Esta localidad del departamento de Calingasta sorprende con paisajes cordilleranos, vistas a las montañas más altas del continente y propuestas que van desde observación astronómica hasta deportes de aventura.

El destino alberga otros sitios turísticos como iglesias y bodegas que complementan la experiencia en este pueblo.

Barreal aparece como uno de esos lugares que Argentina tiene para ofrecer más allá de los destinos tradicionales. Este pueblo ubicado en San Juan destaca por sus paisajes cordilleranos y entorno natural que no solo deja fascinados a los turistas, sino que además permite realizar una gran variedad de actividades al servicio del deporte, la gastronomía y los paseos.

A pesar de tener mucho menos prensa que el Parque Ischigualasto con su famoso Valle de la Luna, o que Rodeo con su reconocido Dique Cuesta del Viento, Barreal cuenta con el mejor mirador de la provincia.

El Mirador del Cóndor Andino es el atractivo principal, un punto panorámico ubicado al costado del Río de los Patos que permite ver la Cordillera de los Andes como si fuera una foto de 180 grados. El Cerro Mercedario de 6720 metros sobre el nivel del mar se levanta como pico protagonista, mientras que el pico del Aconcagua se puede divisar bastante a lo lejos.

A 30 kilómetros al sur de Barreal se encuentran los principales atractivos turísticos de la región . La Pampa del Leoncito, también conocida como Barreal Blanco, es una planicie de tierra agrietada que alguna vez fue una laguna. Aunque su función principal es ser la pista de carrovelismo, constituye un excelente lugar para caminatas con la cordillera de fondo.

Justo enfrente está la ruta de entrada al Parque Nacional El Leoncito, de acceso gratuito y con varias propuestas de actividades. El destino alberga otros sitios turísticos como iglesias y bodegas que complementan la experiencia en este pueblo.

Dónde queda Barreal

Barreal es un pueblo ubicado en el departamento de Calingasta, en la provincia de San Juan, en la región de Cuyo. Se encuentra a unos 210 kilómetros al oeste de la ciudad de San Juan, enmarcado por paisajes cordilleranos que lo posicionan como uno de los últimos tres destinos turísticos de la provincia junto con el Parque Ischigualasto y Rodeo.

Su ubicación estratégica al costado del Río de los Patos le permite ofrecer vistas panorámicas de la Cordillera de los Andes, mientras que su contexto geográfico lo vincula históricamente con el punto desde donde San Martín emprendió el cruce de los Andes hacia Chile, dándole de esta manera un valor patrimonial destacado.

Qué puedo hacer en Barreal

Las actividades y atractivos disponibles en este destino sanjuanino son múltiples:

Visitar el Mirador del Cóndor Andino, considerado el mejor de la provincia, con vistas panorámicas de 180 grados de la Cordillera de los Andes y el Cerro Mercedario de 6720 metros como pico protagonista.

Divisar el pico del Aconcagua a lo lejos desde los puntos panorámicos ubicados al costado del Río de los Patos.

Explorar la Pampa del Leoncito, también conocida como Barreal Blanco, una planicie de tierra agrietada que alguna vez fue laguna y funciona como pista de carrovelismo.

Practicar carrovelismo, una actividad única de la zona que aprovecha las condiciones especiales de la Pampa del Leoncito.

Visitar el Parque Nacional El Leoncito de acceso gratuito, con varias propuestas de actividades en un entorno de montaña.

Conocer los dos observatorios astronómicos dentro del Parque Nacional que ofrecen visitas nocturnas para observar el cielo y los astros desde telescopios.

Practicar senderismo y trekking en un entorno de montaña con flora y fauna local.

Observar formaciones geológicas características de la zona, incluyendo las del Cerro Alcázar con vistas panorámicas.

Hacer degustación de vinos en bodegas locales como Bodega Entre Tapias.

Visitar puntos históricos como la Iglesia de Jesús de la Buena Esperanza.

Cómo llegar a Barreal

Para acceder a Barreal, primero hay que viajar a la ciudad de San Juan. Desde la Ciudad de Buenos Aires parten vuelos hacia esta provincia con una duración de casi dos horas. Una vez en suelo sanjuanino, hay que tomar un auto hacia el norte por Ruta Nacional 40 hasta llegar a la localidad de Talacasto.

A partir de ese lugar, el itinerario continúa por Ruta Provincial 149, llegando así a Barreal luego de recorrer un trayecto total de 179 kilómetros desde la ciudad de San Juan. El destino se encuentra a unos 210 kilómetros al oeste de la capital provincial, atravesando paisajes que anticipan la belleza cordillerana que caracteriza a este pueblo del departamento de Calingasta.