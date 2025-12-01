Esta pista de patinaje sobre hielo está abierta todo el año y es un plan ideal de Buenos Aires: cómo encontrarla

1 de diciembre de 2025 Inicio
  • Ideal para quienes quieren desconectar sin salir de la ciudad.
  • Experiencia invernal garantizada gracias al clima controlado.
  • Permite vivir un plan distinto, perfecto para romper la rutina.
  • Apto para todas las edades: desde principiantes hasta patinadores avanzados

Esta pista de patinaje sobre hielo está abierta todo el año y es un plan ideal de Buenos Aires: en una ciudad donde la nieve es un mito, deslizarse sobre superficie congelada parece imposible. Sin embargo, en el barrio porteño de Devoto existe una opción que rompe todos los moldes: ¿cómo encontrarla?

Más allá del entretenimiento, visitar una pista de hielo techada en la ciudad bonaerense es una forma original de romper la rutina y vivir una experiencia distinta sin viajar. El clima controlado permite disfrutar de una atmósfera invernal incluso en pleno verano, algo que transforma por completo la salida: luces frías, música, aire fresco y la sensación de estar en un mini-viaje dentro de la ciudad.

Para muchas personas, patinar se convierte en una escapada mental, un plan anti-estrés que combina movimiento, diversión y un ambiente que no se consigue en ningún otro lugar de la Capital. Además, al ser un espacio cerrado, la experiencia no depende del clima ni del calor porteño, lo que garantiza una actividad segura y disfrutable los 365 días del año.

patinaje fantasy

Cómo es la pista de patinaje sobre hielo ideal para visitar en CABA

Fantasy Skate, la pista de hielo techada más grande de Sudamérica, que recibe visitantes durante todo el año. Con sus 20 × 40 metros de hielo real, el escenario helado funciona diariamente desde temprano hasta pasada la medianoche. Esto la convierte en una alternativa ideal para quienes buscan una salida diferente —solo, en pareja, con amigos o en familia— sin depender de la nieve ni del clima.

Para quienes nunca se calzaron patines, la pista ofrece un entorno seguro y accesible: no se requiere experiencia previa, y se recomienda tomar el borde hasta familiarizarse. Además, pueden aprovechar turnos de una o dos horas, ideales para que quienes patinan por primera vez vayan con calma.

El espacio mágico no es solo para patinar: también funciona como centro recreativo. Tiene vestuarios, alquiler de patines, música, buena iluminación, y opciones gastronómicas —perfectas para quienes quieren un plan relajado y completo.

El lugar también promueve el deporte: hay actividades de patinaje artístico y hockey sobre hielo, además de espacios para clases y torneos —una buena noticia para quienes buscan un deporte alternativo en la Ciudad. Para quienes vivan lejos del centro porteño o no cuenten con transporte propio, la apertura permanente de Fantasy Skate lo hace accesible: podés armar un plan de noche, aprovechar un feriado o escaparte un fin de semana sin complicaciones.

