Turismo en Argentina: el precioso dique que te va a enamorar

Con aguas que parecen un espejo y un entorno cargado de historia, este destino combina naturaleza, deporte y cultura en un solo lugar.

Un dique que permite hacer una gran cantidad de actividades acuáticas.

Argentina guarda rincones donde el agua se convierte en protagonista absoluta. En uno de esos escenarios, una vasta superficie líquida se extiende como una alfombra azul entre montañas y llanuras, reflejando cielos cambiantes y atardeceres que se tiñen de fuego. Allí, la tranquilidad y la adrenalina conviven sin molestarse, ofreciendo desde paseos relajados hasta experiencias para quienes buscan un golpe de adrenalina.

Una ciudad a pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.
En sus orillas y alrededores, el ambiente mezcla postales naturales con huellas de culturas antiguas, vida silvestre que asoma a cada paso y actividades que explotan al máximo las bondades del lugar. El paisaje no solo es un deleite para la vista, sino un terreno fértil para la aventura, donde el contacto con el agua es inevitable.

Más allá de lo que se ve en la superficie, el sitio esconde capas de historia, tradiciones que siguen vivas y rincones que requieren un guía experimentado para ser descubiertos. Todo eso se combina con un calendario de celebraciones locales y un clima que, en gran parte del año, invita a permanecer al aire libre.

las-flotas-de-catamaranes

Dónde queda el Dique Cabra Corral

El Dique Cabra Corral se encuentra en la provincia de Salta, Argentina, específicamente en el Valle de Lerma, a unos 75 kilómetros al sur de la ciudad de Salta. Está ubicado en la confluencia de los ríos Guachipas y Rosario.

Se trata de la segunda represa más grande del país y principal reserva hídrica del Noroeste argentino, con 127 km cuadrados de agua rodeados por un entorno cambiante. Su ubicación estratégica permite el acceso a diversas áreas naturales, mientras que sus aguas alimentan actividades productivas y recreativas.

Qué puedo hacer en el Dique Cabra Corral

Las opciones son amplias: desde deportes acuáticos como motos de agua, canotaje, esquí acuático y paseos en banana, hasta saltos en bungee jumping o tirolesa desde el puente. Los catamaranes son un clásico infaltable, ideales para paseos o pesca, especialmente de pejerrey, la especie más buscada por los visitantes.

Uno de los eventos más llamativos es la procesión lacustre en honor a la Virgen de Itatí, que cada año reúne a cientos de embarcaciones adornadas, acompañadas por música y rezos. En el sur del embalse, la Bahía de Ablome guarda un tesoro milenario: arte rupestre declarado Bien Histórico y Artístico de la Nación, con figuras en blanco, rojo y negro que han resistido siglos de intemperie.

Embalse_Cabra_Corral_desde_el_puente

Otra excursión posible es la Quebrada de los Cóndores, un espacio donde, en primavera y verano, las aves sobrevuelan las cumbres y el agua refleja cada movimiento. El acceso es restringido y solo posible con guías autorizados, lo mismo que en la zona de arte rupestre.

El entorno también es un festín para quienes disfrutan de la flora y fauna local: cebiles, lapachos, algarrobos, cardones y tipas comparten espacio con garzas, patos, loros, pumas, nutrias, iguanas y dorados.

A pocos kilómetros, el río Juramento serpentea con paredes verticales imponentes y zonas donde se conservan huellas fósiles de dinosaurios. Sus aguas permiten rafting de clase II y III, kayak y canopy en uno de los tramos más largos de Sudamérica.

En las alturas, el Cerro Mirador de la Cruz regala una panorámica que abarca el Valle de Lerma, las sierras subandinas y el dique en toda su magnitud.

Cómo llegar al Dique Cabra Corral

El acceso por tierra es sencillo, con rutas que conectan el dique con localidades cercanas y con la capital provincial. El camino principal permite disfrutar de un recorrido que combina paisajes rurales y serranos, con áreas donde es común detenerse para tomar fotografías o realizar pequeñas caminatas.

En transporte público, varias empresas ofrecen servicios regulares hacia la zona, y también es posible contratar excursiones organizadas que incluyen navegación y visitas guiadas. Para quienes viajan en vehículo propio, la ruta está bien señalizada y ofrece paradores con servicios básicos.

