Europa en pleno corazón del norte de Argentina, con sus construcciones aristocráticas que hacen referencia a la elegancia de los Pirineos franceses.
Con una arquitectura neogótica con referencias a construcciones aristocráticas, este destino permite tener contacto con un entorno natural lleno de escenarios únicos.
Este encantador destino tucumano, concebido por el ingeniero Luis F. Nougués a finales del siglo XIX, se encuentra a 1350 metros sobre el nivel del mar, rodeado de abundante vegetación que incluye pinos, palmeras, hortensias y violetas que crean un mosaico de colores únicos en la región.
La arquitectura de estilo neogótico y las casonas señoriales distribuidas entre colinas conforman un paisaje que transporta a los visitantes hacia las campiñas alpinas europeas. Este refugio aristocrático sirvió como residencia de verano de las élites tucumanas y se consolidó como una de las primeras villas de la provincia, manteniendo hasta hoy su carácter exclusivo y su ambiente de serenidad montañosa.
El contraste entre las construcciones de piedra gris y la abundante vegetación que la rodea genera una postal con rincones ideales para descansar y relajarse. El sendero que lleva hasta esta villa serrana atraviesa las místicas yungas tucumanas, ofreciendo un preludio perfecto para la experiencia que aguarda en este rincón mágico del noroeste argentino.
Villa Nougués se encuentra ubicada en el Departamento de Lules, provincia de Tucumán, a aproximadamente 45 kilómetros de San Miguel de Tucumán, la capital provincial. Esta pintoresca localidad serrana se sitúa a 1350 metros de altitud, ofreciendo un clima privilegiado y vistas panorámicas excepcionales de la región. Su posición geográfica la convierte en un oasis montañoso accesible, distante apenas 1250 kilómetros de Buenos Aires, lo que la ubica como un destino ideal para escapadas desde la capital hacia el norte argentino.
Villa Nougués ofrece una experiencia completa para quienes buscan tranquilidad, cultura y aventura en un entorno natural privilegiado:
Para llegar a Villa Nougués desde Buenos Aires se puede elegir viajar en auto realizando un recorrido de aproximadamente 14 horas por la Autopista Córdoba-Rosario, continuando hacia el norte hasta Tucumán. Alternativamente, es posible llegar por vía aérea o en servicios de micro de larga distancia hasta San Miguel de Tucumán, capital provincial.
Desde ese lugar, el trayecto final se completa tomando la Ruta Provincial 338, que se extiende entre las yungas y los cerros húmedos tucumanos hasta alcanzar este destino serrano. El camino de acceso constituye parte integral de la experiencia, ofreciendo vistas espectaculares de la selva de montaña y anticipando la belleza que aguarda en esta villa de ensueño..