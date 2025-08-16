16 de agosto de 2025 Inicio
Turismo en Argentina: el pueblito hermoso del norte donde el tiempo parece haberse detenido

Entre vestigios coloniales y un entorno natural imponente, esta localidad mantiene vivo un legado que mezcla cultura, fe y costumbres ancestrales.

Una de las ciudades más antiguas y con dos Monumentos Históricos de la Argentina.

En Jujuy se encuentra una localidad que parece ajena al vértigo del mundo contemporáneo. Allí, las callejuelas de tierra, las casas de adobe y el tañido de una campana conviven con un silencio interrumpido apenas por el paso de cabras y burros cargados de leña.

Un parque inspirado en uno de los curas más importantes y carismáticos de la Argentina.
El escritor Manuel Mujica Láinez retrató en 1968 esa postal con la precisión de quien sabe captar la esencia de un lugar: un caserío que no se amontona, sino que se expande alrededor de su iglesia, con noches frías coronadas por un cielo estrellado que quita el aliento.

Yavi no solo carga con siglos de historia; también guarda una particularidad que la distingue del resto de los pueblos puneños: fue asiento del único marquesado del Virreinato del Río de la Plata. Esa condición le otorgó un papel central en los tiempos coloniales, con influencia política, económica y religiosa que se extendía más allá de la Puna.

Yavi - Argentina - Turismo

Dónde queda Yavi, Jujuy

La localidad se ubica 17 kilómetros al este de La Quiaca, muy cerca del límite internacional con Bolivia. Su emplazamiento está en un valle formado por la confluencia de dos ríos alimentados por manantiales en las quebradas orientales de la Sierra de Santa Victoria, que también marca la frontera entre Jujuy y Salta. El entorno ofrece una amplitud térmica notable y un aire seco que, aunque puede resultar desafiante para quienes no están habituados, es parte de su encanto.

Qué puedo hacer en Yavi, Jujuy

La Iglesia de Nuestra Señora del Rosario y San Francisco, iniciada en 1682 y declarada Monumento Histórico Nacional en 1941, es uno de los puntos imperdibles. Su interior con muros de adobe, techos sostenidos por troncos rústicos y un retablo tallado y dorado que filtra la luz a través de placas de alabastro, creando un ambiente único.

Frente a la iglesia se encuentra la Casa Solariega del Marqués de Yavi, otro Monumento Histórico Nacional, que hoy funciona como museo y biblioteca. La edificación conserva la estructura original en torno a un patio central y alberga objetos y documentos que recuerdan el paso de figuras como Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan Manuel de Pueyrredón.

Detrás de la iglesia, un molino antiguo movido por una acequia recuerda la importancia que tuvo la producción local de trigo. La plaza del pueblo, ubicada sobre la calle Lavalle, y un mirador al norte, sobre la Avenida de las Carretas, ofrecen espacios para apreciar el paisaje en toda su dimensión.

Quienes se interesen por el arte y la historia barroca pueden encontrar en Yavi vestigios de un pasado en el que las obras religiosas, traídas desde Potosí o Cusco, convivían con la producción local. El marqués, conocedor de la simbología andina, supo incorporar elementos propios de la cosmovisión originaria, incluso figuras como el Supay, reinterpretadas bajo la mirada europea.

Yavi-Jujuy-Argentina

Cómo llegar a Yavi, Jujuy

Se accede a través de la Ruta Provincial 5, pavimentada y en buen estado, que sigue el antiguo trazado del camino al Alto Perú. Desde San Salvador de Jujuy, la distancia es de aproximadamente 295 kilómetros por la Ruta Nacional 9 hasta La Quiaca, y luego el desvío hacia Yavi.

