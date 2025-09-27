Turismo en Argentina: el pueblito de solo 25 habitantes que es muy lindo y nadie conoce

Una pequeña ciudad al sur de la provincia de Buenos Aires, con playas tranquilas, pesca y tradición, que sorprende por su simpleza y calidez comunitaria.

En la Argentina hay un sinfín de lugares por conocer. Por caso, la provincia de Buenos Aires guarda un secreto poco comentado incluso entre los viajeros más curiosos: Villa 7 de Marzo, una aldea con apenas 25 habitantes que parece congelada en el tiempo. Se trata de un sitio sencillo, sin grandes lujos, pero con un magnetismo especial que atrapa a quienes buscan aire puro y silencio.

Este pequeño paraje tiene nombre histórico: recuerda la defensa de la zona en 1827 frente al Imperio del Brasil, cuando gauchos y vecinos se unieron para frenar un intento de invasión. Décadas después, a partir de una donación de tierras, comenzó a levantarse la villa que hoy todavía se mantiene como un destino casi secreto.

Lejos de las multitudes, Villa 7 de Marzo ofrece playas amplias, pesca abundante y un modo de vida que conserva lo más genuino de la vida costera. Es un lugar para dejar el reloj de lado y animarse a vivir unos días con un ritmo mucho más pausado.

La villa se ubica en la desembocadura del Río Negro , en el extremo sur bonaerense, muy cerca de Carmen de Patagones . Son unos 35 kilómetros de distancia, que se recorren por caminos de ripio consolidados bordeando el río hasta encontrarse con el mar.

Qué puedo hacer en Villa 7 de Marzo

Aunque su tamaño es reducido, hay actividades para pasar unos días distintos. La playa La Baliza es el punto más concurrido, con arena fina y espacio para largas caminatas. También son populares los puntos de pesca como Playa Chica, El Estacionario o La Cantera, donde suelen picar pejerreyes, corvinas y pescadillas.

El pueblo cuenta con dos almacenes básicos y una sala de primeros auxilios. En verano, la movida crece gracias a la Fiesta del Pescador y la Familia, que celebra la tradición marinera con comidas típicas y música. Para los más aventureros, las playas permiten la práctica de Off-Road, mientras que quienes prefieren la calma pueden observar aves y flora autóctona en el estuario.

Cómo llegar a Villa 7 de Marzo

Se inicia tomando la Ruta Provincial 40 (o Autopista 25) en dirección sudoeste, pasando por localidades como Luján y Chivilcoy. Posteriormente, se enlaza con la Ruta Nacional 5 hasta Bahía Blanca, donde se toma la Ruta Nacional 3 hacia el sur, cruzando el Río Colorado por el puente local. Finalmente, en Carmen de Patagones, se desvía por la Ruta Provincial 1 o el camino de "Laguna Grande" durante unos 35 kilómetros adicionales hasta arribar al destino, un paraje sereno con playas vírgenes y apenas 25 habitantes.