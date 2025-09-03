Turismo en Argentina: el pueblito del norte para caminar sin apuro y disfrutar

Esta pequeña localidad queda a casi 2.800 metros de altura sobre el nivel del mar y parece colgada de la montaña. Sus calles empinadas y casitas de adobe hacen que parezca salida de una postal.

El norte de Argentina tiene lugares mágicos llenos de historia, tradiciones ancestrales, riquísima gastronomía y paisajes de ensueño. Entre ellos se destaca un pueblito que parece colgado de la montaña y que es ideal para relajarse, disfrutar de las imponentes vistas, caminar sin apuro y disfrutar.

Se trata de Iruya, en la provincia de Salta, un pueblo de las quebradas andinas que parece salido de una postal. Se encuentra dentro de la reserva de biosfera de las Yungas, protegida por la Unesco desde 2002, una zona que contiene bosques, pastizales naturales y parcelas agrícolas.

Además de la belleza de sus paisajes, Iruya mantiene vivas sus tradiciones a través de fiestas populares, danzas rituales y circuitos para conocer el pasado incaico de la región. A esto se suman las exquisitas comidas regionales como tamales, humitas, locro, guiso de quinoa y las infaltables empanadas salteñas.

Iruya queda en el noroeste de Salta, cerca del límite con Jujuy, unos 300 kilómetros al norte de la capital provincial. Se ubica a 2.780 metros sobre el nivel del mar, dentro de la reserva de biosfera de las Yungas.

Pasear a pie por Iruya es una experiencia mágica, ya que da la sensación de estar colgado de la montaña. El pueblo conserva sus calles angostas, empedradas y empinadas, y sus casitas de adobe que parecen salidas de una postal, todo rodeado por cerros y paisajes de gran belleza.

Una visita obligada es la iglesia de San Roque y Nuestra Señora del Rosario, que fue fundada alrededor de 1753 y se ubica en la entrada del pueblo. Frente a ella se celebran la Fiesta Patronal, el Carnaval andino y otros festejos populares. Es un lugar emblemático y cargado de historia.

Iruya Gustavo Arias

Saliendo del pueblo se puede recorrer el Circuito de los Caminos del Inca, donde hay ruinas de monumentos y santuarios precolombinos, y el Circuito de los Cóndores, donde puede verse fácilmente a las aves sobrevolando las montañas. También se puede caminar o ir a caballo por el lecho del Río Iruya hasta el paraje San Isidro, ubicado a 8 kilómetros del pueblo.

Cómo llegar a Iruya

Aunque Iruya se encuentra dentro de la provincia de Salta, la manera más directa de llegar al pueblo es desde Jujuy. Desde Humahuaca, hay que tomar la Ruta Nacional 9 en dirección norte, y luego las Rutas Provinciales 13 y 133. Parte del trayecto es un camino de montaña, parte de asfalto y parte de ripio consolidado, que atraviesa Abra del Cóndor. Son aproximadamente dos horas de viaje.