19 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

La Justicia impuso nuevas restricciones para las visitas a Cristina Kirchner en su casa de Constitución

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 resolvió que la expresidenta, quien cumple prisión domiciliaria, no podrá recibir más de dos visitas por semana, no deberán durar más de dos horas y tendrán un límite de tres personas a la vez.

Por

Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 impuso nuevas restricciones al régimen de visitas a la expresidenta Cristina Kirchner, quien cumple en su departamento de Constitución una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el marco de la causa Vialidad. Además, advirtió que si no se cumplen las normas, se le podría retirar el beneficio de prisión domiciliaria.

Te puede interesar:

Cristina Kirchner respondió a las críticas por la foto en San José 1111 y cargó contra el Gobierno y los medios

El juez Jorge Gorini firmó un falló en el que recordó la reunión de nueve economistas al mismo tiempo con la expresidenta en su domicilio y sostuvo que los que pretendan encontrarse con Cristina deberán estar autorizados por la Justicia.

En tal sentido, resolvió que no podrán realizarse más de dos visitas por semana, que no deberán durar más de dos horas y estarán limitadas a tres personas a la vez.

También marcó la posibilidad de quitar la prisión domiciliaria: "Ante cualquier circunstancia que ponga en crisis el cumplimiento de las reglas aquí establecidas, ellas podrán ser revisadas en forma inmediata, adoptar medidas adicionales y, de corresponder, se podrá modificar o dejar sin efecto la modalidad domiciliaria, conforme lo autoriza el art. 34 de la ley 24.660".

Cristina Kirchner

En tanto, previo a que la Justicia dé a conocer el fallo, la ex jefa de Estado cuestionó a los medios por las críticas sobre su reunión con el grupo de economistas. "El bestiario mediático se lanzó una vez más al ataque. ¿El motivo? Una foto mía, en San José 1111, junto a nueve jóvenes economistas que, en representación de más de 80 profesionales, me presentaron consideraciones y propuestas sobre un Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el Siglo XXI", aseveró en la red social X.

También afirmó que la Justicia había aceptado la visita: "¿Y? ¿Cuál es el problema? ¿Los economistas no estaban autorizados? Sí, claro que estaban autorizados. No recibo a nadie sin previa autorización del Tribunal. ¿Entonces? ¿Cuál es el problema? El bestiario mediático, en modo vociferante, dijo que eran 'muchas personas' y que, además, estaba 'haciendo política'".

"¡Pero si el 26 de septiembre recibí a 7 personas con publicación de foto!... Seis de ellos dirigentes de la FES y la UES… ¡Y ese mismo día recibí, con foto también, a los seis candidatos a legisladores de Fuerza Patria por CABA! ¿No me creés? Mirá las fotos. Bueno… Pero la verdad de la milanesa es que lo que parece que molestó no fue ni el 'número de personas', ni que estaba 'haciendo política' (¿hay acaso algo más político que reunirse con candidatos antes de una elección?)", enfatizó.

En tanto, renovó su reprobación al gobierno de Javier Milei: "Lo que molestó de verdad al bestiario mediático, a sus patrones económicos y al Gobierno de Milei… es que hablamos de un Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el Siglo XXI en una Argentina que, desde el 10 de diciembre del 2023 a la fecha y bajo el gobierno y las políticas de Milei, no deja de destruir empresas y puestos de trabajo".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cristina Kirchner reunió a economistas en el Día del Militante Peronista: Es hora de decidir qué país queremos construir

Cristina Kirchner, en el Día del Militante Peronista: "Es hora de decidir qué país queremos construir"

CFK hizo un descargo en redes sociales.

Cristina, sobre la causa Cuadernos: "A los llamados 'arrepentidos' habría que llamarlos 'extorsionados'"

Los nuevos diputados mantuvieron una reunión con Martín Menem. 

La Libertad Avanza suma tres nuevos diputados y está cerca de lograr la primera minoría

play

Coimas en ANDIS: Spagnuolo desestimó las acusaciones en Comodoro Py y rechazó responder preguntas

Andrea Bocelli cantó en el Salon Blanco de Casa Rosada. 

Andrea Bocelli fue condecorado por Milei y cantó en Casa Rosada

En lo que va del año, casi la mitad de los ataques a la prensa surgieron de Milei.

Periodistas argentinos presentan ante la CIDH informes sobre el "alarmante deterioro" de la libertad de expresión en el país

Rating Cero

En términos formales, la serie adopta un enfoque austero. Evita el sensacionalismo y prescinde de dramatizaciones excesivas: las entrevistas, iluminadas con sobriedad, permiten que el dolor se exprese sin artificios.
play

Qué cuenta 50 segundos, el documental de Fernando Báez Sosa que estrenó Netflix

El Turco Naim blanqueó a su nueva novia

El Turco Naim reveló que está en pareja tras su separación de Emilia Attias: ¿quién es?

Pequeños secretos se convirtió en la más vista del ranking de Netflix Argentina y volvió a poner en agenda el thriller policial clásico. 
play

Pequeños secretos es la película del momento en Netflix: de qué se trata el thriller de Rami Malek y Denzel Washington

El mediático fue una gran influencia para su hermana tras superar el grave accidente en moto.
play

El emotivo mensaje de Camilota a Thiago Medina, tras su recuperación: "Gracias a vos..."

Las cantantes volvieron a verse después del delicado episodio que las distanció.

Cómo fue el encuentro de Lourdes Fernández y Lissa Vera, tras la denuncia: todos los detalles

El perfume favorito de Lizy Tagliani complementa su personalidad intensa.

Este es el perfume favorito de Lizy Tagliani: cuánto sale

últimas noticias

play
En términos formales, la serie adopta un enfoque austero. Evita el sensacionalismo y prescinde de dramatizaciones excesivas: las entrevistas, iluminadas con sobriedad, permiten que el dolor se exprese sin artificios.

Qué cuenta 50 segundos, el documental de Fernando Báez Sosa que estrenó Netflix

Hace 17 minutos
Es la actividad que mostró mejoras significativas en personas con osteoartritis leve a moderada.

Este ejercicio reduce el dolor de rodilla y potencia la longevidad según expertos: cuál es

Hace 18 minutos
play
Pequeños secretos se convirtió en la más vista del ranking de Netflix Argentina y volvió a poner en agenda el thriller policial clásico. 

Pequeños secretos es la película del momento en Netflix: de qué se trata el thriller de Rami Malek y Denzel Washington

Hace 19 minutos
Los bares de Buenos Aires, ideales para el Turismo porteño

Este lugar de Buenos Aires tiene un avión en la terraza y hasta podés ingresar a una cabina: dónde está

Hace 19 minutos
El Turco Naim blanqueó a su nueva novia

El Turco Naim reveló que está en pareja tras su separación de Emilia Attias: ¿quién es?

Hace 19 minutos