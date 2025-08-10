10 de agosto de 2025 Inicio
Está cerca de Buenos Aires y es un destino mágico para conocer en agosto 2025

Sus pinos, cabañas, sierras y cascadas la convierten en una verdadera villa patagónica en medio del campo bonaerense. Es el destino ideal para una escapada de fin de semana.

Este pueblo está rodeado por paisajes de ensueño.

Este pueblo está rodeado por paisajes de ensueño.

El territorio bonaerense esconde muchos destinos mágicos, pero uno en particular sorprende con su encanto. Es un pueblo con cabañas y pinos que parece sacado de la Patagonia, pero queda muy cerca de Buenos Aires y es ideal para conocer en una escapada de fin de semana durante el mes de agosto.

Dónde queda este impresionante destino oculto.
Se trata de Villa Ventana, ubicado en el corazón de la comarca turística de Sierra de la Ventana. Las primeras construcciones se remontan a la década de 1940 y se fundó oficialmente en julio de 1947, pero el boom de visitantes había comenzado ya en 1911 con la inauguración del Club Hotel y Casino.

Su entorno natural con arboledas, sierras, campos, arroyos y cascadas la convierten en una verdadera villa alpina en medio de la Provincia. Fue pensada desde sus inicios como un destino turístico, así que combina todas las comodidades con un paisaje hermoso y tranquilo, ideal para descansar.

Villa Ventana un pueblo para conocer en las escapadas del fin de semana
Turismo cerca de la Ciudad de Buenos Aires.

Turismo cerca de la Ciudad de Buenos Aires.

Dónde queda Villa Ventana

Villa Ventana queda en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, dentro del partido de Tornquist, a 30 kilómetros de la localidad cabecera y a solo 18 kilómetros de Sierra de la Ventana. Se encuentra a unos 560 kilómetros al sudoeste de la Ciudad de Buenos Aires.

Qué puedo hacer en Villa Ventana

El pueblo de Villa Ventana se destaca por sus construcciones de madera rodeadas de pinos y sus calles arboladas. Es ideal para recorrer a pie, desconectar y dejarse sorprender por el entorno natural de la comarca serrana. Hay un paseo de artesanías, productos regionales, chocolaterías y casas de té.

Pensado como destino turístico, hay muchas opciones de alojamiento que van desde campings hasta cabañas y hoteles, y lo mismo sucede con las propuestas gastronómicas. Cada mes de enero es sede de la Fiesta Provincial de la Golondrina y recibe a visitantes de toda la región.

Turismo en Buenos Aires Villa Ventana
Un lugar cerca de la capital porteña para realizar turismo y descansar cerca de las sierras

Un lugar cerca de la capital porteña para realizar turismo y descansar cerca de las sierras

Queda a pocos kilómetros del Parque Provincial Ernesto Tornquist, donde se encuentra el Cerro Ventana y hay distintos senderos, arroyos y cascadas. Muchos paseos y cabalgatas se pueden contratar desde el pueblo, como las excursiones a la cascada de la Fuente del Bautismo o a las ruinas del ex Club Hotel.

Cómo llegar a Villa Ventana

Para llegar a Villa Ventana en auto desde la Ciudad de Buenos Aires hay que salir por la Autopista Riccheri, tomar la Ezeiza-Cañuelas y, desde esa localidad, continuar por la Ruta Nacional 3 hasta Azul. Desde allí hay que seguir por la Ruta Provincial 51 y luego por la Ruta Provincial 76, que es la que llega hasta el acceso a Villa Ventana. El viaje toma aproximadamente seis horas y media.

Este pueblo está rodeado por paisajes de ensueño.

Está cerca de Buenos Aires y es un destino mágico para conocer en agosto 2025

