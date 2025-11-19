19 de noviembre de 2025 Inicio
Quienes fueron los jugadores que asistieron a la cena que organizó Leandro Paredes

En la previa de lo que será el choque por octavos de final del Torneo Clausura en el que el Xeneize recibirá a Talleres en La Bombonera, los jugadores se reunieron con sus parejas.

Por
Merentiel

Merentiel, Zeballos, Blondel, Blanco y Zenón compartieron una cena con Paredes

Boca jugará el próximo domingo frente a Talleres por los octavos de final del Torneo Clausura, pero previo a eso los jugadores compartieron una cena organizada por el capitán, Leandro Paredes, para consolidar cada vez más al grupo.

Luego de un inicio de semestre para el olvido, el mundo del Xeneize cambió y hoy no solo muestra un gran juego dentro del campo de juego, sino también una consolidación fuera de ella. Es que el ex – Roma adquirió una costumbre que vivió en la Selección y lo está replicando en el grupo, una práctica que se hace desde su llegada al club.

A los asados que organiza semanalmente, ahora convocó a una reunión fuera del predio de entrenamiento para mejorar la convivencia y el espíritu grupal: organizó una cena para que sus compañeros asistan acompañados de sus parejas.

“Intentamos estar más unidos por ese lado. Nos juntamos una vez por semana en mi casa, las cosas salieron mejor, así que eso no lo vamos a cambiar”, supo explicar el mediocampista en una entrevista con Olé, sobre la decisión.

Pero, ¿quiénes dieron el presente en la cena de una noche distendida lejos de la pelota? Según publicó en sus redes sociales de la foto grupal se pude observar la participación de Miguel Merentiel, Exequiel Zeballos, Lautaro Blanco, Kevin Zenón y Lucas Blondel, obviamente acompañado por la periodista de ESPN, Morena Beltrán.

Si bien en la publicación no escribió nada, lo acompañó con el emoticón de un plato con los cubiertos y un corazón rojo, dejando en claro la unión del grupo y la buena onda que se está generando en el plantel.

Leandro Paredes

Cuándo jugará Boca los octavos de final del Torneo Clausura

La zona de grupos del Torneo Clausura llegó a su fin y tras el cierre de la 16° fecha, quedaron definidos cómo y cuándo se jugarán los octavos de final.

En dicha instancia, el equipo dirigido por Claudio Úbeda hará de local ya que finalizó como líder de la Zona A y ahora recibirá en La Bombonera a Talleres el próximo domingo desde las 20. A partir de ahora, y hasta las semifinales, los mejores clasificados en la fase de grupo definirán en condición de local, ante su gente. Mientras que la final se disputará en una cancha neutral.

Además, a diferencia del torneo anterior, durante los playoffs y en todos los cruces de eliminación directa tendrán un tiempo extra de 30 minutos en caso de empate y, de ser necesario, se definirán mediante los penales.

En el Apertura, ese sistema se reservó solo para la final, ya que las series anteriores se resolvieron desde los doce pasos cuando el marcador terminó igualado en los 90 minutos.

