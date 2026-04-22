Turismo en Argentina: el destino maravilloso para conocer en otoño que tiene ríos y arroyos cristalinos

Un rincón del norte de la Patagonia donde la naturaleza pura, la espiritualidad y la cultura ancestral se mezclan entre ríos y paisajes de otoño que son inolvidables.

El imponente Volcán Lanín es protagonista del paisaje y punto de encuentro para andinistas de todas partes.

Junín de los Andes es uno de los destinos más emblemáticos del norte de la Patagonia. Se trata de un pueblo tranquilo, espiritual y rodeado de abundante naturaleza. A orillas del río Chimehuín y muy cerca del Parque Nacional Lanín, mezcla tradición, cultura ancestral mapuche, pesca con mosca reconocida mundialmente y paisajes que mezclan bosque, lago y cordillera.

Es el punto perfecto para conectar con la esencia de esta región en estado puro. La localidad más antigua de Neuquén está rodeada por ríos, lagos y arroyos cristalinos que bajan de las montañas del Parque Nacional, integrando el Corredor de los Lagos y de la Ruta 40 con grandes paisajes.

Con su ritmo tranquilo, su centro histórico, sus artesanías y su fuerte identidad religiosa, destacándose el Santuario Nuestra Señora de las Nieves, el Vía Christi y el camino hacia el Paraje San Ignacio vinculado a Ceferino Namuncurá, Junín despliega un equilibrio único entre fe, naturaleza y cultura viva.

El Vía Christi es un parque temático de 2 kilómetros ubicado en la ciudad que recuerda los momentos destacados de la vida de Jesucristo representados en 23 estaciones donde se conjugan elementos de la tradición católica y la mapuche, realizadas por el arquitecto y escultor Alejandro Santana.

Junín de los Andes es sinónimo de pesca con mosca siendo sede de los ríos y lagunas más codiciados del mundo, como son Chimehuín, Malleo, Quilquihue y Huechulafquen. Además, es un destino ideal para senderismo, cabalgatas, avistaje de aves, paseos en el lago Huechulafquen, visitas culturales y experiencias espirituales.

El imponente Volcán Lanín es protagonista del paisaje y punto de encuentro para andinistas de todas partes. La cultura mapuche también se hace presente en gastronomía, artesanías, ceremonias y actividades guiadas que acercan al visitante a una de las identidades más profundas de la región.

Junín de los Andes Expedia

Dónde queda Junín de los Andes

Junín de los Andes se encuentra a 390 kilómetros de Neuquén capital por Ruta Nacional 40. Es la localidad más antigua de Neuquén ubicada a orillas del río Chimehuín y muy cerca del Parque Nacional Lanín, rodeada por ríos, lagos y arroyos cristalinos que bajan de las montañas. Integra el Corredor de los Lagos y de la Ruta 40 con paisajes imponentes.

Qué puedo hacer en Junín de los Andes

Las experiencias disponibles en este emblema patagónico combinan pesca mundialmente reconocida, espiritualidad, cultura mapuche y naturaleza de cordillera:

Practicar pesca con mosca en los ríos y lagunas más codiciados del mundo

Pescar en el río Chimehuín famoso mundialmente por la pesca con mosca y sus paisajes de bosque y agua cristalina

Disfrutar de los ríos Malleo, Quilquihue como sedes destacadas para la pesca

Pescar en la laguna Huechulafquen y otras lagunas de la zona

Realizar senderismo por los paisajes que mezclan bosque, lago y cordillera

Hacer cabalgatas explorando el entorno patagónico

Realizar avistaje de aves en los diferentes ecosistemas

Navegar en el lago Paimún contemplando el Volcán Lanín

Visitar los Lagos Curruhué Grande y Chicos con sus paisajes característicos

Conocer la Laguna Verde en el entorno del Parque Nacional Lanín

Explorar El Escorial y sus formaciones geológicas

Visitar Lahuen Có disfrutando de aguas termales

Contemplar el imponente Volcán Lanín protagonista del paisaje

Realizar andinismo encontrándose con montañistas de todas partes

Visitar el Vía Christi, parque escultórico único en Sudamérica

Visitar el Santuario Nuestra Señora de las Nieves y Beato Ceferino Namuncurá

Participar de la Fiesta Nacional de la Trucha que volvió a celebrarse en 2025

Junín de los Andes Turismo Neuquén

Cómo llegar a Junín de los Andes

Junín de los Andes se encuentra a 390 kilómetros de Neuquén capital accediéndose por Ruta Nacional 40. Quienes llegan desde San Martín de los Andes recorren apenas 42 kilómetros, mientras que desde Villa La Angostura el trayecto es de alrededor de 110 kilómetros. El viaje ofrece vistas panorámicas del cordón montañoso, lagos y valles con rutas asfaltadas y transitables todo el año.

También cuenta con terminal de micros para quienes prefieren transporte público y está muy cerca del Aeropuerto Aviador Carlos Campos (Chapelco) ubicado a unos 20 minutos, haciendo que sea más fácil el acceso a esta localidad.