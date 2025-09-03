3 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Turismo en Argentina: el pueblito del norte para caminar sin apuro y disfrutar

Esta pequeña localidad queda a casi 2.800 metros de altura sobre el nivel del mar y parece colgada de la montaña. Sus calles empinadas y casitas de adobe hacen que parezca salida de una postal.

Por
Este pueblo conserva sus antiguas calles y construcciones.

Este pueblo conserva sus antiguas calles y construcciones.

Turismo en Argentina

El norte de Argentina tiene lugares mágicos llenos de historia, tradiciones ancestrales, riquísima gastronomía y paisajes de ensueño. Entre ellos se destaca un pueblito que parece colgado de la montaña y que es ideal para relajarse, disfrutar de las imponentes vistas, caminar sin apuro y disfrutar.

Un tesoro oculto en las sierras, perfecto para pasar unos días desconectado de todo.
Te puede interesar:

Viajar a Córdoba: el pueblito secreto para hacer trekking y cabalgatas únicas

Se trata de Iruya, en la provincia de Salta, un pueblo de las quebradas andinas que parece salido de una postal. Se encuentra dentro de la reserva de biosfera de las Yungas, protegida por la Unesco desde 2002, una zona que contiene bosques, pastizales naturales y parcelas agrícolas.

Además de la belleza de sus paisajes, Iruya mantiene vivas sus tradiciones a través de fiestas populares, danzas rituales y circuitos para conocer el pasado incaico de la región. A esto se suman las exquisitas comidas regionales como tamales, humitas, locro, guiso de quinoa y las infaltables empanadas salteñas.

Iruya

Dónde queda Iruya

Iruya queda en el noroeste de Salta, cerca del límite con Jujuy, unos 300 kilómetros al norte de la capital provincial. Se ubica a 2.780 metros sobre el nivel del mar, dentro de la reserva de biosfera de las Yungas.

Qué puedo hacer en Iruya

Pasear a pie por Iruya es una experiencia mágica, ya que da la sensación de estar colgado de la montaña. El pueblo conserva sus calles angostas, empedradas y empinadas, y sus casitas de adobe que parecen salidas de una postal, todo rodeado por cerros y paisajes de gran belleza.

Una visita obligada es la iglesia de San Roque y Nuestra Señora del Rosario, que fue fundada alrededor de 1753 y se ubica en la entrada del pueblo. Frente a ella se celebran la Fiesta Patronal, el Carnaval andino y otros festejos populares. Es un lugar emblemático y cargado de historia.

Iruya

Saliendo del pueblo se puede recorrer el Circuito de los Caminos del Inca, donde hay ruinas de monumentos y santuarios precolombinos, y el Circuito de los Cóndores, donde puede verse fácilmente a las aves sobrevolando las montañas. También se puede caminar o ir a caballo por el lecho del Río Iruya hasta el paraje San Isidro, ubicado a 8 kilómetros del pueblo.

Cómo llegar a Iruya

Aunque Iruya se encuentra dentro de la provincia de Salta, la manera más directa de llegar al pueblo es desde Jujuy. Desde Humahuaca, hay que tomar la Ruta Nacional 9 en dirección norte, y luego las Rutas Provinciales 13 y 133. Parte del trayecto es un camino de montaña, parte de asfalto y parte de ripio consolidado, que atraviesa Abra del Cóndor. Son aproximadamente dos horas de viaje.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Un lugar ideal, a pocas horas de CABA, para aquellos que aman ir de pesca en zonas tranquilas.

Escapada cerca de Buenos Aires: el pueblito donde hacen unos carnavales increíbles

Si todavía no definiste a dónde viajar en tus próximas vacaciones, consultamos a Chat GPT para conocer cuáles son los destinos más recomendados para un argentino.  

Especial para argentinos: la inteligencia artificial reveló los cinco mejores destinos para viajar en 2025

Copacabana no es un destino de turismo masivo, sino un rincón donde todavía se puede charlar con los vecinos en la plaza.

Viajar a Córdoba: el pueblo de artesanos que es una pinturita y tiene río y una capilla antigua

Este yacimiento arqueológico se ubica a exactamente 7 kilómetros del núcleo urbano de la ciudad de El Calafate.

Turismo en Argentina: están en el sur y son unas cuevas impactantes

Chascomús se consolida como un destino de turismo cercano a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para quienes buscan tranquilidad y paisajes naturales.

Está cerca de Buenos Aires y es un destino ideal para amantes de la naturaleza: atardeceres únicos

Cerca de Mina Clavero, se encuentra este paraje ideal para descansar y descubrir la cultura cordobesa.

Viajar a Córdoba: el paraje que casi nadie conoce y es una de las joyas de la provincia

Rating Cero

Lionel Messi sorprendió a Nico Vázquez en el teatro. 

La intimidad de la visita de Messi a Nico Vázquez, tras su separación de Gimena Accardi

Luck Ra eliminó a un participante y fue señalado.

Polémica en La Voz Argentina: Luck Ra eliminó a un participante y las redes sociales estallaron

Columbus, el director de los cuatro fantásticos que fue despedido y a su vez, manifestó no querer saber más nada con Marvel.

Estaba en Los 4 Fantásticos antes de Marvel pero hizo una crítica y lo despidieron: de quién se trata

El elegante look que mostró Evangelina Anderson en sus redes sociales.

El look total black de Evangelina Anderson: su hermoso vestido lencero

El club del crimen de los jueves, una película estadounidense que ya está disponible en Netflix y es furor.
play

De qué se trata El club del crimen de los jueves, la película que la está rompiendo en Netflix

María Becerra se sumará a La Voz.

María Becerra se sumará a La Voz España: cómo será su participación en el programa

últimas noticias

play
La rutina de skincare de Jessica Alba está dando que hablar: la reconocida actriz y empresaria, compartió con sus seguidores su hábito de cuidado facial.

Esta rutina de skincare de Jessica Alba está dando que hablar: qué debés saber antes de implementarla

Hace 6 minutos
Messi anunció que frente a Venezuela será su último partido por Eliminatorias de loca, ¿y definitiva?

¿Partido despedida en Eliminatorios con la Selección? Messi no viajaría para jugar frente a Ecuador

Hace 6 minutos
Lionel Messi sorprendió a Nico Vázquez en el teatro. 

La intimidad de la visita de Messi a Nico Vázquez, tras su separación de Gimena Accardi

Hace 16 minutos
Luck Ra eliminó a un participante y fue señalado.

Polémica en La Voz Argentina: Luck Ra eliminó a un participante y las redes sociales estallaron

Hace 25 minutos
Si tus tazas están amarillentas y percudidas, este es el truco para blanquearlas y dejarlas como nuevas.

Si tus tazas están amarillentas y percudidas, este es el truco para blanquearlas y dejarlas como nuevas

Hace 35 minutos